СКА переиграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского СКА одержали победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского СКА одержали победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в
СКА в следующем матче 28 сентября дома сыграет с московским «Динамо». «Салават Юлаев» в этот же день встретится на выезде с череповецкой «Северсталью».
|Алексей Кудашов
|Николай Цулыгин
|Алексей Мельничук
|Юха Метсола(Юха Метсола)
|00:18
|Владимир Ткачев(Сергей Плотников)
|02:57
|Линус Умарк
|05:18
|Ярослав Дыбленко
|12:33
|Алексей II Семенов
|15:04
|Командный штраф
|20:28
|Александр Кадейкин
|23:10
|Теему Хартикайнен(Сакари Маннинен, Линус Умарк)
|26:16
|Михаил Пашнин
|27:01
|Григорий Панин
|37:22
|Сергей Плотников
|44:55
|Артем Зуб
|49:53
|Ярно Коскиранта
|53:20
|Наиль Якупов(Дмитрий Кагарлицкий, Роман Рукавишников)
|58:19
|Евгений Кетов(Йори Лехтеря, Йоонас Кемппайнен)
|58:40
|Артем Земченок
|10
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)