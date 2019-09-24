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24 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Вудкрофт: Мы были недостаточно хороши для победы над «Торпедо»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости, Сергей Литвак. Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт заявил, что лидеры минчан в матче КХЛ против «Торпедо» смотрелись хуже лидеров нижегородской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» во вторник уступило в гостях «Торпедо» в овертайме со счетом 3:4.

«Мы были недостаточно хороши сегодня. Наши лидеры смотрелись хуже, чем лидеры “Торпедо”. Нам повезло, что заработали сегодня одно очко. Это не та игра, которую мы должны показывать на выезде после домашних побед. Я расстроен стараниями своей команды, тому как они уделили внимание деталям. Наше желание бороться сегодня не позволило нам победить», — заявил Вудкрофт журналистам.

Вудкрофт и его помощники покинули скамейку сильно позже окончания матча, что-то обсуждая с судейской бригадой. «Мы хотели, чтобы судьи еще раз пересмотрели последний гол в наши ворота, чтобы убедиться, что шайба действительно была там, и чтобы нам показали это видео. Мне казалось, что мы имеем на это право», — пояснил специалист.

Торпедо
4:3ОТ
1:1, 2:0, 0:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 524.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5300 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиКрэйг Вудкрофт
Вратари
Андрей ТихомировЮнас Энрот
1-й период
10:26Куинтон Хауден
10:26Куинтон Хауден
14:25Теему Пулккинен(Шейн Принс, Андрей Костицын)
14:48Даниил Ильин(Кирилл Ураков)
15:09Шейн Принс
2-й период
21:49Кирилл Готовец
27:28Михаил Варнаков
30:36Джордан Шредер(Дамир Жафяров, Артем Аляев)
39:58Роман Дюков
3-й период
45:32Кирилл Готовец
46:02Дамир Жафяров
46:41Чарльз Геноуэй
46:53Евгений Ковыршин(Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Дерябин)
48:04Франсис Паре(Марк-Андре Граньяни, Теему Пулккинен)
56:09Кирилл Готовец
57:12Пол Щехура
Овертайм
61:06Антон Шенфельд(Чарльз Геноуэй, Андрей Тихомиров)
Статистика
29Штрафное время10
5Игра в большинстве4
0Голы в большинстве2
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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