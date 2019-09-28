СКА одержал домашнюю победу над московским «Динамо» в матче КХЛ
ТАСС, 28 сентября. Петербургский СКА со счетом 4:1 обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в
ТАСС, 28 сентября. Петербургский СКА со счетом 4:1 обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в
В составе победителей шайбы забросили Йори Лехтеря (15-я и 57-я минуты), Евгений Кетов (23) и Сергей Плотников (49). У проигравших отличился Андре Петерссон (34).
Петербургский клуб одержал шестую победу подряд в очных матчах с «Динамо», в последний раз москвичи побеждали в январе 2018 года (3:2 ОТ). СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков после 12 матчей. «Динамо» идет пятым на Западе, имея в активе 13 очков после 11 встреч.
В следующем матче СКА на выезде сыграет с рижским «Динамо», а подопечные Владимира Крикунова на домашней площадке примут хельсинкский «Йокерит». Обе встречи пройдут 30 сентября.
В другом матче казанский «Ак Барс» дома разгромил пекинский «Куньлунь» (5:0). Одну из шайб забросил форвард Данис Зарипов, установив клубный рекорд по набранным очкам в КХЛ. В активе 38-летнего хоккеиста теперь 326 (147 шайб + 179 передач) очков в 391 матче за «Ак Барс».
В других матчах игрового дня «Йокерит» дома обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (4:2), а хабаровский «Амур» дома победил новосибирскую «Сибирь» (3:0).
|Алексей Кудашов
|Владимир Крикунов
|Алексей Мельничук
|Георгий Кузнецов
|05:07
|Михал Чайковски
|09:05
|Алексей Бывальцев
|09:05
|Дмитрий Яшкин
|14:20
|Йори Лехтеря(Владимир Ткачев, Сергей Плотников)
|16:47
|Иван Муранов
|21:29
|Дмитрий Кагарлицкий
|22:23
|Евгений Кетов(Илья Каблуков)
|23:43
|Алексей Бывальцев
|26:20
|Михал Чайковски
|31:31
|Йори Лехтеря
|33:32
|Андре Петерссон(Вадим Шипачев, Юусо Хиетанен)
|39:58
|Сергей Плотников
|39:58
|Андрей Миронов
|46:27
|Кирилл Лямин
|46:39
|Вадим Шипачев
|48:23
|Сергей Плотников(Наиль Якупов, Владимир Ткачев)
|51:41
|Дмитрий Моисеев
|56:07
|Йори Лехтеря(Сергей Плотников, Владимир Ткачев)
|13
|Штрафное время
|19
|6
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)