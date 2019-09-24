Вудкрофт: Мы были недостаточно хороши для победы над «Торпедо»

«Динамо» во вторник уступило в гостях «Торпедо» в овертайме со счетом 3:4.
«Мы были недостаточно хороши сегодня. Наши лидеры смотрелись хуже, чем лидеры “Торпедо”. Нам повезло, что заработали сегодня одно очко. Это не та игра, которую мы должны показывать на выезде после домашних побед. Я расстроен стараниями своей команды, тому как они уделили внимание деталям. Наше желание бороться сегодня не позволило нам победить», — заявил Вудкрофт журналистам.
Вудкрофт и его помощники покинули скамейку сильно позже окончания матча, что-то обсуждая с судейской бригадой. «Мы хотели, чтобы судьи еще раз пересмотрели последний гол в наши ворота, чтобы убедиться, что шайба действительно была там, и чтобы нам показали это видео. Мне казалось, что мы имеем на это право», — пояснил специалист.