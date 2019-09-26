«Куньлунь» прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв «Нефтехимик»

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Павел Куликов (4-я минута), Степан Захарчук (42-я) и Павел Порядин (53-я). У победителей отличились Лукас Локхарт (3-я), Брэндон Ип (50-я) и Эндрю Миллер (52-я), а решающий буллит исполнил Тайлер Вон.