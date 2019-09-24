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24 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Знарок жег на скамейке, как в лучше годы. Но его снова безобразно подвел вратарь

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок вернулся к работе после болезни. Красно-белые играли лучше «Салавата», но упустили победу в концовке (2:4).

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Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» было не узнать

Отдохнувший Олег Знарок, пропустивший из-за болезни выездную серию «Спартака», царил на скамейке как в лучшие годы. Жестикулировал, эмоционально выговаривал что-то игрокам, ассистентам и арбитрам. Живая скамейка — мечта любого тренера. Жизнь на хозяйской лавке била ключом. Впервые в сезоне состав москвичей по сравнению с прошлым матчем остался неизменным. Только в заявке, наконец, появился восстановившийся после повреждения, полученного еще в августе, вратарь Гудачек.

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Неожиданная для многих победа над лидером сезона «Автомобилистом», если судить по тому, что происходило во вторник на льду «ЦСКА-Арены» в первой половине матча, воспринималась как закономерность. Москвичи с первых секунд захватили инициативу и душили прошлогоднего финалиста «Востока» так крепко, словно в Москву приехал аутсайдер. Они были быстрее, голоднее, активнее. «Спартак» охотно шел в давление и вынуждал соперника сбиваясь на индивидуальные действия. Уфимцы в чужую зону заезжали только в результате личных усилий отдельных игроков либо в результате отбора и быстрых контратак в разреженном пространстве.

Вратарь красно-белых Хомченко ранее три года отыграл в системе «Салавата», но выше ВХЛ не поднимался. В ряде эпизодов он действовал излишне нервно и с большими трудностями фиксировал шайбу. Если бы не эти эпизоды, то гостям и вовсе нечем было похвастаться. Их старались жестко встречать у бортов, на пятачке и вообще везде, где получится. Разница по очкам между двумя соперниками ощутимая, но легко объяснима. «Салават» выступает в дивизионе Чернышева — объективно слабейшем в лиге из-за наличия в нем совсем не звездных «Амура», «Адмирала» и «Куньлуня». Уфимцам это должно помочь в будущем, а пока они проигрывают серьезным соперникам вчистую.

Два домашних поражения от «Автомобилиста» и «Авангарда» не были случайными. Организованные команды с толковыми тренерами сразу доставляют массу проблем. Самое печальное, что по сравнению с прошлым сезоном «Салават» точно не стал сильнее. Хандрит Умарк, совсем потерялся новичок Маннинен. Никуда не делись проблемы в обороне. Главное достижение клуба — это приглашение Сошникова. Пока его приход выглядит как открытие золотой жилы. Страшно подумать, что было бы, не играй он так полезно и результативно. Именно его активные действия у чужих ворот позволили команде остаться в игре после второго периода.

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Хомченко снова пропустил решающий гол

Предсказывать, на что способен нынешний «Спартак», крайне тяжело. Красно-белым пока не удается добиться стабильности в игре даже на протяжении одного матча. Второй период в их исполнении был почти идеальным. Реализуй свои выходы «1 в 0» Хохлачев, то все в игре стало бы ясно. Об упущенных шансах хозяева не сожалели, поскольку уверенно вели в счете. Второй гол, которые организовали Кокарев и Никонцев, а забил с пятачка подключивший в атаку защитник Кулик, и вовсе тянет на небольшой шедевр — настолько синхронно все было разыграно.

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Сила и слабость нынешнего «Салавата» заключается в том, что он остается командой настроения. Прочитать его заранее очень сложно. Гости перевернули неудачно складывающийся матч так быстро, как будто это делают каждую неделю. В неожиданные союзники им пришел Хомченко. Голкипер снова допустил грубые ошибки, приведшие к пропущенным шайбам.

С особенной болью в сердце спартаковские трибуны встретили третий гол. Защитник Ларсен с острейшего угла не самым сильным броском отправил шайбу в сторону ворот и к полному недоумению всего стадиона забил. Что творилось в душе у голкипера, проспавший момент, можно догадаться не обладая умением читать чужие мысли. Хомченко по необъяснимой причине допускает серьезные ляпы почти в каждой игре, поэтому его дальнейшее пребывание в КХЛ теперь находится под вопросом.

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Спартак
2:4
0:0, 2:1, 0:3
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 524.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 7877 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокНиколай Цулыгин
Вратари
Павел Хомченко(Павел Хомченко)Юха Метсола
1-й период
06:07Евгений Лисовец
2-й период
21:23Сакари Маннинен
21:45Александр Кадейкин
23:07Робин Ганзл(Артем Федоров, Яков Рылов)
25:03Евгений Кулик(Анатолий Никонцев, Денис Кокарев)
26:44Артем Федоров
26:44Михаил Пашнин
27:00Каспарс Даугавиньш
27:00Владислав Картаев
28:19Дмитрий Вишневский
28:19Никита Сошников
29:34Артем Федоров
29:34Линус Умарк
29:53Глеб Шашков
35:56Каспарс Даугавиньш
37:34Никита Сошников(Линус Умарк, Теему Хартикайнен)
3-й период
43:32Линус Умарк(Филип Ларсен, Теему Хартикайнен)
44:38Артем Федоров
48:54Филип Ларсен(Сакари Маннинен, Илья Баранов)
58:46Владимир Жарков
59:53Алексей II Семенов
Статистика
14Штрафное время16
4Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
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