Тренер «Трактора» назвал сильные стороны «Барыса» и объяснил поражение
Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал домашнее поражение от «Барыса», которое стало для команды четвертым подряд регулярном чемпионате КХЛ.
Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал домашнее поражение от «Барыса», которое стало для команды четвертым подряд регулярном чемпионате КХЛ.
Игра в Челябинске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд и помогла выйти на первое место в дивизионе Чернышева.
— Поздравляю «Барыс» с победой. Претензий к ребятам нет, они сражались, они работали. Но опять же то состояние, те ребята, которые есть в составе, — наверное, это не дает нам больше забивать, реализовывать
Абсолютно равная игра, хорошая, боевитая. Ребята проявили характер, хорошую работу, но пока нам не хватает. Не хватает этого рикошета, не хватает
Мы должны делать правильные вещи, несмотря на состояние, несмотря на то, кто в составе. Мы должны работать, это опять же навык, чтобы это было дальше, когда мы получим
— По какой причине отсутствуют Демченко и Калинин?
— Калинину дали отдохнуть, возрастной игрок, очень непростое начало чемпионата. Мы в принципе планировали, но с травмой Бэйлена, с дисквалификацией Меньшикова мы не смогли ему раньше дать отдохнуть. Сегодня дали отдохнуть.
Что касается Васи — играл Ваня, и мы решили, что надо подпускать уже Сухачева немножко поближе. Почувствовать ему этот накал, быть с командой. Поэтому такое решение приняли.
— Подсели в третьем периоде, с чем связано?
— Четыре минуты штрафа в третьем периоде — это дает о себе знать. «Барыс» очень хорошая команда по движению, это очень быстрая команда, поэтому мы знали, что держать темп нам придется, но восемь минут штрафа — это для нас многовато, и четыре в третьем периоде. Это основная причина, почему нам немного не хватило силенок.
Отметим, что теперь «Барыс» ждет домашняя серия из трех матчей в
|Петерис Скудра
|Андрей Скабелка
|Иван Федотов
|Хенрик Карлссон
|03:52
|Кертис Валк
|09:27
|Йессе Виртанен(Юрий Сергиенко, Эндрю Кейлоф)
|11:21
|Даррен Дитц(Никита Михайлис, Роман Старченко)
|12:08
|Егор Петухов
|19:39
|Руслан Карлин
|28:49
|Виталий Меньшиков
|28:49
|Роман Старченко
|40:00
|Сергей Терещенко
|46:29
|Петр Ясинский
|51:50
|Корбан Найт(Джесси Блэкер, Ииро Пакаринен)
|8
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Дмитрий Беляев(Россия, Москва)
|Главный судья
|Станислав Раминг(Россия, Екатеринбург)