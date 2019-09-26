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17:57 (мск), источник: ИА REGNUM

«Адмирал» одержал гостевую победу над «Амуром» в КХЛ

Владивостокский «Адмирал» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

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Источник: РИА "Новости"

В первом периоде хоккеисты «Амура» открыли счёт, отличился защитник Ондржей Витасек.

«Адмирал» смог отыграться и выйти вперёд во втором периоде. Шайбы забросили форвард Василий Стрельцов и защитник Шон Лалонд.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 13-е место в турнирной таблице КХЛ, имея в активе 10 очков. «Адмирал» идёт на 24-м месте с пятью очками.

Амур
1:2
1:0, 0:2, 0:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 526.09.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 4497 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевСергей Светлов
Вратари
Марек ЛангхамерЮсси Олкинуора
1-й период
01:51Павел Турбин
03:15Командный штраф
10:01Кирилл Воронин
10:51Ондржей Витасек(Гынек Зогорна, Данил Файзуллин)
16:03Антон Лазарев
16:03Иван Мищенко
16:03Иван Мищенко
19:33Михал Йордан
2-й период
22:36Василий Стрельцов(Степан Островский, Олег Ломако)
23:06Командный штраф
35:38Командный штраф
37:21Шон Лалонд(Адам Альмквист, Денис Вихарев)
3-й период
50:20Александр Коннов
53:17Александр Горшков
55:24Шон Лалонд
Статистика
12Штрафное время12
5Игра в большинстве5
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
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