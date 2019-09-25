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22:21 (мск), источник: ТАСС

ХК «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» в первом матче после ухода тренера Мактавиша

ТАСС, 25 сентября. Ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Павел Красковский (16-я минута), Максим Осипов (29), Николай Коваленко (40) и Стефан да Коста (46).

«Локомотив» провел первый матч после ухода канадского специалиста Крейга Мактавиша с поста главного тренера команды. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера был назначен спортивный директор клуба Александр Ардашев.

В нынешнем сезоне «Локомотив» одержал вторую победу над рижской командой, в первом матче ярославский клуб победил в гостях со счетом 3:2. «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 5, 25.09.2019, 17:00

Трактор0Ак Барс6

В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» идет на девятом месте, набрав 8 очков в девяти матчах. «Динамо» занимает последнее, 12-е место, имея в активе 6 очков после 10 игр. В следующем матче ярославцы на выезде сыграют с челябинским «Трактором» 29 сентября. На следующий день «Динамо» примет санкт-петербургский СКА.

В еще одном матче дня казанский «Ак Барс» в гостях обыграл челябинский «Трактор» со счетом 6:0. Шайбы забросили Патрис Кормье (5), Михаил Глухов (7), Кирилл Петров (7), Вячеслав Основин (11), Андрей Педан (26) и Данис Зарипов (30). Защитник «Трактора» Сергей Коньков провел 550-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Игроки «Трактора» Петров, Кормье и Джастин Азеведо набрали очки в пятом матче подряд.

«Трактор» потерпел третье поражение подряд и занимает седьмое место в Восточной конференции с 11 очками в 12 матчах. «Ак Барс» набрал 14 очков в 9 играх и идет третьим.

Локомотив
4:0
1:0, 2:0, 1:0
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 525.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Арена-2000", 6015 зрителей
Главные тренеры
Александр АрдашевГиртс Анкипанс
Вратари
Илья КоноваловКристерс Гудлевскис
1-й период
15:41Павел Красковский(Стефан Да Коста, Денис Алексеев)
2-й период
20:39Александр Свитов
28:57Максим I Осипов(Георгий Иванов, Артем Ильенко)
31:44Рушан Рафиков
39:55Николай Коваленко(Максим I Осипов)
3-й период
44:40Кристофер Берглунд
45:11Стефан Да Коста(Александр Свитов, Денис Алексеев)
49:27Кристофер Берглунд
59:19Рихардс Маренис
Статистика
4Штрафное время6
3Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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