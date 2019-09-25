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20:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Старт сезона — все решают свои задачи». Скабелка — о победе «Барыса» над «Магниткой» и третьем подряд выигрыше

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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— Хороший матч, достаточно напряженный, отнял много сил. Старт сезона — все решают свои задачи. Первый период — равная игра. Второй период — «Металлург» добавил, мы не всегда справлялись, много было игры в нашей зоне. Хорошо, что Эдди оставил нас в игре, пропустили только один гол. Думаю, что он здорово нам помог. В третьем периоде после забитых голов — нас снова подводит дисциплина, два раза играли втроем. Положительное здесь, что ребята сражались, выстояли, не дали мастеровитому сопернику реализовать свои моменты. Благодарю ребят за этот матч, готовимся к следующей игре, — приводит слова Скабелки официальный сайт ХК «Барыс».

— Андрей Владимирович, наверное, сегодня, у вас была дилемма с выбором вратаря, ведь они оба не пропустили в последних своих матчах?

— Коллегиально. Есть тренер по вратарям. Просто мы еще не выигрывали два матча подряд с одним вратарем. Вот теперь выиграли.

В свою очередь, главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев сказал следующее:

— «Барыс», с победой. Из позитивного — мы сегодня сыграли на нормальном уровне два периода, а не один, как до этого. На маленьких площадках команды бегают, борются, численное неравенство все решает, вот сегодня и большинство, и меньшинство решили исход матча.

Напомним, сегодня, 25 сентября, столичный «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Металлурге завершилась со счетом 3:1. Благодаря этому казахстанская команда продлила победную серию до трех матчей.

«Барыс» набрал 12 очков в девяти играх и поднялся на пятое место в Восточной конференции. Следующий матч «Барыс» проведет 27 сентября в Челябинске против местного «Трактора». Начало встречи в 20:00 по времени Нур-Султана.

Металлург Мг
1:3
0:1, 1:0, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 525.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 5249 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевАндрей Скабелка
Вратари
Василий КошечкинЭдвард Паскуале
1-й период
03:06Джесси Блэкер(Дмитрий Шевченко)
2-й период
22:17Павел Дорофеев(Пол Постма)
32:38Джесси Блэкер
3-й период
43:14Пол Постма
46:55Аркадий Шестаков
47:42Даррен Дитц
48:36Виктор Антипин
50:32Никита Михайлис(Даррен Дитц, Роман Старченко)
51:33Корбан Найт(Роман Старченко, Эдвард Паскуале)
53:15Дмитрий Шевченко
54:43Даррен Дитц
56:13Денис Паршин
56:13Денис Паршин
Статистика
29Штрафное время10
5Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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