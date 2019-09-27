Доус: Я принес огромную пользу казахстанскому хоккею. Не знаю, кто против моей игры за сборную

За национальную команду канадец дебютировал в 2016 году и играл на двух чемпионатах мира. В 30 матчах он набрал 39 (21+18) очков.

— Вы уже несколько лет выступаете за сборную Казахстана, ваш партнер по «Автомобилисту» Джефф Плэтт — за Беларусь. Вы оба среди лучших бомбардиров этих команд на международных турнирах. Почему находятся те, кто до сих пор возражает против вашей натурализации?

— Я не знаю таких. И не понимаю, почему они возражают. По каким причинам? — спросил Доус.

— Вот экс-капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный, например, сравнил вас с убийцами: «Какое-то убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей, которые мечтают когда-то оказаться в составе сборной Беларуси на льду».

— Нет, не слышал. Слушайте, если вы спросите людей в Казахстане, уверен, большинство скажут, что я принес огромную пользу, заинтересовал детей хоккеем. Какое убийство? Дети увлекаются хоккеем, наблюдая за нами. Уверен, то же скажут и про Джеффа. Нет, я просто не могу с таким согласиться. И я никогда не встречал этого парня, так что…

Но по поводу Казахстана скажу еще раз, у меня отличные впечатления от времени, проведенного там, и от возможностей, которые мне дала страна. И количество людей, которые благодарили меня и говорили, что благодаря мне их дети увлеклись хоккеем, и так далее, и так далее, огромно. Так что я считаю, я помог и хоккею в стране, и игрокам, и болельщикам.

— Когда-нибудь встречались с Президентом Казахстана?

— Не-а.

— Но какое впечатление он производит?

— Теперь же новый Президент, он только заступил в должность. Так что даже не знаю, что сказать.

— Но вы же читали прессу, смотрели телевизор.

— Нет, совсем не следил.

— Что бы вы сказали ему при личной встрече?

— Даже не знаю. «Мистер Президент, очень рад».