Омский «Авангард» заключил полноценный контракт с мужем российской теледивы

«Мы приняли решение подписать полноценный контракт с Игорем Макаровым. Нас устроило отношение игрока к делу, работа на тренировках и самоотдача в матчах. Макаров привнес необходимую энергию, идет в борьбу, создает моменты. Тренерскому штабу понравилась игра Игоря. Рассчитываем, что он будет прогрессировать в нашей команде», — приводит слова Сушинского пресс-служба «Авангарда».
Отметим, что помимо своих достижений на льду Игорь Макаров известен браком с российской теледивой, ведущей нескольких шоу на федеральном телеканале Лерой Кудрявцевой. Пара воспитывает маленькую дочь Марию, которой недавно исполнился год.
В КХЛ на счету 32-летнего Игоря Макарова 507 матчей, включая СКА, московское «Динамо», «Нефтехимик», ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Авангард», в которых он набрал 160 (74+86) очков, 510 минут штрафа при показателе полезности +18. Контракт Игоря Макарова с «Авангардом» рассчитан до конца сезона.