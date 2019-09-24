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18:04 (мск), источник: ИА REGNUM

КХЛ: «Амур» выиграл дальневосточное дерби, одержав первую победу в сезоне

24 сентября в рамках очередного игрового дня регулярного первенства КХЛ, хабаровский «Амур» смог наконец-то добыть первую победу в сезоне, переиграв принципиальных соперников «Адмирал», базирующихся во Владивостоке. Противостояние этих двух команд достаточно молодо и было создано фактически искусственно самой лигой, когда «Адмирал» был включен в состав организации в 2013 году. Однако их соперничество уже является одной из главных изюминок лиги, именованной дальневосточным дерби. Встреча прошла на «Платинум Арена» в Хабаровске.

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Источник: РИА "Новости"

Хозяева льда еще до встречи понимали, что это их единственный шанс зацепиться за победу и начать все с чистого листа. Напомним, что ранее хабаровчане были худшей командой лиги, уступив девять из девяти возможных встреч. С первых секунд матча «Амур» при поддержке родных трибун устремился в атаку и ближе к середине периода, после нескольких острых моментов, штурмом взял ворота соперника. Вячеслав Ушенин с передач Антона Лазарева и своего брата Владислава открыл счет на табло, выведя «тигров» в лидеры — 1:0.

Во второй 20-минутке, несмотря на вторую заброшенную шайбу в ворота «Адмирала», хозяевам пришлось туго. После гола Александра Горшкова в ответ на ворота «тигров» обрушился целый шквал атак. Несколько далеко не нужных удалений чуть не испортили всю игру, но стойкие характером игроки «Амура» трижды выдержали меньшинство, сохранив ворота в целости и сохранности.

Третий период стал самым драматичным. На первых минутах 20-минутки собравший волю в кулак «Адмирал» приступил к агрессивной игре возле ворот соперника. Вскоре форвард «Амура» Яков Никита был удален в штрафной бокс на две минуты за нарушение правил, попытавшись задержать игрока соперника клюшкой. На этот раз «тиграм» не удалось сдержать соперника в численном меньшинстве, Маркус Люнг сократил отставание «Адмирала» до минимума. А через две минуты игрового времени счет на табло и вовсе стал равным. Константин Глазачев отметился успешным сольным проходом — 2:2. И вот, казалось бы, сказке уже не суждено сбыться. «Адмирал» прессует, зажимая хозяев льда на своей половине, но случается роковая ошибка, определившая исход встречи. Шон Лалонд и его партнер по команде Мартин Баком допустили нарушения правил, за что были заслуженно отправлены в штрафной бокс на две минуты каждый. Таким образом, «Амур» завладел крупным численным преимуществом, которое с легкостью реализовал Валерий Васильев, став автором победной шайбы в ворота «Адмирала» — 3:2.

«Амур» одержал первую победу в сезоне, но свое положение в турнирной таблице клубу так и не получилось исправить. «Тигры» располагаются на последней строчке Восточной конференции, имея в активе 5 набранных за результативность баллов. Следующая игра для дальневосточной команды состоится уже 26 сентября против «Адмирала».

Амур
3:2
1:0, 1:0, 1:2
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 524.09.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 4923 зрителя
Главные тренеры
Александр ГулявцевСергей Светлов
Вратари
Марек Лангхамер(Евгений Аликин, Марек Лангхамер)Антон Красоткин
1-й период
07:54Вячеслав Ушенин(Антон Лазарев, Владислав Ушенин)
2-й период
22:50Руслан Ибатуллин
25:03Александр Горшков(Антон Лазарев, Никита Камалов)
25:33Иван Лисин
28:29Максим Капитуров
30:32Вячеслав Ушенин
32:42Командный штраф
39:01Игорь Руденков
3-й период
45:02Никита Язьков
46:08Маркус Юнг(Адам Альмквист, Шон Лалонд)
47:57Константин Глазачев
48:06Шон Лалонд
58:08Мартин Бакош
58:08Шон Лалонд
59:03Валерий Васильев
59:51Томаш Зогорна
59:51Константин Глазачев
Статистика
10Штрафное время14
6Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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