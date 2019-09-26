Дацюку пора заканчивать? Подождите, он доиграет до 45!
Волшебник провел второй матч в сезоне, его команда снова не забила, уступив «Спартаку» (0:1).
Волшебник провел второй матч в сезоне, его команда снова не забила, уступив «Спартаку» (0:1).
«Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Карсумс — 5 (Юньков, Гришин), 38:06 — 1:0.
Вратари: Гудачек — Коварж (58:18).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 24 (8+9+7) — 28 (5+16+7).
Судьи: Фатеев, Юдаков.
26 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».
Вовремя закончить с большим хоккеем — это тоже мастерство. Павел Дацюк очень уважаемый человек. Живая легенда. Однако смотреть за тем, как выдающийся мастер отбывает номер, еле передвигаясь по льду, хотелось меньше всего. Долгое восстановление после операции, отсутствие игровой практики, новые партнеры — причин для оправданий может быть множество. Но Волшебник приучил к тому, что творит магию, едва ступает на лед. В скорости он давно не может тягаться с быстрыми соперниками, но даже на первой скорости способен доставить массу сложностей чужим защитникам и вратарям. Дацюк неуловимым движением подбил клюшку в неприятельской зоне у спартаковского центрфорварда Юнькова и организовал неплохой момент для своих партнеров.
Про его отличные показатели на вбрасываниях стоит напомнить лишь по той причине, что ни один другой центрфорвард «Автомобилист» не выиграл и 50 процентов единоборств на точке. Во втором периоде именно его звено вместе с Доусом и Мэйсеком соорудило на ровном месте впечатляющую позиционную атаку, от которой хозяева, свесив язык на плечо,
С возращением словацкого голкипера перестали трястись и ошибаться в простых ситуациях его партнеры по «Спартаку». Для команды, которой очки сейчас очень нужны, уже этого фактора может быть достаточно для успеха. Дело не только в Гудачеке. Известно, что одна маленькая деталь может изменить все. В день игры защитник «Спартака» Кутузов был переведен в список отказов. С учетом того, что он показал в нынешнем чемпионате, потеря не великая. Но для всех остальных игроков событие важное. Еще
Главный тренер, ранее сетовавший на перебор индивидуальных ошибок, мог быть доволен. Еще в межсезонье он ставил задачу мало пропускать, поскольку много его команда забивать не будет. В этом отношении
Традиционное «Гуда-шоу», устраиваемое словацким вратарем после победных матчей, смотрелось уместно как никогда.
Михаил Зислис
|Олег Знарок
|Андрей Мартемьянов
|Юлиус Гудачек
|Якуб Коварж
|20:00
|Александр Хохлачев
|27:57
|Максим Березин
|38:06
|Мартиньш Карсумс(Алексей Гришин, Михаил Юньков)
|40:48
|Михаил Мамкин
|59:59
|Мартиньш Карсумс
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)