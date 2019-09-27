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27 сентября, источник: ТАСС

ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, выиграв в гостях у «Торпедо»

ТАСС, 27 сентября. Столичный ЦСКА со счетом 3:0 обыграл нижегородское «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы забросили Иван Телегин (24-я минута) и Антон Слепышев (37 и 60). Нападающий ЦСКА Кирилл Окулов, отдавший голевую передачу в эпизоде с голом Слепышева, набрал очки в четвертом матче подряд (одна шайба и шесть передач). В предыдущем очном матче 11 сентября домашнюю победу одержало «Торпедо» (2:1 ОТ).

ЦСКА одержал шестую победу подряд и занимает первое место в Западной конференции, набрав 19 очков после 11 матчей. «Торпедо» идет четвертым на Западе, имея в активе 14 очков после 12 игр.

В следующем матче 1 октября ЦСКА на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Торпедо» двумя днями раньше на домашней площадке встретится с «Сочи».

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ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 527.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5500 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиИгорь Никитин
Вратари
Андерс Линдбек(Андерс Линдбек)Ларс Юханссон
1-й период
07:17Артем Блажиевский
18:40Сергей Толчинский
2-й период
23:20Иван Телегин(Павел Карнаухов)
28:03Сергей Гончарук
29:16Константин Окулов
34:09Георгий Мишарин
36:06Антон Слепышев(Артем Блажиевский, Константин Окулов)
36:29Командный штраф
3-й период
40:19Богдан Киселевич
59:01Антон Слепышев(Иван Телегин)
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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