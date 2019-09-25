Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Динамо Р
40
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
ЦСКА
15
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Барыс
13
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
06
Хоккей. КХЛ
26.09
Нефтехимик
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
26.09
Северсталь
Динамо Мн
Все события
Фоторепортажи
14Финал ЛЧ в «Лужниках»: промах Терри и титул Криштиану
14«Краснодар» и ЦСКА пропустили по пять голов в матчах ЛЕ
21:05 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал пятую победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв «Йокерит»

ТАСС, 25 сентября. Московский ЦСКА победил хельсинкский «Йокерит» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА отличились Кирилл Капризов (3-я минута), Константин Окулов (15), Алексей Марченко (35), Павел Карнаухов (42) и Линден Вей (46). У финской команды заброшенной шайбой отметился Стив Мозес (22). Капризов набрал 13-е очко (6 шайб + 7 результативных передач) в текущем сезоне и вышел на первое место в гонке бомбардиров.

ЦСКА одержал пятую победу подряд, всего в активе армейцев восемь побед в десяти матчах. «Йокерит» потерпел шестое поражение в девяти матчах.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает третье место, набрав 17 очков. «Йокерит» идет на девятом месте, набрав 7 очков. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо» 27 сентября, «Йокерит» примет екатеринбургский «Автомобилист» днем позднее.

Йокерит
1:5
0:2, 1:1, 0:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 525.09.2019, 18:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 9024 зрителя
Главные тренеры
Лаури МарьямякиИгорь Никитин
Вратари
Антти НиемиИлья Сорокин
1-й период
02:25Кирилл Капризов(Андрей Светлаков, Богдан Киселевич)
09:17Богдан Киселевич
11:30Линден Вей
14:15Антти Ниеми
14:53Константин Окулов(Алексей Марченко)
18:44Богдан Киселевич
2-й период
21:18Стив Мозес(Алекс Грант, Петер Регин)
25:39Павел Карнаухов
29:47Никита Нестеров
32:14Сами Леписто
34:22Алексей Марченко(Антон Слепышев, Константин Окулов)
39:04Хенрик Хаапала
3-й период
41:59Павел Карнаухов(Антон Слепышев)
45:43Линден Вей(Сергей Толчинский, Иржи Секач)
56:50Йессе Йоэнсуу
56:50Йессе Йоэнсуу
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Спартак» показал плохую игру, но смог пройти клуб ПФЛ
ЦСКА впервые за четыре года вышел в 1/8 финала Кубка России
Даниил Квят начнет Гран-при России с конца стартовой решетки
Сборная России выиграла первый матч после ухода Трефилова
«Краснодар» проиграл клубу из ФНЛ и вылетел из Кубка России
«Балтика» принимает «Локомотив» в 1/16 Кубка России (трансляция)
«Торпедо» вышло в 1/8 финала Кубка России, обыграв клуб РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь