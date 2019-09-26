Омский «Авангард» заключил полноценный контракт с мужем российской теледивы

Источник: РИА "Новости"

«Мы приняли решение подписать полноценный контракт с Игорем Макаровым. Нас устроило отношение игрока к делу, работа на тренировках и самоотдача в матчах. Макаров привнес необходимую энергию, идет в борьбу, создает моменты. Тренерскому штабу понравилась игра Игоря. Рассчитываем, что он будет прогрессировать в нашей команде», — приводит слова Сушинского пресс-служба «Авангарда».

Отметим, что помимо своих достижений на льду Игорь Макаров известен браком с российской теледивой, ведущей нескольких шоу на федеральном телеканале Лерой Кудрявцевой. Пара воспитывает маленькую дочь Марию, которой недавно исполнился год.