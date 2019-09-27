Скабелка прокомментировал четвертую подряд победу в КХЛ и отсутствие канадского форварда
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги победного матча с «Трактором» в гостях.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги победного матча с «Трактором» в гостях.
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1. Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд и помогла выйти на первое место в дивизионе Чернышева.
— Я думаю, что в приблизительно одинаковых условиях мы начали чемпионат. Две игры сыграли дома, поехали на Дальний Восток. «Трактор» провел на два матча больше там. Я скажу, что это не так просто. У нас тоже была восьмая игра на выезде, учитывая, что мы играли в Алматы, а не в
Я скажу, что игра была по накалу серьезная и, я думаю, равная. В
— Андрей Владимирович, почему канадский форвард Адам Хелука пропустил матч?
— Это наше решение. Пропустил, потому что другие ребята вышли.
Отметим, что теперь «Барыс» ждет домашняя серия из трех матчей в
|Петерис Скудра
|Андрей Скабелка
|Иван Федотов
|Хенрик Карлссон
|03:52
|Кертис Валк
|09:27
|Йессе Виртанен(Юрий Сергиенко, Эндрю Кейлоф)
|11:21
|Даррен Дитц(Никита Михайлис, Роман Старченко)
|12:08
|Егор Петухов
|19:39
|Руслан Карлин
|28:49
|Виталий Меньшиков
|28:49
|Роман Старченко
|40:00
|Сергей Терещенко
|46:29
|Петр Ясинский
|51:50
|Корбан Найт(Джесси Блэкер, Ииро Пакаринен)
|8
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Дмитрий Беляев(Россия, Москва)
|Главный судья
|Станислав Раминг(Россия, Екатеринбург)