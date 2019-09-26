«Адмирал» одержал гостевую победу над «Амуром» в КХЛ
Владивостокский «Адмирал» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.
Владивостокский «Адмирал» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.
В первом периоде хоккеисты «Амура» открыли счёт, отличился защитник Ондржей Витасек.
«Адмирал» смог отыграться и выйти вперёд во втором периоде. Шайбы забросили форвард Василий Стрельцов и защитник Шон Лалонд.
На сегодняшний день «Адмирал» занимает 13-е место в турнирной таблице КХЛ, имея в активе 10 очков. «Адмирал» идёт на 24-м месте с пятью очками.
|Александр Гулявцев
|Сергей Светлов
|Марек Лангхамер
|Юсси Олкинуора
|01:51
|Павел Турбин
|03:15
|Командный штраф
|10:01
|Кирилл Воронин
|10:51
|Ондржей Витасек(Гынек Зогорна, Данил Файзуллин)
|16:03
|Антон Лазарев
|16:03
|Иван Мищенко
|16:03
|Иван Мищенко
|19:33
|Михал Йордан
|22:36
|Василий Стрельцов(Степан Островский, Олег Ломако)
|23:06
|Командный штраф
|35:38
|Командный штраф
|37:21
|Шон Лалонд(Адам Альмквист, Денис Вихарев)
|50:20
|Александр Коннов
|53:17
|Александр Горшков
|55:24
|Шон Лалонд
|12
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)