Тренер «Трактора» назвал сильные стороны «Барыса» и объяснил поражение

Игра в Челябинске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд и помогла выйти на первое место в дивизионе Чернышева.

— Поздравляю «Барыс» с победой. Претензий к ребятам нет, они сражались, они работали. Но опять же то состояние, те ребята, которые есть в составе, — наверное, это не дает нам больше забивать, реализовывать какие-то моменты.

Абсолютно равная игра, хорошая, боевитая. Ребята проявили характер, хорошую работу, но пока нам не хватает. Не хватает этого рикошета, не хватает каких-то нюансов в атаке, скажем так. Рикошеты мы получаем в свои ворота, увы. Такая ситуация сейчас, через это мы должны просто переработать. Нового я вам не скажу.

Мы должны делать правильные вещи, несмотря на состояние, несмотря на то, кто в составе. Мы должны работать, это опять же навык, чтобы это было дальше, когда мы получим каких-то основных ребят назад, состояние будет чуть лучше. Продолжать работать в правильном направлении — это в первую очередь, — цитирует Скудру официальный сайт «Трактора».

— По какой причине отсутствуют Демченко и Калинин?

— Калинину дали отдохнуть, возрастной игрок, очень непростое начало чемпионата. Мы в принципе планировали, но с травмой Бэйлена, с дисквалификацией Меньшикова мы не смогли ему раньше дать отдохнуть. Сегодня дали отдохнуть.

Что касается Васи — играл Ваня, и мы решили, что надо подпускать уже Сухачева немножко поближе. Почувствовать ему этот накал, быть с командой. Поэтому такое решение приняли.

— Подсели в третьем периоде, с чем связано?

— Четыре минуты штрафа в третьем периоде — это дает о себе знать. «Барыс» очень хорошая команда по движению, это очень быстрая команда, поэтому мы знали, что держать темп нам придется, но восемь минут штрафа — это для нас многовато, и четыре в третьем периоде. Это основная причина, почему нам немного не хватило силенок.