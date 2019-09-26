Антропов, Доус или Боченски. Кто бы не помешал новому «Барысу» в КХЛ?
Казахстанский клуб «Барыс» в стартовых девяти играх сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 12 очков и уверенно находится в зоне
Казахстанский клуб «Барыс» в стартовых девяти играх сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 12 очков и уверенно находится в зоне
18 голов в девяти матчах — это много или мало? Неплохо, когда команда пропускает в среднем по 1,5 гола за игру. Из 18 возможных очков набраны 12 — бодрый старт. Но так ли это впечатляет, когда еще сезон назад забивали по
Наверное, нет. Кто же прежде это исправлял или как выглядит сборная, если этих бомбардиров со снайперами объединить в одну команду. Своего рода, состав мечты.
Первая тройка
Роман Старченко (2+5) — Патрис Кормье (4+4) — Найджел Доус (5+6)
Все трое выдали отличный стартовый отрезок. Каждый полезен для «Барыса», но только Старченко столичный клуб удержал по финансовой составляющей. Два других игрока получили значительное увеличение зарплаты и поехали в Россию, но если бы остались — этот клуб бы не остановить.
Вторая тройка
Константин Глазачев (5+2) — Корбан Найт (4+2) — Брэндон Боченски (завершил карьеру)
Два ветерана могли бы помочь новичку лиги из Канады. Что Глазачев, который тащит сейчас свой «Адмирал» в зоне
Третья тройка
Лукаш Кашпар (в Чехии) — Николай Антропов (завершил карьеру) — Андре Петерссон (3+4)
Самый успешный центральный нападающий Казахстана — Николай Антропов. Если бы он еще играл, то кого к нему добавить? Двух быстрых и техничных форварда. Кашпар с Петерссоном отлично подходят на эти вакансии.
Напомним, «Барыс» одержал три победы подряд в КХЛ и вышел на пятое место в Восточной конференции. О том, что помогает успешно выступать клубу из Казахстана — в нашем материале.