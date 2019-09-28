Клуб КХЛ загибается на глазах. Игрокам «Амура» не платят, спонсор уходит, а команда проигрывает
Из Хабаровска только плохие новости.
Из Хабаровска только плохие новости.
В российском хоккее о стабильности, кажется, не знает никто. В любой момент может начать лихорадить и середняка, и
На днях просочилась информация, что с октября серьезно снижается финансирование клуба. «Спорт-Экспресс» сообщил, что в Хабаровске «полноценных зарплат еще не было. Раз в месяц хоккеистам с односторонними контрактами выдают по 150 тысяч рублей, а с двусторонними — 50 тысяч». Позже в анонимном
В
Никого не должны удивлять и результаты команды. Домашняя победа над «Сибирью» со счетом 3:0 вовсе не означает, что Гулявцев выходит из кризиса. Игровые проблемы команды начались еще в августе, когда в первом матче предсезонного турнира в Чехии «Амур» сгорел 0:7 чешскому «Маунтфилду». Сейчас хабаровчане идут на предпоследнем месте в турнирной таблице Востока, однако у «Магнитки» два матча в запасе. «Тигры» в 12 встречах одержали лишь две победы. На старте регулярного чемпионата команда проиграла девять игр и была близка к тому, чтобы повторить антирекордную серию из 12 поражений «Сибири».
Состав у «Амура» один из слабейших в лиге, но изначально было сложно привести звезду в Хабаровск с таким маленьким бюджетом. Местную молодежь, когда она начинает показывать результат, как правило, оперативно забирают
Задержки по зарплате игрокам влекут за собой огромные проблемы. В клубах КХЛ они никогда хорошим не заканчивались — хоккеисты не будут месяцами ждать денег и скорее устроят забастовку или уйдут в другие команды. «Амуру» тогда придется доигрывать «регулярку» молодежным составом и просто отбывать номер. Об этом сейчас и думать не хочется. В последние годы лига планомерно исключала клубы, которые вредили имиджу лиги. Кажется, «Амур» официально становится первым кандидатом на выход в 2020-м году.
Дарья Тубольцева