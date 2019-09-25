«Старт сезона — все решают свои задачи». Скабелка — о победе «Барыса» над «Магниткой» и третьем подряд выигрыше

— Хороший матч, достаточно напряженный, отнял много сил. Старт сезона — все решают свои задачи. Первый период — равная игра. Второй период — «Металлург» добавил, мы не всегда справлялись, много было игры в нашей зоне. Хорошо, что Эдди оставил нас в игре, пропустили только один гол. Думаю, что он здорово нам помог. В третьем периоде после забитых голов — нас снова подводит дисциплина, два раза играли втроем. Положительное здесь, что ребята сражались, выстояли, не дали мастеровитому сопернику реализовать свои моменты. Благодарю ребят за этот матч, готовимся к следующей игре, — приводит слова Скабелки официальный сайт ХК «Барыс».

— Андрей Владимирович, наверное, сегодня, у вас была дилемма с выбором вратаря, ведь они оба не пропустили в последних своих матчах?

— Коллегиально. Есть тренер по вратарям. Просто мы еще не выигрывали два матча подряд с одним вратарем. Вот теперь выиграли.

В свою очередь, главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев сказал следующее:

— «Барыс», с победой. Из позитивного — мы сегодня сыграли на нормальном уровне два периода, а не один, как до этого. На маленьких площадках команды бегают, борются, численное неравенство все решает, вот сегодня и большинство, и меньшинство решили исход матча.

Напомним, сегодня, 25 сентября, столичный «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Металлурге завершилась со счетом 3:1. Благодаря этому казахстанская команда продлила победную серию до трех матчей.