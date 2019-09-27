«Барыс» снова обыграл «Трактор» и одержал четвертую подряд победу в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» обыграли «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» обыграли «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча проходила сегодня, 27 сентября, в Челябинске и завершилась со счетом 2:1.
На десятой минуте финский защитник Ессе Виртанен вывел «Трактор» вперед, но на 12-й «Барыс» сравнял счет — отличился капитан команды Даррен Диц.
Исход же игры решился в третьем периоде. Победу «Барыса» принесла шайба канадского нападающего Корбэна Найта на 52-й минуте.
Отметим, что «Барыс» встречался с «Трактором» во второй раз в текущем сезоне — 20 сентября в Алматы со счетом 2:0 победил казахстанский клуб.
Эта победа стала для «Барыса» четвертой подряд, а «Трактор» же проиграл четвертый кряду матч. Ранее подопечные Андрея Скабелки обыграли «Металлург» (3:1), «Трактор» (2:0) и «Спартак» (3:0).
Теперь «Барыс» ждет домашняя серия из трех матчей в
|Петерис Скудра
|Андрей Скабелка
|Иван Федотов
|Хенрик Карлссон
|03:52
|Кертис Валк
|09:27
|Йессе Виртанен(Юрий Сергиенко, Эндрю Кейлоф)
|11:21
|Даррен Дитц(Никита Михайлис, Роман Старченко)
|12:08
|Егор Петухов
|19:39
|Руслан Карлин
|28:49
|Виталий Меньшиков
|28:49
|Роман Старченко
|40:00
|Сергей Терещенко
|46:29
|Петр Ясинский
|51:50
|Корбан Найт(Джесси Блэкер, Ииро Пакаринен)
|8
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Дмитрий Беляев(Россия, Москва)
|Главный судья
|Станислав Раминг(Россия, Екатеринбург)