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19:38 (мск), источник: Vesti.kz

Антропов, Доус или Боченски. Кто бы не помешал новому «Барысу» в КХЛ?

Казахстанский клуб «Барыс» в стартовых девяти играх сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 12 очков и уверенно находится в зоне плей-офф, но в отличие от прошлого турнира, не выдает голевые феерии. Корреспондент Vesti.kz собрал несколько игроков, которые в прежние сезоны решили эту проблему.

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Источник: РИА "Новости"

18 голов в девяти матчах — это много или мало? Неплохо, когда команда пропускает в среднем по 1,5 гола за игру. Из 18 возможных очков набраны 12 — бодрый старт. Но так ли это впечатляет, когда еще сезон назад забивали по три-четыре шайбы и были едва ли не самыми результативными в КХЛ?

Наверное, нет. Кто же прежде это исправлял или как выглядит сборная, если этих бомбардиров со снайперами объединить в одну команду. Своего рода, состав мечты.

Первая тройка

Роман Старченко (2+5) — Патрис Кормье (4+4) — Найджел Доус (5+6)

Все трое выдали отличный стартовый отрезок. Каждый полезен для «Барыса», но только Старченко столичный клуб удержал по финансовой составляющей. Два других игрока получили значительное увеличение зарплаты и поехали в Россию, но если бы остались — этот клуб бы не остановить.

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Вторая тройка

Константин Глазачев (5+2) — Корбан Найт (4+2) — Брэндон Боченски (завершил карьеру)

Два ветерана могли бы помочь новичку лиги из Канады. Что Глазачев, который тащит сейчас свой «Адмирал» в зоне плей-офф, что Боченски, умеют давать результат. Оба — отличные снайперы, которые обеспечили бы Найту по 30−40 результативных передач за сезон, не говоря уже о голах.

Третья тройка

Лукаш Кашпар (в Чехии) — Николай Антропов (завершил карьеру) — Андре Петерссон (3+4)

Самый успешный центральный нападающий Казахстана — Николай Антропов. Если бы он еще играл, то кого к нему добавить? Двух быстрых и техничных форварда. Кашпар с Петерссоном отлично подходят на эти вакансии.

Напомним, «Барыс» одержал три победы подряд в КХЛ и вышел на пятое место в Восточной конференции. О том, что помогает успешно выступать клубу из Казахстана — в нашем материале.

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