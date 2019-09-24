Немировски: В игре с минским «Динамо» должны были все решать намного раньше

Источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» во вторник в домашнем матче обыграло в овертайме «Динамо» со счетом 4:3.

«Показывали хорошее движение, играли неплохо. Но пятиминутное удаление в первом периоде отобрало слишком много сил. Повезло, что быстро отыгрались, забросив шайбу в меньшинстве. До третьего периода все шло хорошо, но момент с нереализованным буллитом перевернул всю игру. Инициатива перешла к сопернику, а ненужное удаление позволило “Динамо” сравнять счет», — заявил Немировски журналистам.

«Ничего страшного не произошло, создали в конце много моментов, было два выхода один в ноль, два броска в пустые ворота, надо было все решать намного раньше. Хорошо, что в овертайме (Антон) Шенфельд реализовал момент. Он показывает очень хороший хоккей в последнее время, просто шайба не идет в ворота. Надеюсь, что сегодняшний гол поможет ему в дальнейшем», — добавил тренер.