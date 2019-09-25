«Барыс» обыграл «Магнитку» благодаря дебютному очку голкипера из НХЛ и одержал третью подряд победу в КХЛ

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет в матче на четвертой минуте с передачи Дмитрия Шевченко открыл Джесси Блэкер. Хозяева смогли отыграться в начале второго периода, а именно на 23-й минуте благодаря шайбе Павла Дорофеева.

Снова выйти вперед «Барысу» удалось на 51-й минуте, а шайбу на свой счет записал Никита Михайлис. Причем казахстанская команда реализовала большинство за две секунды до его конца.

Третий гол в ворота «Магнитки» спустя минуту забросил Роман Старченко. В этом моменте ему ассистировал голкипер «Барыса» Эдвард Паскуале, который набрал свое первое очко в КХЛ.

Благодаря этой победе «Барыс» набрал 12 очков в девяти играх и поднялся на пятое место в Восточной конференции. «Металлург» с пятью баллами после десяти матчей располагается на предпоследней, 11-й, строчке. При этом «Магнитка» потерпела второе поражение кряду и проиграла свой восьмой матч из десяти сыгранных в новом сезоне.

Следующий матч «Барыс» проведет 27 сентября в Челябинске против местного «Трактора». Начало встречи в 20:00 по времени Нур-Султана.