ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, выиграв в гостях у «Торпедо»

Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы забросили Иван Телегин (24-я минута) и Антон Слепышев (37 и 60). Нападающий ЦСКА Кирилл Окулов, отдавший голевую передачу в эпизоде с голом Слепышева, набрал очки в четвертом матче подряд (одна шайба и шесть передач). В предыдущем очном матче 11 сентября домашнюю победу одержало «Торпедо» (2:1 ОТ).

ЦСКА одержал шестую победу подряд и занимает первое место в Западной конференции, набрав 19 очков после 11 матчей. «Торпедо» идет четвертым на Западе, имея в активе 14 очков после 12 игр.