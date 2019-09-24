Немировски: В игре с минским «Динамо» должны были все решать намного раньше

«Торпедо» во вторник в домашнем матче обыграло в овертайме «Динамо» со счетом 4:3.
«Показывали хорошее движение, играли неплохо. Но пятиминутное удаление в первом периоде отобрало слишком много сил. Повезло, что быстро отыгрались, забросив шайбу в меньшинстве. До третьего периода все шло хорошо, но момент с нереализованным буллитом перевернул всю игру. Инициатива перешла к сопернику, а ненужное удаление позволило “Динамо” сравнять счет», — заявил Немировски журналистам.
«Ничего страшного не произошло, создали в конце много моментов, было два выхода один в ноль, два броска в пустые ворота, надо было все решать намного раньше. Хорошо, что в овертайме (Антон) Шенфельд реализовал момент. Он показывает очень хороший хоккей в последнее время, просто шайба не идет в ворота. Надеюсь, что сегодняшний гол поможет ему в дальнейшем», — добавил тренер.
Данил Веряев и Даниил Ильин проводили в составе «Торпедо» свои первые матчи после травмы. «Они показали очень хороший хоккей сегодня, не было ощущения, что они давно не играли. Они очень важная часть нашей команды, дают нам много энергии, думаю, что дальше будут еще прибавлять (в игре)», — пояснил специалист.