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26 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Знарок надеялся, что Гудачек сыграет «на ноль» в своей первой игре в сезоне

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок надеялся, что голкипер команды Юлиус Гудачек сыграет «на ноль» в своем первом матче в КХЛ после возвращения в строй.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в четверг в Москве со счетом 1:0 обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гудачек провел свою первую игру в сезоне.

«Хороший, нервный матч. Мы играли с лидером, что-то получалось, что-то нет, но самое главное, что проявили характер, самоотверженность. За счет этих качеств мы и можем что-то сделать в сезоне. Ребята сегодня помогли Гуде (Гудачеку), у него был первый матч, это не так просто психологически. Надеялся, что он сыграет “на ноль”, специально просил ребят помочь, и команда много шайб на себя приняла. Мы рады, что взяли два очка», — сказал Знарок журналистам.

«У нас есть проблемы с составом, с травмированными. Александра Кутузова поместили в список отказов, потому что защитники должны шевелиться, а у нас много игроков, которые…», — отметил Знарок.

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