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24 сентября, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» отыгралось со счета 1:3, но уступило в овертайме нижегородскому «Торпедо» в выездном матче КХЛ

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в первом матче выездной серии в КХЛ уступили нижегородскому «Торпедо» в дополнительное время, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом периоде команды предложили зрителям скоростной хоккей. Игра смотрелась. Минчане практически ничем не уступали соперникам, которые с первых минут сделали ставку на активный прессинг оборонительных порядков «зубров». Динамовцы сделали ставку на контратаки, точно завершать которые мешала неточность в передачах. Несколько раз в стартовые минуты гостей выручил вратарь Юнас Энрот.

На 11-й минуте встречи экс-динамовец Куинтон Хауден грубо сыграл проотив Владислава Еременко и обеспечил своей команде пятиминутку в меньшинстве, покинув при этом лед до конца встречи. «Зубры» реализовали большинство через 4 минуты. Усилия Андрея Костицына и Шэйна Принса венчала шайба Тему Пуллкинена. Однако уже в следующей атаке торпедовцы сравняли счет после удачных действий Даниила Ильина.

Во втором периоде игра на встречных курсах продолжилась, однако минчан подводили ошибки в передачах. После одной из таких оплошностей в своей зоне Михаил Варнаков вывел «автозаводцев» вперед. Через три с небольшим минуты счет и вовсе стал 3:1 в пользу хозяев льда. Джордан Шредер классно сыграл на острие атаки, воспользовавшись тем, что Юнас Энрот не видел момент броска.

Стремясь улучшить ситуацию на льду тренерский штаб минчан перетасовал звенья. Динамовцы постарались отодвинуть игру от своих ворот, пробовали бросать из любых положений. Ближе к концовке периода минчане перестали успевать за соперниками. Моменты у ворот Энрота стали возникать один за одним, благо вратарь был начеку. Итогом такого хода второй трети поединка стало удаление Романа Дюкова за блокировку.

Первые минуты третьего периода белорусская дружина провела в меньшинстве. Не сумев отличиться, «автозаводцы» перешли к сдерживанию атак гостей, не забывая при этом беспокоить их жалящими контратаками. Минчане не успевали за соперниками, им ничего не оставалось как нарушать правила. За один их таких фолов был назначен буллит, но Энрот вновь был надежен, словив шайбу после броска Дамира Жафярова.

А затем настало время «зубров», которые за одну минуту и одиннадцать секунд смогли сравнять счет после точных бросков Евгения Ковыршина и Франсиса Паре, реализовавшего большинство. После того, как счет стал 3:3, игра оживилась. Обе команды имели как минимум по одной возможности отличится еще раз, но либо вратари были на высоте, либо игроки не могли попасть в ворота из выгоднейших ситуаций.

Встреча продолжилась в овертайме. И уже на второй минуте дополнительного времени нападающий нижегородцев Антон Шенфельд использовал выход один на один и принес победу «Торпедо».

После встречи в Нижнем Новгороде минчане отправятся в Череповец, где 26 сентября встретятся с местной «Северсталью», а затем 28 сентября сыграют в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Потом динамовцы вернутся домой и 1 октября примут на льду «Минск-Арены» хоккеистов «Сочи».

Торпедо
4:3ОТ
1:1, 2:0, 0:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 524.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5300 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиКрэйг Вудкрофт
Вратари
Андрей ТихомировЮнас Энрот
1-й период
10:26Куинтон Хауден
10:26Куинтон Хауден
14:25Теему Пулккинен(Шейн Принс, Андрей Костицын)
14:48Даниил Ильин(Кирилл Ураков)
15:09Шейн Принс
2-й период
21:49Кирилл Готовец
27:28Михаил Варнаков
30:36Джордан Шредер(Дамир Жафяров, Артем Аляев)
39:58Роман Дюков
3-й период
45:32Кирилл Готовец
46:02Дамир Жафяров
46:41Чарльз Геноуэй
46:53Евгений Ковыршин(Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Дерябин)
48:04Франсис Паре(Марк-Андре Граньяни, Теему Пулккинен)
56:09Кирилл Готовец
57:12Пол Щехура
Овертайм
61:06Антон Шенфельд(Чарльз Геноуэй, Андрей Тихомиров)
Статистика
29Штрафное время10
5Игра в большинстве4
0Голы в большинстве2
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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