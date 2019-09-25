Мозякин первым достиг отметки в 600 матчей в КХЛ

Юбилейной 600-й для Мозякина стала встреча «Магнитки» против астанинского «Барыса», которая проходит в среду в Магнитогорске. 38-летний нападающий вышел на лед в составе второй пятерки своей команды. Мозякин стал первым игроком Лиги, проведшим 600 матчей в регулярных чемпионатах.