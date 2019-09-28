Минское «Динамо» проведет матч чемпионата КХЛ против «Нефтехимика»
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» продолжат сегодня выездную серию матчей поединком против нижнекамского «Нефтехимика», сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» продолжат сегодня выездную серию матчей поединком против нижнекамского «Нефтехимика», сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче выездной серии — против нижегородского «Торпедо» — минчане отыгрались со счета 1:3, но в итоге потерпели поражение в овертайме со счетом 3:4. Во втором поединке — с «Северсталью» — «зубры» постоянно вели в счете, однако вынуждены были признать поражение в серии буллитов — 2:3.
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Лидирует в чемпионате московский ЦСКА, у которого 19 пунктов после 11 игр. У подмосковного «Витязя» 18 очков после 10 встреч. На третьей позиции в турнирной таблице лидер Восточной конференции екатеринбургский «Автомобилист» — 17 очков в 11 матчах.
После игры в Нижнекамске динамовцы вернутся домой и 1 октября примут на льду «Минск-Арены» хоккеистов «Сочи».