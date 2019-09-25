Экс-форвард «Каролины» Мяэналанен пополнил состав «Йокерита»
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Саку Мяэналанен подписал контракт с «Йокеритом», сообщается на сайте финского хоккейного клуба.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Саку Мяэналанен подписал контракт с «Йокеритом», сообщается на сайте финского хоккейного клуба.
Соглашение 25-летнего форварда рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.
Отмечается, что игрок должен дебютировать за «Йокерит» в субботу в матче КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом».
Мяэналанен в прошлом сезоне набрал 8 очков (4 шайбы + 4 передачи) в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал одну передачу в девяти встречах