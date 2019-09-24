КХЛ: «Амур» выиграл дальневосточное дерби, одержав первую победу в сезоне

Источник: РИА "Новости"

Хозяева льда еще до встречи понимали, что это их единственный шанс зацепиться за победу и начать все с чистого листа. Напомним, что ранее хабаровчане были худшей командой лиги, уступив девять из девяти возможных встреч. С первых секунд матча «Амур» при поддержке родных трибун устремился в атаку и ближе к середине периода, после нескольких острых моментов, штурмом взял ворота соперника. Вячеслав Ушенин с передач Антона Лазарева и своего брата Владислава открыл счет на табло, выведя «тигров» в лидеры — 1:0.

Во второй 20-минутке, несмотря на вторую заброшенную шайбу в ворота «Адмирала», хозяевам пришлось туго. После гола Александра Горшкова в ответ на ворота «тигров» обрушился целый шквал атак. Несколько далеко не нужных удалений чуть не испортили всю игру, но стойкие характером игроки «Амура» трижды выдержали меньшинство, сохранив ворота в целости и сохранности.

Третий период стал самым драматичным. На первых минутах 20-минутки собравший волю в кулак «Адмирал» приступил к агрессивной игре возле ворот соперника. Вскоре форвард «Амура» Яков Никита был удален в штрафной бокс на две минуты за нарушение правил, попытавшись задержать игрока соперника клюшкой. На этот раз «тиграм» не удалось сдержать соперника в численном меньшинстве, Маркус Люнг сократил отставание «Адмирала» до минимума. А через две минуты игрового времени счет на табло и вовсе стал равным. Константин Глазачев отметился успешным сольным проходом — 2:2. И вот, казалось бы, сказке уже не суждено сбыться. «Адмирал» прессует, зажимая хозяев льда на своей половине, но случается роковая ошибка, определившая исход встречи. Шон Лалонд и его партнер по команде Мартин Баком допустили нарушения правил, за что были заслуженно отправлены в штрафной бокс на две минуты каждый. Таким образом, «Амур» завладел крупным численным преимуществом, которое с легкостью реализовал Валерий Васильев, став автором победной шайбы в ворота «Адмирала» — 3:2.