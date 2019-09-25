Мозякин первым достиг отметки в 600 матчей в КХЛ
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин достиг отметки в 600 проведенных матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин достиг отметки в 600 проведенных матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Юбилейной 600-й для Мозякина стала встреча «Магнитки» против астанинского «Барыса», которая проходит в среду в Магнитогорске. 38-летний нападающий вышел на лед в составе второй пятерки своей команды. Мозякин стал первым игроком Лиги, проведшим 600 матчей в регулярных чемпионатах.
Мозякин играет в КХЛ с 2008 года. До завершения сезона-2010/11 форвард защищал цвета подмосковного «Атланта», а с сезона-2011/12 он неизменно выступал за «Металлург».