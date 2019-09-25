«Старт сезона — все решают свои задачи». Скабелка — о победе «Барыса» над «Магниткой» и третьем подряд выигрыше
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Хороший матч, достаточно напряженный, отнял много сил. Старт сезона — все решают свои задачи. Первый период — равная игра. Второй период — «Металлург» добавил, мы не всегда справлялись, много было игры в нашей зоне. Хорошо, что Эдди оставил нас в игре, пропустили только один гол. Думаю, что он здорово нам помог. В третьем периоде после забитых голов — нас снова подводит дисциплина, два раза играли втроем. Положительное здесь, что ребята сражались, выстояли, не дали мастеровитому сопернику реализовать свои моменты. Благодарю ребят за этот матч, готовимся к следующей игре, — приводит слова Скабелки официальный сайт ХК «Барыс».
— Андрей Владимирович, наверное, сегодня, у вас была дилемма с выбором вратаря, ведь они оба не пропустили в последних своих матчах?
— Коллегиально. Есть тренер по вратарям. Просто мы еще не выигрывали два матча подряд с одним вратарем. Вот теперь выиграли.
В свою очередь, главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев сказал следующее:
— «Барыс», с победой. Из позитивного — мы сегодня сыграли на нормальном уровне два периода, а не один, как до этого. На маленьких площадках команды бегают, борются, численное неравенство все решает, вот сегодня и большинство, и меньшинство решили исход матча.
Напомним, сегодня, 25 сентября, столичный «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Металлурге завершилась со счетом 3:1. Благодаря этому казахстанская команда продлила победную серию до трех матчей.
«Барыс» набрал 12 очков в девяти играх и поднялся на пятое место в Восточной конференции. Следующий матч «Барыс» проведет 27 сентября в Челябинске против местного «Трактора». Начало встречи в 20:00 по времени
|Илья Воробьев
|Андрей Скабелка
|Василий Кошечкин
|Эдвард Паскуале
|03:06
|Джесси Блэкер(Дмитрий Шевченко)
|22:17
|Павел Дорофеев(Пол Постма)
|32:38
|Джесси Блэкер
|43:14
|Пол Постма
|46:55
|Аркадий Шестаков
|47:42
|Даррен Дитц
|48:36
|Виктор Антипин
|50:32
|Никита Михайлис(Даррен Дитц, Роман Старченко)
|51:33
|Корбан Найт(Роман Старченко, Эдвард Паскуале)
|53:15
|Дмитрий Шевченко
|54:43
|Даррен Дитц
|56:13
|Денис Паршин
|56:13
|Денис Паршин
|29
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)