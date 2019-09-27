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27 сентября, источник: Vesti.kz

Скабелка прокомментировал четвертую подряд победу в КХЛ и отсутствие канадского форварда

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги победного матча с «Трактором» в гостях.

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Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1. Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд и помогла выйти на первое место в дивизионе Чернышева.

— Я думаю, что в приблизительно одинаковых условиях мы начали чемпионат. Две игры сыграли дома, поехали на Дальний Восток. «Трактор» провел на два матча больше там. Я скажу, что это не так просто. У нас тоже была восьмая игра на выезде, учитывая, что мы играли в Алматы, а не в Нур-Султане.

Я скажу, что игра была по накалу серьезная и, я думаю, равная. В какие-то моменты «Трактор» больше доминировал, в какие-то моменты нам удавалось перехватить инициативу. То, что мы забили в третьем периоде — нам чуть больше повезло. Еще раз говорю, равная игра, спасибо ребятам за этот матч, — цитирует Скабелку официальный сайт «Трактора».

— Андрей Владимирович, почему канадский форвард Адам Хелука пропустил матч?

— Это наше решение. Пропустил, потому что другие ребята вышли.

Отметим, что теперь «Барыс» ждет домашняя серия из трех матчей в Нур-Султане. В первом из них команда Скабелки 30 сентября в 19:30 по столичному времени примет китайский «Куньлунь».

Трактор
1:2
1:1, 0:0, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 527.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им В. Белоусова, 6875 зрителей
Главные тренеры
Петерис СкудраАндрей Скабелка
Вратари
Иван ФедотовХенрик Карлссон
1-й период
03:52Кертис Валк
09:27Йессе Виртанен(Юрий Сергиенко, Эндрю Кейлоф)
11:21Даррен Дитц(Никита Михайлис, Роман Старченко)
12:08Егор Петухов
19:39Руслан Карлин
2-й период
28:49Виталий Меньшиков
28:49Роман Старченко
3-й период
40:00Сергей Терещенко
46:29Петр Ясинский
51:50Корбан Найт(Джесси Блэкер, Ииро Пакаринен)
Статистика
8Штрафное время6
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДмитрий Беляев(Россия, Москва)
Главный судьяСтанислав Раминг(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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