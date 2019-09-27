Скабелка прокомментировал четвертую подряд победу в КХЛ и отсутствие канадского форварда

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1. Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд и помогла выйти на первое место в дивизионе Чернышева.

— Я думаю, что в приблизительно одинаковых условиях мы начали чемпионат. Две игры сыграли дома, поехали на Дальний Восток. «Трактор» провел на два матча больше там. Я скажу, что это не так просто. У нас тоже была восьмая игра на выезде, учитывая, что мы играли в Алматы, а не в Нур-Султане.

Я скажу, что игра была по накалу серьезная и, я думаю, равная. В какие-то моменты «Трактор» больше доминировал, в какие-то моменты нам удавалось перехватить инициативу. То, что мы забили в третьем периоде — нам чуть больше повезло. Еще раз говорю, равная игра, спасибо ребятам за этот матч, — цитирует Скабелку официальный сайт «Трактора».

— Андрей Владимирович, почему канадский форвард Адам Хелука пропустил матч?

— Это наше решение. Пропустил, потому что другие ребята вышли.