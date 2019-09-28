«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Йокериту»
В Хельсинки местный «Йокерит» оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:2.
В Хельсинки местный «Йокерит» оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:2.
Команда из Екатеринбурга, начавшая сезон с серии из восьми побед, потерпела четвёртое поражение подряд.
Первый гол в матче зрители увидели на 14-й минуте, точный бросок записал на свой счёт нападающий команды гостей Георгий Белоусов. До конца первого периода «Йокерит» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам защитников Виктора Лёва и Теэму Эронена. На 36-й минуте подопечные Лаури Марьямяки упрочили преимущество благодаря голу форварда Ессе Йоэнсуу. На 58-й минуте Михаил Мамкин сократил отставание «Автомобилиста» до одной шайбы. Точку в матче поставил Хенри Иконен.
|Лаури Марьямяки
|Андрей Мартемьянов
|Янис Калниньш
|Якуб Коварж(Якуб Коварж, Якуб Коварж)
|09:49
|Вячеслав Литовченко
|13:44
|Георгий Белоусов
|14:26
|Виктор Лев(Стив Мозес, Сами Леписто)
|18:50
|Теему Эронен(Петер Регин, Йессе Йоэнсуу)
|20:45
|Петри Контиола
|22:20
|Командный штраф
|25:13
|Петри Контиола
|31:55
|Ефим Гуркин
|33:12
|Михаил Мамкин
|35:24
|Йессе Йоэнсуу(Стив Мозес, Хенрик Хаапала)
|40:31
|Саку Мяеналанен
|40:31
|Андрей Обидин
|45:59
|Виктор Лев
|57:22
|Михаил Мамкин(Денис Бодров, Найджел Доус)
|58:30
|Хенри Иконен(Брайан О`Нилл, Йон Норман)
|58:57
|Микко II Лехтонен
|58:57
|Микко II Лехтонен
|22
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)