Доус: Я принес огромную пользу казахстанскому хоккею. Не знаю, кто против моей игры за сборную
Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус в интервью Sobesednik.ru ответил на вопросы о своем выступлении за сборную Казахстана.
Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус в интервью Sobesednik.ru ответил на вопросы о своем выступлении за сборную Казахстана.
За национальную команду канадец дебютировал в 2016 году и играл на двух чемпионатах мира. В 30 матчах он набрал 39 (21+18) очков.
— Вы уже несколько лет выступаете за сборную Казахстана, ваш партнер по «Автомобилисту» Джефф Плэтт — за Беларусь. Вы оба среди лучших бомбардиров этих команд на международных турнирах. Почему находятся те, кто до сих пор возражает против вашей натурализации?
— Я не знаю таких. И не понимаю, почему они возражают. По каким причинам? — спросил Доус.
— Вот
— Нет, не слышал. Слушайте, если вы спросите людей в Казахстане, уверен, большинство скажут, что я принес огромную пользу, заинтересовал детей хоккеем. Какое убийство? Дети увлекаются хоккеем, наблюдая за нами. Уверен, то же скажут и про Джеффа. Нет, я просто не могу с таким согласиться. И я никогда не встречал этого парня, так что…
Но по поводу Казахстана скажу еще раз, у меня отличные впечатления от времени, проведенного там, и от возможностей, которые мне дала страна. И количество людей, которые благодарили меня и говорили, что благодаря мне их дети увлеклись хоккеем, и так далее, и так далее, огромно. Так что я считаю, я помог и хоккею в стране, и игрокам, и болельщикам.
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— Но какое впечатление он производит?
— Теперь же новый Президент, он только заступил в должность. Так что даже не знаю, что сказать.
— Но вы же читали прессу, смотрели телевизор.
— Нет, совсем не следил.
— Что бы вы сказали ему при личной встрече?
— Даже не знаю. «Мистер Президент, очень рад».
Отметим, что за «Барыс» Доус выступал с 2011 по 2017 год. Казахстанский клуб он покинул в статусе капитана.