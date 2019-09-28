ХК «Сибирь» проиграл «Амуру» — 0:3
Новосибирцам не удалось одержать победу в первом выездом матче на Дальнем Востоке, по ходу встречи Красиков заменил в воротах Сятери.
Новосибирцам не удалось одержать победу в первом выездом матче на Дальнем Востоке, по ходу встречи Красиков заменил в воротах Сятери.
Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл первый выездной матч дальневосточной серии. «Амур» победил со счетом 3:0.
В первом периоде в ворота гостей влетела шайба от Ушенина при игре в большинстве. Во второй двадцатиминутке в ворота новосибирцев влетели две шайбы — сначала отличился Зогорна, а потом он же ассистировал Васильеву. Примечательно, что оба гола были забиты после удалений «Сибири». Первая шайба была пропущена при игре в формате 3 на 5. После третьего гола Харри Сятери отправился отдыхать, в воротах новосибирцев появился Алексей Красиков. «Сибирь» продолжала удаляться, но в третьем периоде команды шайб не забили.
Сейчас «Сибирь» располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 12 очками. Следующие матчи новосибирцы проведут против «Адмирала» из Владивостока. Ближайшая игра — в понедельник, 30 сентября. Начало в 16:30 по новосибирскому времени.
|Александр Гулявцев
|Николай Заварухин
|Евгений Аликин
|Харри Сятери(Алексей Красиков)
|02:03
|Станислав Кацуба
|08:49
|Ярослав Хабаров
|10:19
|Владислав Ушенин(Вячеслав Ушенин)
|16:19
|Максим Кондратьев
|16:19
|Юкка Пелтола
|22:11
|Игорь Руденков
|26:40
|Гынек Зогорна(Игорь Величкин)
|28:12
|Командный штраф
|29:17
|Александр Логинов
|31:32
|Валерий Васильев(Гынек Зогорна)
|34:59
|Артем Железков
|40:00
|Юусо Пуустинен
|51:14
|Данил Романцев
|55:31
|Гынек Зогорна
|10
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)