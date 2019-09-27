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27 сентября, источник: Vesti.kz

Тренер «Трактора» назвал сильные стороны «Барыса» и объяснил поражение

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал домашнее поражение от «Барыса», которое стало для команды четвертым подряд регулярном чемпионате КХЛ.

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Игра в Челябинске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд и помогла выйти на первое место в дивизионе Чернышева.

— Поздравляю «Барыс» с победой. Претензий к ребятам нет, они сражались, они работали. Но опять же то состояние, те ребята, которые есть в составе, — наверное, это не дает нам больше забивать, реализовывать какие-то моменты.

Абсолютно равная игра, хорошая, боевитая. Ребята проявили характер, хорошую работу, но пока нам не хватает. Не хватает этого рикошета, не хватает каких-то нюансов в атаке, скажем так. Рикошеты мы получаем в свои ворота, увы. Такая ситуация сейчас, через это мы должны просто переработать. Нового я вам не скажу.

Мы должны делать правильные вещи, несмотря на состояние, несмотря на то, кто в составе. Мы должны работать, это опять же навык, чтобы это было дальше, когда мы получим каких-то основных ребят назад, состояние будет чуть лучше. Продолжать работать в правильном направлении — это в первую очередь, — цитирует Скудру официальный сайт «Трактора».

— По какой причине отсутствуют Демченко и Калинин?

— Калинину дали отдохнуть, возрастной игрок, очень непростое начало чемпионата. Мы в принципе планировали, но с травмой Бэйлена, с дисквалификацией Меньшикова мы не смогли ему раньше дать отдохнуть. Сегодня дали отдохнуть.

Что касается Васи — играл Ваня, и мы решили, что надо подпускать уже Сухачева немножко поближе. Почувствовать ему этот накал, быть с командой. Поэтому такое решение приняли.

— Подсели в третьем периоде, с чем связано?

— Четыре минуты штрафа в третьем периоде — это дает о себе знать. «Барыс» очень хорошая команда по движению, это очень быстрая команда, поэтому мы знали, что держать темп нам придется, но восемь минут штрафа — это для нас многовато, и четыре в третьем периоде. Это основная причина, почему нам немного не хватило силенок.

Отметим, что теперь «Барыс» ждет домашняя серия из трех матчей в Нур-Султане. В первом из них команда Скабелки 30 сентября в 19:30 по столичному времени примет китайский «Куньлунь».

Трактор
1:2
1:1, 0:0, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 527.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им В. Белоусова, 6875 зрителей
Главные тренеры
Петерис СкудраАндрей Скабелка
Вратари
Иван ФедотовХенрик Карлссон
1-й период
03:52Кертис Валк
09:27Йессе Виртанен(Юрий Сергиенко, Эндрю Кейлоф)
11:21Даррен Дитц(Никита Михайлис, Роман Старченко)
12:08Егор Петухов
19:39Руслан Карлин
2-й период
28:49Виталий Меньшиков
28:49Роман Старченко
3-й период
40:00Сергей Терещенко
46:29Петр Ясинский
51:50Корбан Найт(Джесси Блэкер, Ииро Пакаринен)
Статистика
8Штрафное время6
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДмитрий Беляев(Россия, Москва)
Главный судьяСтанислав Раминг(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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