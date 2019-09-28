ХК «Сибирь» проиграл «Амуру» — 0:3

Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл первый выездной матч дальневосточной серии. «Амур» победил со счетом 3:0.



В первом периоде в ворота гостей влетела шайба от Ушенина при игре в большинстве. Во второй двадцатиминутке в ворота новосибирцев влетели две шайбы — сначала отличился Зогорна, а потом он же ассистировал Васильеву. Примечательно, что оба гола были забиты после удалений «Сибири». Первая шайба была пропущена при игре в формате 3 на 5. После третьего гола Харри Сятери отправился отдыхать, в воротах новосибирцев появился Алексей Красиков. «Сибирь» продолжала удаляться, но в третьем периоде команды шайб не забили.