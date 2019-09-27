«Барыс» снова обыграл «Трактор» и одержал четвертую подряд победу в КХЛ

Встреча проходила сегодня, 27 сентября, в Челябинске и завершилась со счетом 2:1.

На десятой минуте финский защитник Ессе Виртанен вывел «Трактор» вперед, но на 12-й «Барыс» сравнял счет — отличился капитан команды Даррен Диц.

Исход же игры решился в третьем периоде. Победу «Барыса» принесла шайба канадского нападающего Корбэна Найта на 52-й минуте.

Отметим, что «Барыс» встречался с «Трактором» во второй раз в текущем сезоне — 20 сентября в Алматы со счетом 2:0 победил казахстанский клуб.

Эта победа стала для «Барыса» четвертой подряд, а «Трактор» же проиграл четвертый кряду матч. Ранее подопечные Андрея Скабелки обыграли «Металлург» (3:1), «Трактор» (2:0) и «Спартак» (3:0).