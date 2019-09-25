ХК «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» в первом матче после ухода тренера Мактавиша
ТАСС, 25 сентября. Ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 25 сентября. Ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Павел Красковский (16-я минута), Максим Осипов (29), Николай Коваленко (40) и Стефан да Коста (46).
«Локомотив» провел первый матч после ухода канадского специалиста Крейга Мактавиша с поста главного тренера команды. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера был назначен спортивный директор клуба Александр Ардашев.
В нынешнем сезоне «Локомотив» одержал вторую победу над рижской командой, в первом матче ярославский клуб победил в гостях со счетом 3:2. «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд.
В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» идет на девятом месте, набрав 8 очков в девяти матчах. «Динамо» занимает последнее, 12-е место, имея в активе 6 очков после 10 игр. В следующем матче ярославцы на выезде сыграют с челябинским «Трактором» 29 сентября. На следующий день «Динамо» примет
В еще одном матче дня казанский «Ак Барс» в гостях обыграл челябинский «Трактор» со счетом 6:0. Шайбы забросили Патрис Кормье (5), Михаил Глухов (7), Кирилл Петров (7), Вячеслав Основин (11), Андрей Педан (26) и Данис Зарипов (30). Защитник «Трактора» Сергей Коньков провел 550-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Игроки «Трактора» Петров, Кормье и Джастин Азеведо набрали очки в пятом матче подряд.
«Трактор» потерпел третье поражение подряд и занимает седьмое место в Восточной конференции с 11 очками в 12 матчах. «Ак Барс» набрал 14 очков в 9 играх и идет третьим.
|Александр Ардашев
|Гиртс Анкипанс
|Илья Коновалов
|Кристерс Гудлевскис
|15:41
|Павел Красковский(Стефан Да Коста, Денис Алексеев)
|20:39
|Александр Свитов
|28:57
|Максим I Осипов(Георгий Иванов, Артем Ильенко)
|31:44
|Рушан Рафиков
|39:55
|Николай Коваленко(Максим I Осипов)
|44:40
|Кристофер Берглунд
|45:11
|Стефан Да Коста(Александр Свитов, Денис Алексеев)
|49:27
|Кристофер Берглунд
|59:19
|Рихардс Маренис
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)