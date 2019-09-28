СКА одержал домашнюю победу над московским «Динамо» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Йори Лехтеря (15-я и 57-я минуты), Евгений Кетов (23) и Сергей Плотников (49). У проигравших отличился Андре Петерссон (34).

Петербургский клуб одержал шестую победу подряд в очных матчах с «Динамо», в последний раз москвичи побеждали в январе 2018 года (3:2 ОТ). СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков после 12 матчей. «Динамо» идет пятым на Западе, имея в активе 13 очков после 11 встреч.

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В следующем матче СКА на выезде сыграет с рижским «Динамо», а подопечные Владимира Крикунова на домашней площадке примут хельсинкский «Йокерит». Обе встречи пройдут 30 сентября.

В другом матче казанский «Ак Барс» дома разгромил пекинский «Куньлунь» (5:0). Одну из шайб забросил форвард Данис Зарипов, установив клубный рекорд по набранным очкам в КХЛ. В активе 38-летнего хоккеиста теперь 326 (147 шайб + 179 передач) очков в 391 матче за «Ак Барс».