Текущие события
Хоккей. КХЛ
26.09
СКА
Салават Юлаев
41
Хоккей. КХЛ
26.09
Спартак
Автомобилист
10
Хоккей. КХЛ
26.09
Сочи
ХК Динамо
34
Хоккей. КХЛ
26.09
Нефтехимик
Куньлунь
Б
34
Хоккей. КХЛ
26.09
Северсталь
Динамо Мн
Б
32
Хоккей. КХЛ
26.09
Амур
Адмирал
12
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
26 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) в пользу гостей. В составе «Динамо» шайбы забросили Андре Петерссон (6-я минута), Вячеслав Кулемин (14), Вадим Шипачев (30) и Юусо Хиетанен (36), у проигравших отличились Шон Коллинз (19), Мальте Стремвалль (36) и Сергей Шмелев (55).

«Динамо» 28 сентября сыграет в Санкт-Петербурге с местным СКА, «Сочи» днем позже также на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».

Читайте также
Сочи
3:4
1:2, 1:2, 1:0
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 526.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 10079 зрителей
Главные тренеры
Сергей ЗубовВладимир Крикунов
Вратари
Дмитрий Шикин(Илья Проскуряков, Илья Проскуряков)Иван Бочаров
1-й период
05:42Андре Петерссон(Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев)
11:16Михал Чайковски
13:55Вячеслав Кулемин(Владислав Ефремов)
17:19Егор I Зайцев
18:31Шон I Коллинс(Мальте Стремвалль, Роберт Росен)
2-й период
23:56Андрей Миронов
27:34Андрей Алтыбармакян
27:34Андре Петерссон
29:20Командный штраф
29:37Вадим Шипачев(Юусо Хиетанен, Михал Чайковски)
33:13Дмитрий Яшкин
35:09Мальте Стремвалль(Симон Бертильссон)
35:51Юусо Хиетанен(Михал Чайковски, Андре Петерссон)
39:18Никита Точицкий
3-й период
46:25Егор I Зайцев
54:58Сергей Шмелев
Статистика
6Штрафное время12
5Игра в большинстве2
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Плющенко опубликовал видео из отпуска и возмутил пользователей Сети
Даже Шварценеггер не устоял: бодибилдерша из Красноярска покорила Европу
Кровь льется: как РУСАДА воюет с атлетами
А будет ли золото? Россию ждет самый тяжелый ЧМ в истории
Испугался Фергюсона? Хабиб отложил бой
УЕФА дисквалифицировала нападающего молодежки России на 3 матча
Скандал с премией ФИФА: при голосовании были нарушения
СКА - «Салават». В них перестали верить, а они рвутся в звезды
Английский игрок напился, попал в ДТП и выбыл до конца сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь