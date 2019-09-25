ЦСКА одержал пятую победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв «Йокерит»

Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА отличились Кирилл Капризов (3-я минута), Константин Окулов (15), Алексей Марченко (35), Павел Карнаухов (42) и Линден Вей (46). У финской команды заброшенной шайбой отметился Стив Мозес (22). Капризов набрал 13-е очко (6 шайб + 7 результативных передач) в текущем сезоне и вышел на первое место в гонке бомбардиров.

ЦСКА одержал пятую победу подряд, всего в активе армейцев восемь побед в десяти матчах. «Йокерит» потерпел шестое поражение в девяти матчах.