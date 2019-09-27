Знарок начал репрессии в «Спартаке». Он выгнал чемпиона мира, но тренера подставляет швед Херсли

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Шестое место в конференции после двенадцати игр — не самый плохой расклад для команды калибра московского «Спартака». Даже если учесть, что москвичи провели больше игр, чем все их преследователи, пока рано отправлять сигнал SOS. Тем не менее от Олега Знарка и его пришествия ждали большего. Проблемы красно-белых очевидны, а вот методы их решения — не совсем. Вот и пытаются спартаковцы попасть пальцем в небо. Никак иначе помещение Александра Кутузова в список отказов воспринимать не получается.

«Спартак» — четвертая команда КХЛ по количеству пропущенных шайб. Кто виноват? Чаще всего мы слышали об ошибках тандема Беспалов — Хомченко, на который выпала вся нагрузка в отсутствии травмированного Юлиуса Гудачека. Вратари красно-белых и правда пропускали курьезные голы, которыми переводили внимание на себя. Вот только помимо двух громоотводов ответственность за результат должны взять защитники. Стройной игру «Спартака» в обороне точно не назовешь.

Но был ли Кутузов тем самым защитником, который больше всего голов привез в ворота «Спартака»? «-1» за пять матчей — это точно не приговор. При этом защитнике красно-белые пропустили всего две шайбы: в матчах против «Авангарда» и «Барыса». И ни в одном, ни в другом случае вины Кутузова нет даже косвенной, не говоря уж о прямой. Однако в список отказов помещают именно его, а не тех, кто ставит привозы на поток.

«Защитники должны шевелиться немножко. А у нас много не очень скоростных игроков», — объяснил расставание с Кутузовым главный тренер «Спартака» Олег Знарок. Ирония в том, что Кутузов был одним из тех, кто перед сезоном воспринимался как «человек Знарка». Возглавляя московский клуб, Олег Валерьевич привел за собой сразу нескольких проверенных игроков. Кутузова он в первый чемпионский сезон «Динамо» выдергивал из «Сибири», а в 2014 году возил на чемпионат мира в Минск, где сборная России завоевала золото.

Знарок должен был понимать, что Кутузов-2019 и Кутузов-2014 — два разных игрока. Точно так же и то, что 34-летний Денис Кокарев не может носиться по площадке так, как семь лет назад. Что касается отчисленного защитника, то ему наставник «Спартака» вменяет в вину медлительность. Но разве это новость? Разве Кутузов даже в лучшие свои годы был скоростным игроком? Неужели Знарок, хорошо знающий этого игрока, не знал о его многочисленных травмах?

Последние четыре года Кутузов только и делал, что лечился. В позапрошлом сезоне он и вовсе провел всего семь матчей. Причина всему в хронической травме колена. На определенном этапе защитник даже был близок к тому, чтобы повесить коньки на гвоздь. Продлить карьеру еще на несколько лет помогла вера тренеров, которые с ним работали в годы расцвета. Сначала руку помощи протянул Дмитрий Квартальнов, а затем и Знарок. Но он же сделал Кутузова виновным в ухабистом старте «Спартака».

А ведь помимо Кутузова в составе «Спартака» есть немало защитников, достойных помещения в список отказов. Прежде всего это пара Херсли — Рылов. Они получают наибольшее игровое время, выходят в стартовом составе, но привозят куда больше, чем создают. И если восемь очков Якова Рылова превращают его в лучшего бомбардира команды (привет нападающим), тем самым делая на время неприкосновенным, то к Патрику Херсли есть вопросы. И весьма серьезные.

Сами по себе «-4» не приговор. Их можно заработать по-разному. Скажем, в домашнем матче с «Салаватом Юлаевым» один из трех минусов шведа — это бросок по пустым воротам на последних минутах. Однако подобный сбой для Херсли не случайность, а уже тенденция. Провалил он напрочь матч с «Магниткой», а во второй игре сезона с «Локомотивом», когда «Спартак» выиграл 5:2, умудрился побывать на площадке во время обеих пропущенных шайб.

За 11 матчей у Херсли пять грубых ошибок и 11 (!) минусов, то есть в среднем раз в игру «Спартак» пропускает в присутствии шведского защитника. И почти в половине случаев в этом есть его прямая вина. Вспоминая, что сообща красно-белые пропустили 30 шайб, треть из них — работа Патрика. Кто-то скажет, что как и в случае с медлительностью Кутузова, слабая игра Херсли в обороне никого не должна удивлять. С первых матчей в КХЛ этот скандинав зарекомендовал себя Царь-пушкой, но никак не оплотом надежности.

Недостатки Херсли известны всем, кто следит за нашей лигой. Это и невысокая стартовая скорость, и неповоротливость, и в целом не лучшая позиционная игра. При внешности героя боевика Патрик не особо-то любит вступать в борьбу. Зато какой у него бросок! Впору слагать песни. Как показал спидометр на последнем Матче звезд, защитник красно-белых запускает шайбу со скоростью 166 км/ч. А главное, что большинство его бросков летят в створ и на неудобной для вратарей высоте.

Еще сезон в «Локомотиве» намекнул, что Херсли может быть полезен только тогда, когда на все сто процентов используются его сильные стороны. Маскировать недостатки нет никакого смысла, слишком уж они выпуклые. В Ярославле ограничили присутствие защитника в большинстве, а если и выпускали на реализацию лишнего, то во второй спецбригаде. Разумеется, это ударило как по статистике Херсли, так и по общему впечатлению от его игры.

Знарок, уже работавший со шведом в СКА, вроде бы все делает правильно. Спецбригада большинства с Херсли в качестве единственного защитника практически не уходит со льда. Обе шайбы, что характерно, швед забросил именно в большинстве. Чаще Патрика воротам в лиге угрожает только его соотечественник Линус Умарк. 4,3 броска в среднем за игру — это на один бросок больше, чем он бросал в предыдущие сезоны. На игровое время Херсли жаловаться тоже не пристало.

Шведскому легионеру, чье приобретение еще недавно казалось большой удачей московского клуба, в «Спартаке» создали все условия. Он первый парень на деревне, лидер и чуть ли не главная звезда красно-белых после Знарка. Вот только до сих пор в копилке Херсли всего одно очко, набранное в равных составах. Козыри, которыми скандинав раньше перекрывал недостатки, теперь не работают. Так, может, отказником сделали совсем не того защитника?