Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Динамо Р
40
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
ЦСКА
15
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Барыс
13
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
06
Хоккей. КХЛ
26.09
Нефтехимик
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
26.09
Северсталь
Динамо Мн
Все события
Фоторепортажи
14Финал ЛЧ в «Лужниках»: промах Терри и титул Криштиану
14«Краснодар» и ЦСКА пропустили по пять голов в матчах ЛЕ
19:43 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» проиграл «Барысу» в 600-м матче Мозякина в регулярном чемпионате КХЛ

ТАСС, 25 сентября. Магнитогорский «Металлург» проиграл казахстанскому «Барысу» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Джесси Блэкер (4-я минута), Никита Михайлис (51) и Роман Старченко (52). В составе «Металлурга» отличился Павел Дорофеев (23). 38-летний нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин провел 600-й матч в регулярном чемпионате лиги. Он является лидером по данному показателю, всего в КХЛ он провел 741 матч, в которых набрал 854 очка (389 шайб + 465 результативных передач).

«Металлург» потерпел второе поражение подряд в лиге, за 10 матчей команда одержала две победы. «Барыс» одержал третью победу подряд, всего за девять матчей клуб смог выиграть шесть раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает 11-е место, набрав пять очков в десяти матчах, «Барыс» с 12-ю очками после девяти встреч идет пятым.

В следующем матче «Барыс» в гостях сыграет с челябинским «Трактором», встреча пройдет 27 сентября. Днем позднее «Металлург» на выезде сыграет против подмосковного «Витязя».

Металлург Мг
1:3
0:1, 1:0, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 525.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 5249 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевАндрей Скабелка
Вратари
Василий КошечкинЭдвард Паскуале
1-й период
03:06Джесси Блэкер(Дмитрий Шевченко)
2-й период
22:17Павел Дорофеев(Пол Постма)
32:38Джесси Блэкер
3-й период
43:14Пол Постма
46:55Аркадий Шестаков
47:42Даррен Дитц
48:36Виктор Антипин
50:32Никита Михайлис(Даррен Дитц, Роман Старченко)
51:33Корбан Найт(Роман Старченко, Эдвард Паскуале)
53:15Дмитрий Шевченко
54:43Даррен Дитц
56:13Денис Паршин
56:13Денис Паршин
Статистика
29Штрафное время10
5Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Спартак» показал плохую игру, но смог пройти клуб ПФЛ
ЦСКА впервые за четыре года вышел в 1/8 финала Кубка России
Даниил Квят начнет Гран-при России с конца стартовой решетки
Сборная России выиграла первый матч после ухода Трефилова
«Краснодар» проиграл клубу из ФНЛ и вылетел из Кубка России
«Балтика» принимает «Локомотив» в 1/16 Кубка России (трансляция)
«Торпедо» вышло в 1/8 финала Кубка России, обыграв клуб РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь