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24 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Дацюк вернулся в 41 год и установил рекорд! Но победил Семин

В Подольске «Витязь» обыграл «Автомобилист» в матче лидеров «Запада» и «Востока».

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Источник: РИА "Новости"

Даже самые прозорливые нострадамусы едва ли предсказывали лидерство «Витязя» на четвертой неделе регулярки. Тихой уверенной поступью парни Михаила Кравеца подарили нам главную сенсацию старта сезона — победную серию из семи игр. Позавчера в Петербурге впервые за 8 лет капитулировал СКА, фарм-клубом которого считают «Витязь». Реклама газовой компании на форме это невольно подтверждает, как и новый тренер из «СКА-Невы». При нем подольцы нашли баланс между системностью и креативом.

Александр Семин в 35 лет переживает вторую молодость и набирает очки с крейсерской скоростью своих ранних энхаэловских времен. Вашингтонский свитер Семина не задержится в магазине подольского ледового надолго. Ее цена сетки значительно дешевле, чем в официальном магазине НХЛ, к тому же маэстро выдает космические пируэты каждую игру, да и сегодня сделал драгоценную передачу. Миро Аалтонен стабильно ассистирует партнерам, но стальные финны пока в лазарете — Йормакка схватил сотрясение со СКА, а Няттинен выбыл с «Северсталью». Вернувшийся из-за океана защитник Йержабек прибавил в кровожадности, но сегодня чех сконцентрировался на обороне и лишь однажды разряжал свою пушку.

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Ровно 20 дней назад «Авто» с трудом одолел гостей из Подмосковья на «Уральце». То поражение будто зажгло «витязей» на впечатляющий скачок на пик — они расположились там вместе с подопечными Мартемьянова. Свой путь к вершине «Востока» те проделали без Павла Дацюка. Волшебник готовился к сезону по индивидуальной программе. К чему спешка, если у команды и так все отлично?

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Другой новичок Брукс Мэйсек прекрасно справляется с ролью лидера — как в команде, так и в бомбардирской гонке. Шайба и сегодня угодила в ворота после броска немца из Виннипега, но после просмотра Роман Гофман безальтернативно объявил, что гол забит рикошетом от ноги. В Подольске 41-летний ветеран все же дебютировал в четвертой тройке с Белоусовым и Хрипуновым, став самым возрастных игроком в истории клуба. Раскатываться мастер не спешил, радовать своими художествами — тоже, смазал оба броска и остался самым тихоходным у гостей.

Лидеры «Запада» и «Востока» и самые забивные команды лиги явно изучили друг друга, поэтому почти не ошибались. Грустные нули после трех периодов скрывают настоящий град из семи десятков бросков. Непробиваемость Якуба Коваржа уже давно не вызывает удивления, а вот Александр Самонов выиграл все пять матчей в сезоне. Сегодня 24-летний воспитанник московского «Созвездия» блестяще сдерживал всю атакующую мощь из Екатеринбурга, особенно вместе с четверкой во время меньшинства. Хозяева оживляли трибуны яркими контратаками.

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В самой острой Ларичев не реализовал выход «в ноль», и потасовка едва мгновенно не вспыхнула за гостевыми воротами. Страсти подогревали самые подходящие для силового амплуа парни. Артюхин сорвал аплодисменты подольской публики, упаковав в чужой зоне двухметрового Трямкина, но поединка тяжеловесов не случилось. Зато «Витязь» получил долгожданное большинство в овертайме, и за 20 секунд Швед-Роговой вырвал победу для «Запада».

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23 сентября© Ньюстюб
Витязь
1:0ОТ
0:0, 0:0, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 524.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Витязь", 4868 зрителей
Главные тренеры
Михаил КравецАндрей Мартемьянов
Вратари
Александр СамоновЯкуб Коварж
1-й период
18:35Якуб Ержабек
2-й период
31:44Иван Петраков
Овертайм
61:45Вячеслав Литовченко
62:05Артем Швец-Роговой(Вилле Лаюнен, Александр Семин)
Статистика
4Штрафное время2
1Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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