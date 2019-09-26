СКА переиграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). В составе СКА заброшенными шайбами отметился Владимир Ткачёв (1-я минута), Сергей Плотников (38-я), Наиль Якупов (54-я) и Евгений Кетов (59-я). У гостей отличился Тему Хартикайнен (24-я).

СКА в следующем матче 28 сентября дома сыграет с московским «Динамо». «Салават Юлаев» в этот же день встретится на выезде с череповецкой «Северсталью».