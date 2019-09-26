Дацюку пора заканчивать? Подождите, он доиграет до 45!

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«Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Карсумс — 5 (Юньков, Гришин), 38:06 — 1:0.

Вратари: Гудачек — Коварж (58:18).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 24 (8+9+7) — 28 (5+16+7).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

26 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

Волшебник творит на первой скорости

Вовремя закончить с большим хоккеем — это тоже мастерство. Павел Дацюк очень уважаемый человек. Живая легенда. Однако смотреть за тем, как выдающийся мастер отбывает номер, еле передвигаясь по льду, хотелось меньше всего. Долгое восстановление после операции, отсутствие игровой практики, новые партнеры — причин для оправданий может быть множество. Но Волшебник приучил к тому, что творит магию, едва ступает на лед. В скорости он давно не может тягаться с быстрыми соперниками, но даже на первой скорости способен доставить массу сложностей чужим защитникам и вратарям. Дацюк неуловимым движением подбил клюшку в неприятельской зоне у спартаковского центрфорварда Юнькова и организовал неплохой момент для своих партнеров.

Про его отличные показатели на вбрасываниях стоит напомнить лишь по той причине, что ни один другой центрфорвард «Автомобилист» не выиграл и 50 процентов единоборств на точке. Во втором периоде именно его звено вместе с Доусом и Мэйсеком соорудило на ровном месте впечатляющую позиционную атаку, от которой хозяева, свесив язык на плечо, еле-еле отбились. Был момент и у самого Дацюка, бросал после его паса с убойной позиции Доус — проводивший первый в сезоне матч вратарь Гудачек хладнокровно отводил все угрозы. Задавать вопрос о том, почему второй матч подряд екатеринбуржцы имеют невероятные трудности с заброшенными шайбами, Волшебнику следует в последнюю очередь. Он, кажется, способен доиграть и до 45 лет, ведь его более молодые коллеги по нападению смотрятся совсем бледно.

С первым вратарем «Спартак» перестало трясти

С возращением словацкого голкипера перестали трястись и ошибаться в простых ситуациях его партнеры по «Спартаку». Для команды, которой очки сейчас очень нужны, уже этого фактора может быть достаточно для успеха. Дело не только в Гудачеке. Известно, что одна маленькая деталь может изменить все. В день игры защитник «Спартака» Кутузов был переведен в список отказов. С учетом того, что он показал в нынешнем чемпионате, потеря не великая. Но для всех остальных игроков событие важное. Еще пара-тройка неудачных матчей и с комфортной во всем смыслах Москвой можно расстаться, отправившись куда подальше. Видеть, чтобы вся команда настолько ответственно действовала в своей и нейтральных зонах, при Олеге Знарке еще не доводилось.

Главный тренер, ранее сетовавший на перебор индивидуальных ошибок, мог быть доволен. Еще в межсезонье он ставил задачу мало пропускать, поскольку много его команда забивать не будет. В этом отношении красно-белые, похоже, находятся на верном пути. Шайба Карсумса, хищно сыгравшего на добивании и опередивший защитника Василевского, могла показаться несколько случайной. Бросок от борта, сутолока на пятачке, отскок и гол. Гости не сразу поверил, что, оказывается, можно забивать и так. Запрос на предмет паса рукой казался жестом отчаяния. Юньков держал клюшку двумя руками и сознательно корректировать полет шайбы в таких условиях вряд был способен, тем более его в последний момент толкнул в спину Дацюк.

Одного гола оказалось достаточно для победы, за что «Спартак» в полном составе обязан поклониться Гудачеку. На последней минуте форвард «Автомобилиста» Секстон бросал в упор, но вратарь успел перекрыть створ, хотя гол казался неминуемым.

Традиционное «Гуда-шоу», устраиваемое словацким вратарем после победных матчей, смотрелось уместно как никогда. Красно-белые в течение нескольких дней дважды обыграли лидера Восточной конференции и убедили в том, что с ними придется считаться в ближайшее время абсолютно всем.

Михаил Зислис