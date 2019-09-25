ЦСКА одержал пятую победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв «Йокерит»
ТАСС, 25 сентября. Московский ЦСКА победил хельсинкский «Йокерит» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 25 сентября. Московский ЦСКА победил хельсинкский «Йокерит» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе ЦСКА отличились Кирилл Капризов (3-я минута), Константин Окулов (15), Алексей Марченко (35), Павел Карнаухов (42) и Линден Вей (46). У финской команды заброшенной шайбой отметился Стив Мозес (22). Капризов набрал 13-е очко (6 шайб + 7 результативных передач) в текущем сезоне и вышел на первое место в гонке бомбардиров.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает третье место, набрав 17 очков. «Йокерит» идет на девятом месте, набрав 7 очков. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо» 27 сентября, «Йокерит» примет екатеринбургский «Автомобилист» днем позднее.
|Лаури Марьямяки
|Игорь Никитин
|Антти Ниеми
|Илья Сорокин
|02:25
|Кирилл Капризов(Андрей Светлаков, Богдан Киселевич)
|09:17
|Богдан Киселевич
|11:30
|Линден Вей
|14:15
|Антти Ниеми
|14:53
|Константин Окулов(Алексей Марченко)
|18:44
|Богдан Киселевич
|21:18
|Стив Мозес(Алекс Грант, Петер Регин)
|25:39
|Павел Карнаухов
|29:47
|Никита Нестеров
|32:14
|Сами Леписто
|34:22
|Алексей Марченко(Антон Слепышев, Константин Окулов)
|39:04
|Хенрик Хаапала
|41:59
|Павел Карнаухов(Антон Слепышев)
|45:43
|Линден Вей(Сергей Толчинский, Иржи Секач)
|56:50
|Йессе Йоэнсуу
|56:50
|Йессе Йоэнсуу
|10
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)