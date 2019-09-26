Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче КХЛ
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) в пользу гостей. В составе «Динамо» шайбы забросили Андре Петерссон (6-я минута), Вячеслав Кулемин (14), Вадим Шипачев (30) и Юусо Хиетанен (36), у проигравших отличились Шон Коллинз (19), Мальте Стремвалль (36) и Сергей Шмелев (55).
«Динамо» 28 сентября сыграет в
|Сергей Зубов
|Владимир Крикунов
|Дмитрий Шикин(Илья Проскуряков, Илья Проскуряков)
|Иван Бочаров
|05:42
|Андре Петерссон(Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев)
|11:16
|Михал Чайковски
|13:55
|Вячеслав Кулемин(Владислав Ефремов)
|17:19
|Егор I Зайцев
|18:31
|Шон I Коллинс(Мальте Стремвалль, Роберт Росен)
|23:56
|Андрей Миронов
|27:34
|Андрей Алтыбармакян
|27:34
|Андре Петерссон
|29:20
|Командный штраф
|29:37
|Вадим Шипачев(Юусо Хиетанен, Михал Чайковски)
|33:13
|Дмитрий Яшкин
|35:09
|Мальте Стремвалль(Симон Бертильссон)
|35:51
|Юусо Хиетанен(Михал Чайковски, Андре Петерссон)
|39:18
|Никита Точицкий
|46:25
|Егор I Зайцев
|54:58
|Сергей Шмелев
|6
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)