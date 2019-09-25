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17:04 (мск), источник: Vesti.kz

Как две «стены» в «Барысе», или почему у Андрея Скабелки лучшая бригада вратарей в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» не только закрепился в зоне плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но и располагает самой надежной вратарской бригадой. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В восьми встречах регулярного чемпионата столичная команда пропустила всего 12 голов (по 1,5 шайбы за игру). Это показатели на уровне лидеров Западной конференции (ЦСКА и «Витязя»), но конкуренты играли чаще и пропустили больше. На «Востоке» ближайшие преследователи, а это «Салават Юлаев» и «Ак Барс», по 18 раз вытаскивали шайбы из своих ворот.

Второе место по проценту отраженных бросков занимает Хенрик Карлссон. 35-летний голкипер добился результата 96,8 процента (три гола после 93 бросков), уступая лишь Александру Самонову из «Витязя» (97,8 процента, или четыре гола после 184 бросков).

Этот же дуэт — в ТОП-3 по коэффициенту надежности. У Самонова он 0,8, а у Карлссона — 1,01. Вклинился между ними Алексей Мельничук из СКА с показателем 0,92. Пятую позицию в этом рейтинге занимает другой вратарь «Барыса» Эдди Паскуале — 1,41.

На шестой строчке канадец по отраженным броскам — 95 процентов. Дебютант Лиги пропустил всего семь шайб после 140 бросков (еще два гола «Барыс» пропустил в пустые ворота).

Если брать вратарскими бригадами, то напарники из «Барыса» занимают наивысшие места в рейтингах. Вторым идет дуэт из «Витязя», а третьим — из ЦСКА.

Напомним, после восьми проведенных встреч в «регулярке» КХЛ казахстанский клуб «Барыс» занимает седьмое место в Восточной конференции с десятью очками. Сегодня, 25 сентября, подопечные Андрея Скабелки сыграют в Магнитогорске с «Металлургом».

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