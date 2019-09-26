В лидеры дивизиона? За счет чего «Барыс» может выйти в фавориты сезона в КХЛ
В обороне столичный клуб играет лучше, чем в атаке.
В обороне столичный клуб играет лучше, чем в атаке.
Казахстанский клуб «Барыс» реализует каждое четвертое большинство в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом и других показателях команды Андрея Скабелки — в материале корреспондента Vesti.kz.
Победа над «Металлургом» в Магнитогорске вывела столичную команду на пятое место в Восточной конференции с 12 очками. Лидирует тут «Автомобилист» с 17 баллами, а вот вторым идет «Салават Юлаев», у которого 13 очков, и он лидирует в дивизионе Чернышова.
В дивизионе «Барыс» уступает не только клубу из Уфы, но и «Авангарду» (тоже 13 очков). Все три клуба сыграли по три матча. Казахстанский клуб может обойти конкурентов уже завтра, 27 сентября, когда сыграет в Челябинске с «Трактором». Что же принесет успех столичной команде?
По игре в большинстве:
1. «Автомобилист» — 33,3 процента (12 голов после 36 розыгрышей);
2. «Витязь» — 25,6 процента (11 и 43);
3. «Барыс» — 25 процентов (девять и 36);
4. «Сочи» — 23,7 процента (девять и 38);
5. «Торпедо» — 23,4 процента (11 и 47).
По игре в меньшинстве:
1. ЦСКА — 95,6 процента (два гола после 45 розыгрышей);
2. «Адмирал» — 92,5 процента (три и 40);
3. «Трактор» — 92,3 процента (три и 39);
4. «Барыс» — 90,9 процента (три и 33);
5. «Ак Барс» — 89,4 процента (пять и 47).
По заброшенным шайбам:
1. «Торпедо» — 34 шайбы;
2. «Ак Барс» — 33 шайбы;
3. ЦСКА — 32 шайбы;
…19−20. «Барыс» и «Куньлунь» — по 18 шайб.
По пропущенным шайбам:
1. Барыс — 13 шайб;
2. ЦСКА — 14 шайб;
3. «Витязь» — 15 шайб;
4−5. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» — по 18 шайб.
По проценту реализации бросков:
1. «Йокерит» — 13 процентов (26 голов после 200 бросков);
2. «Ак Барс» — 12,36 процента (33 и 267);
3. «Динамо» Минск — 11,11 процента (27 и 243);
…20. «Барыс» — 6,41 процента (18 и 281).
Единственное, в чем слабоват сейчас «Барыс», — это реализация бросков. Еще в прошлом сезоне клуб из Казахстана был одним из лучших по голам, а сейчас — крепкий середняк. С другой стороны, добавили подопечные Скабелки в обороне: не только вратари идут в лидерах лиги, но и полевые игроки отрабатывают перед своими воротами.
«Трактор» проиграл четыре из пяти последних встреч, а «Барыс», напротив, выиграл три последние встречи, пропустив только один гол. С учетом разницы во времени с матчами конкурентов и хорошей формы столичной команды, можно предположить, что Скабелка выведет команду в лидеры дивизиона.
«Барысу» нужно обыграть «Трактор», как это было в Алматы, и с 14 очками выходить на первое место. «Салават Юлаев» играет сегодня, 26 сентября, со СКА в