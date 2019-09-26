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26 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Куньлунь» прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв «Нефтехимик»

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Хоккеисты пекинского «Куньлуня» в серии буллитов победили нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Павел Куликов (4-я минута), Степан Захарчук (42-я) и Павел Порядин (53-я). У победителей отличились Лукас Локхарт (3-я), Брэндон Ип (50-я) и Эндрю Миллер (52-я), а решающий буллит исполнил Тайлер Вон.

«Нефтехимик» 28 сентября примет минское «Динамо», а «Куньлунь», прервавший серию из трех поражений, в этот же день сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом».

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Нефтехимик
3:4Б
1:1, 0:0, 2:2, 0:0
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 526.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ЛД "Нефтехим-Арена", 2985 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав БуцаевКурт Фрэйзер
Вратари
Константин БарулинДжереми Смит
1-й период
02:50Лукас Локхарт(Адам Крэкнелл, Тайлер Вонг)
03:34Гарет Хант
03:56Павел Куликов(Степан Захарчук)
2-й период
23:14Александр Рыбаков
34:14Эндрю Миллер
37:34Александр Рыбаков
39:32Марат Хайруллин
39:59Брэндон Йип
3-й период
40:23Войтек Вольски
41:53Степан Захарчук(Евгений Рясенский)
44:50Керби Райкел
46:19Адам Крэкнелл
49:40Брэндон Йип(Войтек Вольски, Эндрю Миллер)
51:08Эндрю Миллер
52:57Павел Порядин(Зак Митчелл, Мэтт Уайт)
Овертайм
62:27Виктор Бартли
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Тайлер Вонг(Куньлунь)
Статистика
8Штрафное время12
6Игра в большинстве4
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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