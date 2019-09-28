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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Йокериту»

В Хельсинки местный «Йокерит» оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:2.

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Источник: РИА "Новости"

Команда из Екатеринбурга, начавшая сезон с серии из восьми побед, потерпела четвёртое поражение подряд.

Первый гол в матче зрители увидели на 14-й минуте, точный бросок записал на свой счёт нападающий команды гостей Георгий Белоусов. До конца первого периода «Йокерит» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам защитников Виктора Лёва и Теэму Эронена. На 36-й минуте подопечные Лаури Марьямяки упрочили преимущество благодаря голу форварда Ессе Йоэнсуу. На 58-й минуте Михаил Мамкин сократил отставание «Автомобилиста» до одной шайбы. Точку в матче поставил Хенри Иконен.

Йокерит
4:2
2:1, 1:0, 1:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 528.09.2019, 16:00 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 8521 зритель
Главные тренеры
Лаури МарьямякиАндрей Мартемьянов
Вратари
Янис КалниньшЯкуб Коварж(Якуб Коварж, Якуб Коварж)
1-й период
09:49Вячеслав Литовченко
13:44Георгий Белоусов
14:26Виктор Лев(Стив Мозес, Сами Леписто)
18:50Теему Эронен(Петер Регин, Йессе Йоэнсуу)
2-й период
20:45Петри Контиола
22:20Командный штраф
25:13Петри Контиола
31:55Ефим Гуркин
33:12Михаил Мамкин
35:24Йессе Йоэнсуу(Стив Мозес, Хенрик Хаапала)
3-й период
40:31Саку Мяеналанен
40:31Андрей Обидин
45:59Виктор Лев
57:22Михаил Мамкин(Денис Бодров, Найджел Доус)
58:30Хенри Иконен(Брайан О`Нилл, Йон Норман)
58:57Микко II Лехтонен
58:57Микко II Лехтонен
Статистика
22Штрафное время8
3Игра в большинстве5
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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