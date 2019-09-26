«Куньлунь» прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв «Нефтехимик»
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Хоккеисты пекинского «Куньлуня» в серии буллитов победили нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Хоккеисты пекинского «Куньлуня» в серии буллитов победили нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Павел Куликов (4-я минута), Степан Захарчук (42-я) и Павел Порядин (53-я). У победителей отличились Лукас Локхарт (3-я), Брэндон Ип (50-я) и Эндрю Миллер (52-я), а решающий буллит исполнил Тайлер Вон.
«Нефтехимик» 28 сентября примет минское «Динамо», а «Куньлунь», прервавший серию из трех поражений, в этот же день сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом».
|Вячеслав Буцаев
|Курт Фрэйзер
|Константин Барулин
|Джереми Смит
|02:50
|Лукас Локхарт(Адам Крэкнелл, Тайлер Вонг)
|03:34
|Гарет Хант
|03:56
|Павел Куликов(Степан Захарчук)
|23:14
|Александр Рыбаков
|34:14
|Эндрю Миллер
|37:34
|Александр Рыбаков
|39:32
|Марат Хайруллин
|39:59
|Брэндон Йип
|40:23
|Войтек Вольски
|41:53
|Степан Захарчук(Евгений Рясенский)
|44:50
|Керби Райкел
|46:19
|Адам Крэкнелл
|49:40
|Брэндон Йип(Войтек Вольски, Эндрю Миллер)
|51:08
|Эндрю Миллер
|52:57
|Павел Порядин(Зак Митчелл, Мэтт Уайт)
|62:27
|Виктор Бартли
|победный бросок: Тайлер Вонг(Куньлунь)
|8
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Москва)