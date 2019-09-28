Минское «Динамо» проведет матч чемпионата КХЛ против «Нефтехимика»

В первом матче выездной серии — против нижегородского «Торпедо» — минчане отыгрались со счета 1:3, но в итоге потерпели поражение в овертайме со счетом 3:4. Во втором поединке — с «Северсталью» — «зубры» постоянно вели в счете, однако вынуждены были признать поражение в серии буллитов — 2:3.

Перед матчем в Татарстане подопечные Крэйга Вудкрофта входят в зону плей-офф, занимая в Западной конференции чемпионата КХЛ 8-е место с 10 очками после 10 матчей. Их соперники с аналогичным количеством очков после 11 встреч занимают 9-ю позицию в турнирной таблице на «Востоке».

Лидирует в чемпионате московский ЦСКА, у которого 19 пунктов после 11 игр. У подмосковного «Витязя» 18 очков после 10 встреч. На третьей позиции в турнирной таблице лидер Восточной конференции екатеринбургский «Автомобилист» — 17 очков в 11 матчах.