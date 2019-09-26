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26 сентября, источник: Спорт-Экспресс

В этих игроков уже перестали верить. Но они рвутся в звезды наперекор всему

Речь о Владимире Ткачеве в СКА и Никите Сошникове — в «Салавате».

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Источник: РИА "Новости"

СКА — Салават Юлаев — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Ткачев — 6 (Плотников), 0:18 — 1:0. Хартикайнен — 5 (Умарк, Маннинен), 23:10 — 1:1. Плотников — 2, 37:22 — 2:1. Якупов — 3 (Кагарлицкий, Рукавишников), 53:20 — 3:1. Кетов — 2 (п.в., Лехтеря, Кемппайнен), 58:19 — 4:1.
Вратари: Мельничук — Метсола (57:51 — 58:19).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 29 (10+11+8) — 22 (4+7+11).
Судьи: Раводин, Ромасько.
26 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11982 зрителя.

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Как финна заменили на финна

Предлагали же Кемппайнену хорошие деньги в «Салавате». Более, кстати, высокую зарплату, чем в СКА, где ему взамен предложили огромные бонусы. Вот только сможет ли он выбить эти бонусы — вопрос вопросов. Он ведь набрал лишь первое очко! И то — отдал в среднюю на Лехтерю, а тот нашел Кетова, поразившего оставленные уже Метсолой ворота. Возможностей набрать больше по сути и не было. У Кагарлицкого они хотя бы были и есть, пусть с решениями и по-прежнему беда. И еще какая беда. То переигрывает, то недоигрывает, то слишком медлит. Но от него по крайней мере стоит ожидать того, что он выкарабкается. Кемппайнен — нет.

Финский центр был идеальным дополнением для Умарка и Хартикайнена. Мощный, крепкий, вывозящий у своих ворот, здорово накатывающий на чужие, всегда держа клюшку на льду. В остальном, конечно, мало что умеющий, по факту — сильный ролевик, но партнерам по «Салавату» и этого хватало.

Сейчас на месте Кемппайнена Маннинен, умеющий куда больше, способный и любящий повозиться с шайбой, отдать тонкую передачу, обыграть один в один. Вот только Хартикайнену с Умарком такой партнер не особо-то нужен.

Они сами любят повозиться с шайбой. Излюбленная комбинация этой связки — размен за воротами и пас на пятак, куда Кемппайнен постоянно врывался и замыкал. Маннинен хоть и большой любитель тренажерного зала и своей статью напоминает маньяка качалки Мэта Робинсона, но габаритов, в первую очередь — роста, да и навыков игры без шайбы в роли чистого финишера ему явно не хватает.

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Эксперименты уфимцев

В этой связи удивляет, что Николай Цулыгин придерживается подхода «как бы чего не вышло». Вполне, впрочем, ему свойственного, да и результат вроде бы есть. Но что мешает попробовать разные варианты — с тем же СКА. Баранова же — очень, кстати, интересного парня с быстрыми руками, настырного и старающегося не опускать голову — во вторую тройку передвинули. И он себе два момента создал. Еще один ему сделал Сошников, в которого, признаться честно, после всех его сотрясений мозга я совсем не верил. Зря. У него в игре даже признаков пережившего многочисленные травмы такого рода не наблюдается. Хотя, конечно, манера серьезно изменилась. Там, где раньше он однозначно шел бы до конца, сейчас — отталкивается от обстоятельств. И выдает один хайлайт за другим. Красавец.

Странно было бы пробовать в первой тройке «Салавата» Бурмистрова. Пора бы уже признать, что Бурми — игрок не для топ-6 серьезного клуба. Но, с другой стороны, о Кемппайнене можно сказать то же самое. А поди ж ты. Без Йонаса никакого финала конференции не было бы, сколько бы ни тащил Метсола. Еще вариант — Кадейкин, подаривший в матче со СКА Плотникову гол, но обычно — очень надежный и обладающий схожими габаритами. У него другая манера, но он может быть эффективен с такими партнерами, как Умарк и Хартикайнен. А Маннинен может и с Сошниковым позажигать.

А по матчу — я все отказывался отдавать Ткачеву должное, вспоминая, насколько он человек настроения. Сколько у него было крутых отрезков. Он ведь и год назад жег на предсезонке. Но Владимир не успокаивается. И создает не меньше половины моментов СКА в каждом матче.

Неужели мы дождались момента, когда его огромный потенциал перестал быть чисто эфемерным?

Игорь Еронко

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СКА
4:1
1:0, 1:1, 2:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 526.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 11892 зрителя
Главные тренеры
Алексей КудашовНиколай Цулыгин
Вратари
Алексей МельничукЮха Метсола(Юха Метсола)
1-й период
00:18Владимир Ткачев(Сергей Плотников)
02:57Линус Умарк
05:18Ярослав Дыбленко
12:33Алексей II Семенов
15:04Командный штраф
2-й период
20:28Александр Кадейкин
23:10Теему Хартикайнен(Сакари Маннинен, Линус Умарк)
26:16Михаил Пашнин
27:01Григорий Панин
37:22Сергей Плотников
3-й период
44:55Артем Зуб
49:53Ярно Коскиранта
53:20Наиль Якупов(Дмитрий Кагарлицкий, Роман Рукавишников)
58:19Евгений Кетов(Йори Лехтеря, Йоонас Кемппайнен)
58:40Артем Земченок
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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