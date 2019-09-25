«Металлург» проиграл «Барысу» в 600-м матче Мозякина в регулярном чемпионате КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Джесси Блэкер (4-я минута), Никита Михайлис (51) и Роман Старченко (52). В составе «Металлурга» отличился Павел Дорофеев (23). 38-летний нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин провел 600-й матч в регулярном чемпионате лиги. Он является лидером по данному показателю, всего в КХЛ он провел 741 матч, в которых набрал 854 очка (389 шайб + 465 результативных передач).

«Металлург» потерпел второе поражение подряд в лиге, за 10 матчей команда одержала две победы. «Барыс» одержал третью победу подряд, всего за девять матчей клуб смог выиграть шесть раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает 11-е место, набрав пять очков в десяти матчах, «Барыс» с 12-ю очками после девяти встреч идет пятым.