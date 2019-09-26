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26 сентября, источник: Спорт РИА Новости

СКА переиграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского СКА одержали победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). В составе СКА заброшенными шайбами отметился Владимир Ткачёв (1-я минута), Сергей Плотников (38-я), Наиль Якупов (54-я) и Евгений Кетов (59-я). У гостей отличился Тему Хартикайнен (24-я).

СКА в следующем матче 28 сентября дома сыграет с московским «Динамо». «Салават Юлаев» в этот же день встретится на выезде с череповецкой «Северсталью».

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СКА
4:1
1:0, 1:1, 2:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 526.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 11892 зрителя
Главные тренеры
Алексей КудашовНиколай Цулыгин
Вратари
Алексей МельничукЮха Метсола(Юха Метсола)
1-й период
00:18Владимир Ткачев(Сергей Плотников)
02:57Линус Умарк
05:18Ярослав Дыбленко
12:33Алексей II Семенов
15:04Командный штраф
2-й период
20:28Александр Кадейкин
23:10Теему Хартикайнен(Сакари Маннинен, Линус Умарк)
26:16Михаил Пашнин
27:01Григорий Панин
37:22Сергей Плотников
3-й период
44:55Артем Зуб
49:53Ярно Коскиранта
53:20Наиль Якупов(Дмитрий Кагарлицкий, Роман Рукавишников)
58:19Евгений Кетов(Йори Лехтеря, Йоонас Кемппайнен)
58:40Артем Земченок
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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