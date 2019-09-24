Вудкрофт: Мы были недостаточно хороши для победы над «Торпедо»

Источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» во вторник уступило в гостях «Торпедо» в овертайме со счетом 3:4.

«Мы были недостаточно хороши сегодня. Наши лидеры смотрелись хуже, чем лидеры “Торпедо”. Нам повезло, что заработали сегодня одно очко. Это не та игра, которую мы должны показывать на выезде после домашних побед. Я расстроен стараниями своей команды, тому как они уделили внимание деталям. Наше желание бороться сегодня не позволило нам победить», — заявил Вудкрофт журналистам.