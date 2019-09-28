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13:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» проиграл «Амуру» — 0:3

Новосибирцам не удалось одержать победу в первом выездом матче на Дальнем Востоке, по ходу встречи Красиков заменил в воротах Сятери.

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Источник: РИА "Новости"

Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл первый выездной матч дальневосточной серии. «Амур» победил со счетом 3:0.

В первом периоде в ворота гостей влетела шайба от Ушенина при игре в большинстве. Во второй двадцатиминутке в ворота новосибирцев влетели две шайбы — сначала отличился Зогорна, а потом он же ассистировал Васильеву. Примечательно, что оба гола были забиты после удалений «Сибири». Первая шайба была пропущена при игре в формате 3 на 5. После третьего гола Харри Сятери отправился отдыхать, в воротах новосибирцев появился Алексей Красиков. «Сибирь» продолжала удаляться, но в третьем периоде команды шайб не забили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас «Сибирь» располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 12 очками. Следующие матчи новосибирцы проведут против «Адмирала» из Владивостока. Ближайшая игра — в понедельник, 30 сентября. Начало в 16:30 по новосибирскому времени.

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Амур
3:0
1:0, 2:0, 0:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 528.09.2019, 10:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 4621 зритель
Главные тренеры
Александр ГулявцевНиколай Заварухин
Вратари
Евгений АликинХарри Сятери(Алексей Красиков)
1-й период
02:03Станислав Кацуба
08:49Ярослав Хабаров
10:19Владислав Ушенин(Вячеслав Ушенин)
16:19Максим Кондратьев
16:19Юкка Пелтола
2-й период
22:11Игорь Руденков
26:40Гынек Зогорна(Игорь Величкин)
28:12Командный штраф
29:17Александр Логинов
31:32Валерий Васильев(Гынек Зогорна)
34:59Артем Железков
3-й период
40:00Юусо Пуустинен
51:14Данил Романцев
55:31Гынек Зогорна
Статистика
10Штрафное время12
5Игра в большинстве4
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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