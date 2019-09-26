Идут на «Витязь»: удержит ли подольский клуб лидерство в КХЛ

Идут на «Витязь»: удержит ли подольский клуб лидерство в КХЛ
Подмосковная команда продолжает всех удивлять на старте сезона.
Подмосковная команда продолжает всех удивлять на старте сезона.
Лидерство подольского «Витязя» стало главной неожиданностью начала регулярного чемпионата КХЛ. Еще на прошлой неделе подопечные Михаила Кравеца удивили болельщиков, возглавив турнирную таблицу Западной конференции. Они успешно завершили первую в сезоне домашнюю серию, выиграв в ней четыре матча из четырех. К тому моменту общая победная серия подольской команды насчитывала пять матчей, а всего в семи стартовых встречах они проиграли лишь однажды. В минувший вторник «Витязь» продолжил огорчать своих соперников, одолев в овертайме екатеринбургский «Автомобилист» (1:0), и стал единоличным лидером чемпионата.
Перед каждой игрой ставили ребятам задачу выходить на лед и никого не бояться, ведь в хоккей играют люди и каждый из них ошибается. Тренеры говорили, что надо играть в свою игру и тогда очки обязательно будут. Так и получилось. Все бьются друг за друга, подбадривают в непростых ситуациях. Одним словом, у нас собралась настоящая команда. За время сборов тренеры добились того, чтобы хоккеисты никого не боялись и думали только о победе.
Первые успехи «Витязя» можно было списать на стартовый кураж и не самый высокий уровень соперников. Подопечные Кравеца одолели крепкие, но проходимые «Трактор» (4:2), московское «Динамо» (4:1), «Сочи» (3:2Б), «Сибирь» (3:2Б) и «Северсталь» (4:1), а также топовый, но пребывающий в кризисе «Металлург» (2:0). Именно после домашнего поражения от подмосковного коллектива магнитогорцы уволили главного тренера Йозефа Яндача.
— Думаю, после каждого выигранного матча к команде приходит всё больше уверенности, — объяснил «Известиям» нападающий «Витязя» Святослав Гребенщиков. — Ее
В минувшую пятницу «Витязь» одолел ярославский «Локомотив» (3:2). Но это тоже можно было увязать с проблемами соперника, который провалил старт сезона, что привело к увольнению наставника команды Крейга Мактавиша.
Настоящей проверкой для подольчан должен был стать воскресный выезд в
Честно сказать, все соперники, с которыми мы играли, были сильными. Нельзя сказать, что
кто-толучше или хуже. Со всеми получились сложные игры — проходных не было. У всех команд уровень хороший.
Вторничный домашний матч с «Автомобилистом» имел особенное значение для «Витязя» не только
— Игра получилась жаркая, несмотря на счет 0:0 в основное время, скучно не было, — поделился с «Известиями» Михаил Головков. — Отличный матч, много голевых моментов. Настоящая встреча лидеров двух конференций.
Главная звезда «Витязя» — нападающий Александр Сёмин. Двукратный чемпион мира и бывший партнер Александра Овечкина по «Вашингтону» вернулся из НХЛ в Россию в 2015 году и даже помог магнитогорскому «Металлургу» выиграть Кубок Гагарина, но потом оказался не востребован на уровне КХЛ. Сезон-2017/18 форвард провел в ВХЛ в составе «Сокола» из родного Красноярска.
Однако в прошлом году «Витязь» решил сделать ставку на ветерана, и тот помог клубу второй раз в истории выйти в
Впрочем, в клубе отмечают, что сейчас все хоккеисты держат свой уровень. Кроме того, летом «Витязь» подписал контракт с одним из лучших силовых нападающих КХЛ первой половины нынешнего десятилетия Евгением Артюхиным, полгода находившимся без клуба.
Женька проводил всего третью игру, но с каждым матчем он выглядит всё лучше и лучше. С «Автомобилистом» он качественно выглядел. То, что мы хотим видеть от него, Артюхин выполняет.
Нынешний сезон является дебютным для наставника «Витязя» Михаила Кравеца в качестве главного тренера команды КХЛ. Ранее он возглавлял команды на уровне ВХЛ и МХЛ, а в КХЛ работал только помощником.
— При новом тренере мы стали более агрессивными, команда не боится атаковать и держать четырех игроков в чужой зоне, — рассказал «Известиям» вратарь «Витязя» Александр Самонов. — Это серьезное подспорье для того, чтобы действовать уверенно против любого соперника и добиваться положительного результата.
Теперь «Витязю» предстоит пройти еще две проверки
— У них поменялся тренер, поэтому игроки будут стараться доказывать свой уровень, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник «Витязя» Вилле Лаюнен. — Нам надо восстановиться, отдохнуть, разобрать ошибки в прошлых матчах и готовиться к встрече с «Металлургом», чтобы провести ее максимально хорошо.
После матча с «Магниткой» «Витязь» ожидает пятидневный перерыв и выезд к московскому ЦСКА — действующему обладателю Кубка Гагарина и главному фавориту нынешнего сезона. Сейчас армейцы идут вторыми на Западе и отстают от подольской команды всего на одно очко.
Для нас каждый матч будет крайне сложным. Слабых соперников в КХЛ не бывает, можно увидеть это по многим играм сезона. Ожидаем опасности от кого угодно и не собираемся расслабляться.
Игроки подмосковной команды не впадают в эйфорию и говорят, что пока рано праздновать стартовые успехи.
— Мы готовы дальше биться за победы, — заявил «Известиям» форвард «Витязя» Миро Аалтонен. — Понимаем, что на нас будут хорошо настраиваться все. Надо к каждой встрече готовиться серьезно, но мы намерены не отдавать завоеванные позиции и стремимся побеждать в каждом матче.
За всю историю выступлений в Суперлиге и КХЛ «Витязь» два раза — в 2017 и 2019 годах — выходил в