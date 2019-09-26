Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) в пользу гостей. В составе «Динамо» шайбы забросили Андре Петерссон (6-я минута), Вячеслав Кулемин (14), Вадим Шипачев (30) и Юусо Хиетанен (36), у проигравших отличились Шон Коллинз (19), Мальте Стремвалль (36) и Сергей Шмелев (55).