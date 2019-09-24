Знарок жег на скамейке, как в лучше годы. Но его снова безобразно подвел вратарь
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок вернулся к работе после болезни.
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок вернулся к работе после болезни.
Отдохнувший Олег Знарок, пропустивший
Неожиданная для многих победа над лидером сезона «Автомобилистом», если судить по тому, что происходило во вторник на льду «ЦСКА-Арены» в первой половине матча, воспринималась как закономерность. Москвичи с первых секунд захватили инициативу и душили прошлогоднего финалиста «Востока» так крепко, словно в Москву приехал аутсайдер. Они были быстрее, голоднее, активнее. «Спартак» охотно шел в давление и вынуждал соперника сбиваясь на индивидуальные действия. Уфимцы в чужую зону заезжали только в результате личных усилий отдельных игроков либо в результате отбора и быстрых контратак в разреженном пространстве.
Вратарь
Два домашних поражения от «Автомобилиста» и «Авангарда» не были случайными. Организованные команды с толковыми тренерами сразу доставляют массу проблем. Самое печальное, что по сравнению с прошлым сезоном «Салават» точно не стал сильнее. Хандрит Умарк, совсем потерялся новичок Маннинен. Никуда не делись проблемы в обороне. Главное достижение клуба — это приглашение Сошникова. Пока его приход выглядит как открытие золотой жилы. Страшно подумать, что было бы, не играй он так полезно и результативно. Именно его активные действия у чужих ворот позволили команде остаться в игре после второго периода.
Предсказывать, на что способен нынешний «Спартак», крайне тяжело.
Сила и слабость нынешнего «Салавата» заключается в том, что он остается командой настроения. Прочитать его заранее очень сложно. Гости перевернули неудачно складывающийся матч так быстро, как будто это делают каждую неделю. В неожиданные союзники им пришел Хомченко. Голкипер снова допустил грубые ошибки, приведшие к пропущенным шайбам.
С особенной болью в сердце спартаковские трибуны встретили третий гол. Защитник Ларсен с острейшего угла не самым сильным броском отправил шайбу в сторону ворот и к полному недоумению всего стадиона забил. Что творилось в душе у голкипера, проспавший момент, можно догадаться не обладая умением читать чужие мысли. Хомченко по необъяснимой причине допускает серьезные ляпы почти в каждой игре, поэтому его дальнейшее пребывание в КХЛ теперь находится под вопросом.
|Олег Знарок
|Николай Цулыгин
|Павел Хомченко(Павел Хомченко)
|Юха Метсола
|06:07
|Евгений Лисовец
|21:23
|Сакари Маннинен
|21:45
|Александр Кадейкин
|23:07
|Робин Ганзл(Артем Федоров, Яков Рылов)
|25:03
|Евгений Кулик(Анатолий Никонцев, Денис Кокарев)
|26:44
|Артем Федоров
|26:44
|Михаил Пашнин
|27:00
|Каспарс Даугавиньш
|27:00
|Владислав Картаев
|28:19
|Дмитрий Вишневский
|28:19
|Никита Сошников
|29:34
|Артем Федоров
|29:34
|Линус Умарк
|29:53
|Глеб Шашков
|35:56
|Каспарс Даугавиньш
|37:34
|Никита Сошников(Линус Умарк, Теему Хартикайнен)
|43:32
|Линус Умарк(Филип Ларсен, Теему Хартикайнен)
|44:38
|Артем Федоров
|48:54
|Филип Ларсен(Сакари Маннинен, Илья Баранов)
|58:46
|Владимир Жарков
|59:53
|Алексей II Семенов
|14
|Штрафное время
|16
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)