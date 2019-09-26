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14:04 (мск), источник: СуперОмск

Омский «Авангард» заключил полноценный контракт с мужем российской теледивы

В четверг, 26 сентября, в омском «Авангарде» сообщили, что контракт 32-летнего нападающего Игоря Макарова решено перевести из пробного в полноценный. Президент «Авангарда» Максим Сушинский отметил, что тренерскому штабу команды пришлась по душе игра Макарова.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы приняли решение подписать полноценный контракт с Игорем Макаровым. Нас устроило отношение игрока к делу, работа на тренировках и самоотдача в матчах. Макаров привнес необходимую энергию, идет в борьбу, создает моменты. Тренерскому штабу понравилась игра Игоря. Рассчитываем, что он будет прогрессировать в нашей команде», — приводит слова Сушинского пресс-служба «Авангарда».

Отметим, что помимо своих достижений на льду Игорь Макаров известен браком с российской теледивой, ведущей нескольких шоу на федеральном телеканале Лерой Кудрявцевой. Пара воспитывает маленькую дочь Марию, которой недавно исполнился год.

В КХЛ на счету 32-летнего Игоря Макарова 507 матчей, включая СКА, московское «Динамо», «Нефтехимик», ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Авангард», в которых он набрал 160 (74+86) очков, 510 минут штрафа при показателе полезности +18. Контракт Игоря Макарова с «Авангардом» рассчитан до конца сезона.

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