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19:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обыграл «Магнитку» благодаря дебютному очку голкипера из НХЛ и одержал третью подряд победу в КХЛ

Столичный «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет в матче на четвертой минуте с передачи Дмитрия Шевченко открыл Джесси Блэкер. Хозяева смогли отыграться в начале второго периода, а именно на 23-й минуте благодаря шайбе Павла Дорофеева.

Снова выйти вперед «Барысу» удалось на 51-й минуте, а шайбу на свой счет записал Никита Михайлис. Причем казахстанская команда реализовала большинство за две секунды до его конца.

Третий гол в ворота «Магнитки» спустя минуту забросил Роман Старченко. В этом моменте ему ассистировал голкипер «Барыса» Эдвард Паскуале, который набрал свое первое очко в КХЛ.

Благодаря этой победе «Барыс» набрал 12 очков в девяти играх и поднялся на пятое место в Восточной конференции. «Металлург» с пятью баллами после десяти матчей располагается на предпоследней, 11-й, строчке. При этом «Магнитка» потерпела второе поражение кряду и проиграла свой восьмой матч из десяти сыгранных в новом сезоне.

Следующий матч «Барыс» проведет 27 сентября в Челябинске против местного «Трактора». Начало встречи в 20:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, капитан «Магнитки» Сергей Мозякин провел свой 600-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ и стал первым хоккеистом, достигнувшим такой планки.

Металлург Мг
1:3
0:1, 1:0, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 525.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 5249 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевАндрей Скабелка
Вратари
Василий КошечкинЭдвард Паскуале
1-й период
03:06Джесси Блэкер(Дмитрий Шевченко)
2-й период
22:17Павел Дорофеев(Пол Постма)
32:38Джесси Блэкер
3-й период
43:14Пол Постма
46:55Аркадий Шестаков
47:42Даррен Дитц
48:36Виктор Антипин
50:32Никита Михайлис(Даррен Дитц, Роман Старченко)
51:33Корбан Найт(Роман Старченко, Эдвард Паскуале)
53:15Дмитрий Шевченко
54:43Даррен Дитц
56:13Денис Паршин
56:13Денис Паршин
Статистика
29Штрафное время10
5Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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