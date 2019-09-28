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17:38 (мск), источник: Sport24

Клуб КХЛ загибается на глазах. Игрокам «Амура» не платят, спонсор уходит, а команда проигрывает

Из Хабаровска только плохие новости.

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Источник: Instagram

В российском хоккее о стабильности, кажется, не знает никто. В любой момент может начать лихорадить и середняка, и топ-клуб. С финансовыми и игровыми проблемами сталкивались в той или иной степени каждая команда КХЛ. На Дальнем Востоке редко бывает спокойно. В последние годы внимание было приковано к «Адмиралу», у которого травмированные хоккеисты приходили на работу в офис, а тренеру предлагали обычный трудовой договор вместо полноценного контракта. К счастью, во Владивостоке пришло новое руководство, наладившее порядок. «Моряки» по-прежнему живут на небольшой бюджет, но теперь хотя бы имеют перспективы и борются по плей-офф. Главная боль лиги сейчас другая дальневосточная команда. «Амур» находится на краю пропасти и рискует исчезнуть с карты КХЛ.

На днях просочилась информация, что с октября серьезно снижается финансирование клуба. «Спорт-Экспресс» сообщил, что в Хабаровске «полноценных зарплат еще не было. Раз в месяц хоккеистам с односторонними контрактами выдают по 150 тысяч рублей, а с двусторонними — 50 тысяч». Позже в анонимном телеграм-канале АренаБреда написали, что компания «Транснефть» отказалась от спонсорской поддержки «Амура». В клубе естественно информацию официально не подтвердили, на сайте оператор магистральных нефтепроводов до сих пор значится партнером. Надолго ли это?

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В пресс-службе КХЛ заявили, что игрокам была частично не выплачена заработная плата за август. Сразу из нескольких независимых источников идет информация, что с деньгами в Хабаровске плохо. И не верить им нет никаких оснований. Проблемы кроются и в руководстве клуба, которое потеряло интерес к своей работе или, по крайней мере, сделало все, чтобы так все выглядело со стороны. И в руководстве Хабаровского края, которое тоже незаинтересованно в существовании сильной команды КХЛ. Известно, что в регионах губернаторы решают очень много, если дело касается большого спорта. А для спонсоров финансирование хоккейного клуба в России всегда считалось убыточным занятием.

Никого не должны удивлять и результаты команды. Домашняя победа над «Сибирью» со счетом 3:0 вовсе не означает, что Гулявцев выходит из кризиса. Игровые проблемы команды начались еще в августе, когда в первом матче предсезонного турнира в Чехии «Амур» сгорел 0:7 чешскому «Маунтфилду». Сейчас хабаровчане идут на предпоследнем месте в турнирной таблице Востока, однако у «Магнитки» два матча в запасе. «Тигры» в 12 встречах одержали лишь две победы. На старте регулярного чемпионата команда проиграла девять игр и была близка к тому, чтобы повторить антирекордную серию из 12 поражений «Сибири».

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Состав у «Амура» один из слабейших в лиге, но изначально было сложно привести звезду в Хабаровск с таким маленьким бюджетом. Местную молодежь, когда она начинает показывать результат, как правило, оперативно забирают топ-клубы. В команде вынуждены делать ставку на опытных хоккеистов, не пригодившихся в клубах побогаче. Так Владислав Ушенин и Антон Лазарев идут в лидерах по очкам в «Амуре». У Гулявцева караул с легионерами — братья Загорны не соответствуют уровню КХЛ, как и защитник Витасек с худшим плюс/минусом в команде «-6».

Задержки по зарплате игрокам влекут за собой огромные проблемы. В клубах КХЛ они никогда хорошим не заканчивались — хоккеисты не будут месяцами ждать денег и скорее устроят забастовку или уйдут в другие команды. «Амуру» тогда придется доигрывать «регулярку» молодежным составом и просто отбывать номер. Об этом сейчас и думать не хочется. В последние годы лига планомерно исключала клубы, которые вредили имиджу лиги. Кажется, «Амур» официально становится первым кандидатом на выход в 2020-м году.

Дарья Тубольцева

«Амур» умирает. Шансов на жизнь крайне мало
Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
Амур
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