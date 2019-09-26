Минское «Динамо» сыграет сегодня с «Северсталью» во втором матче выездной серии в чемпионате КХЛ

Источник: РИА "Новости"

После крайне неудачного старта, когда «зубры» потерпели три поражения кряду, в трех матчах были одержаны виктории на своей арене. В стартовом поединке выездной серии против нижегородского «Торпедо» белорусская команда сумела отыграться со счета 1:3, однако уступила в овертайме 3:4.

Сейчас минское «Динамо» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 9 очков в девяти проведенных встречах. Сегодняшний соперник команды Крэйга Вудкрофта — череповецкая «Северсталь» — занимает 11-е место, имея в активе 7 очков после 10 матчей. Лидирует подмосковный «Витязь», у которого 18 зачетных баллов, набранных в 10 встречах. На очко меньше у лидера Восточной конференции КХЛ екатеринбургского «Автомобилиста».