Экс-форвард «Каролины» Мяэналанен пополнил состав «Йокерита»

Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение 25-летнего форварда рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Отмечается, что игрок должен дебютировать за «Йокерит» в субботу в матче КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом».