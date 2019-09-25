ХК «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» в первом матче после ухода тренера Мактавиша

Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Павел Красковский (16-я минута), Максим Осипов (29), Николай Коваленко (40) и Стефан да Коста (46).

«Локомотив» провел первый матч после ухода канадского специалиста Крейга Мактавиша с поста главного тренера команды. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера был назначен спортивный директор клуба Александр Ардашев.

В нынешнем сезоне «Локомотив» одержал вторую победу над рижской командой, в первом матче ярославский клуб победил в гостях со счетом 3:2. «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 5, 25.09.2019, 17:00 Трактор 0 Ак Барс 6

В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» идет на девятом месте, набрав 8 очков в девяти матчах. «Динамо» занимает последнее, 12-е место, имея в активе 6 очков после 10 игр. В следующем матче ярославцы на выезде сыграют с челябинским «Трактором» 29 сентября. На следующий день «Динамо» примет санкт-петербургский СКА.

В еще одном матче дня казанский «Ак Барс» в гостях обыграл челябинский «Трактор» со счетом 6:0. Шайбы забросили Патрис Кормье (5), Михаил Глухов (7), Кирилл Петров (7), Вячеслав Основин (11), Андрей Педан (26) и Данис Зарипов (30). Защитник «Трактора» Сергей Коньков провел 550-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Игроки «Трактора» Петров, Кормье и Джастин Азеведо набрали очки в пятом матче подряд.