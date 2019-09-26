«Адмирал» одержал гостевую победу над «Амуром» в КХЛ

«Адмирал» смог отыграться и выйти вперёд во втором периоде. Шайбы забросили форвард Василий Стрельцов и защитник Шон Лалонд.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 13-е место в турнирной таблице КХЛ, имея в активе 10 очков. «Адмирал» идёт на 24-м месте с пятью очками.