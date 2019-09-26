Знарок надеялся, что Гудачек сыграет «на ноль» в своей первой игре в сезоне

«Спартак» в четверг в Москве со счетом 1:0 обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гудачек провел свою первую игру в сезоне.
«Хороший, нервный матч. Мы играли с лидером, что-то получалось, что-то нет, но самое главное, что проявили характер, самоотверженность. За счет этих качеств мы и можем что-то сделать в сезоне. Ребята сегодня помогли Гуде (Гудачеку), у него был первый матч, это не так просто психологически. Надеялся, что он сыграет “на ноль”, специально просил ребят помочь, и команда много шайб на себя приняла. Мы рады, что взяли два очка», — сказал Знарок журналистам.
«У нас есть проблемы с составом, с травмированными. Александра Кутузова поместили в список отказов, потому что защитники должны шевелиться, а у нас много игроков, которые…», — отметил Знарок.