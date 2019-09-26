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15:11 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» сыграет сегодня с «Северсталью» во втором матче выездной серии в чемпионате КХЛ

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня продолжат выездную серию чемпионата КХЛ матчем с череповецкой «Северсталью», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

После крайне неудачного старта, когда «зубры» потерпели три поражения кряду, в трех матчах были одержаны виктории на своей арене. В стартовом поединке выездной серии против нижегородского «Торпедо» белорусская команда сумела отыграться со счета 1:3, однако уступила в овертайме 3:4.

Сейчас минское «Динамо» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 9 очков в девяти проведенных встречах. Сегодняшний соперник команды Крэйга Вудкрофта — череповецкая «Северсталь» — занимает 11-е место, имея в активе 7 очков после 10 матчей. Лидирует подмосковный «Витязь», у которого 18 зачетных баллов, набранных в 10 встречах. На очко меньше у лидера Восточной конференции КХЛ екатеринбургского «Автомобилиста».

После встречи в Череповце минчане 28 сентября сыграют в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Потом динамовцы вернутся домой и 1 октября примут на льду «Минск-Арены» хоккеистов «Сочи». -0-

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