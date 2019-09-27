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19:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» снова обыграл «Трактор» и одержал четвертую подряд победу в КХЛ

Хоккеисты «Барыса» обыграли «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча проходила сегодня, 27 сентября, в Челябинске и завершилась со счетом 2:1.

На десятой минуте финский защитник Ессе Виртанен вывел «Трактор» вперед, но на 12-й «Барыс» сравнял счет — отличился капитан команды Даррен Диц.

Исход же игры решился в третьем периоде. Победу «Барыса» принесла шайба канадского нападающего Корбэна Найта на 52-й минуте.

Отметим, что «Барыс» встречался с «Трактором» во второй раз в текущем сезоне — 20 сентября в Алматы со счетом 2:0 победил казахстанский клуб.

Эта победа стала для «Барыса» четвертой подряд, а «Трактор» же проиграл четвертый кряду матч. Ранее подопечные Андрея Скабелки обыграли «Металлург» (3:1), «Трактор» (2:0) и «Спартак» (3:0).

Теперь «Барыс» ждет домашняя серия из трех матчей в Нур-Султане. В первой из них команда Скабелки 30 сентября в 19:30 по столичному времени примет китайский «Куньлунь».

Трактор
1:2
1:1, 0:0, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 527.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им В. Белоусова, 6875 зрителей
Главные тренеры
Петерис СкудраАндрей Скабелка
Вратари
Иван ФедотовХенрик Карлссон
1-й период
03:52Кертис Валк
09:27Йессе Виртанен(Юрий Сергиенко, Эндрю Кейлоф)
11:21Даррен Дитц(Никита Михайлис, Роман Старченко)
12:08Егор Петухов
19:39Руслан Карлин
2-й период
28:49Виталий Меньшиков
28:49Роман Старченко
3-й период
40:00Сергей Терещенко
46:29Петр Ясинский
51:50Корбан Найт(Джесси Блэкер, Ииро Пакаринен)
Статистика
8Штрафное время6
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДмитрий Беляев(Россия, Москва)
Главный судьяСтанислав Раминг(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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