«Барыс» обыграл «Магнитку» благодаря дебютному очку голкипера из НХЛ и одержал третью подряд победу в КХЛ
Столичный «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Столичный «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Счет в матче на четвертой минуте с передачи Дмитрия Шевченко открыл Джесси Блэкер. Хозяева смогли отыграться в начале второго периода, а именно на 23-й минуте благодаря шайбе Павла Дорофеева.
Снова выйти вперед «Барысу» удалось на 51-й минуте, а шайбу на свой счет записал Никита Михайлис. Причем казахстанская команда реализовала большинство за две секунды до его конца.
Третий гол в ворота «Магнитки» спустя минуту забросил Роман Старченко. В этом моменте ему ассистировал голкипер «Барыса» Эдвард Паскуале, который набрал свое первое очко в КХЛ.
Благодаря этой победе «Барыс» набрал 12 очков в девяти играх и поднялся на пятое место в Восточной конференции. «Металлург» с пятью баллами после десяти матчей располагается на предпоследней, 11-й, строчке. При этом «Магнитка» потерпела второе поражение кряду и проиграла свой восьмой матч из десяти сыгранных в новом сезоне.
Следующий матч «Барыс» проведет 27 сентября в Челябинске против местного «Трактора». Начало встречи в 20:00 по времени
Напомним, капитан «Магнитки» Сергей Мозякин провел свой 600-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ и стал первым хоккеистом, достигнувшим такой планки.
|Илья Воробьев
|Андрей Скабелка
|Василий Кошечкин
|Эдвард Паскуале
|03:06
|Джесси Блэкер(Дмитрий Шевченко)
|22:17
|Павел Дорофеев(Пол Постма)
|32:38
|Джесси Блэкер
|43:14
|Пол Постма
|46:55
|Аркадий Шестаков
|47:42
|Даррен Дитц
|48:36
|Виктор Антипин
|50:32
|Никита Михайлис(Даррен Дитц, Роман Старченко)
|51:33
|Корбан Найт(Роман Старченко, Эдвард Паскуале)
|53:15
|Дмитрий Шевченко
|54:43
|Даррен Дитц
|56:13
|Денис Паршин
|56:13
|Денис Паршин
|29
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)