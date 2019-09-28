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21:10 (мск), источник: ТАСС

СКА одержал домашнюю победу над московским «Динамо» в матче КХЛ

ТАСС, 28 сентября. Петербургский СКА со счетом 4:1 обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Йори Лехтеря (15-я и 57-я минуты), Евгений Кетов (23) и Сергей Плотников (49). У проигравших отличился Андре Петерссон (34).

Петербургский клуб одержал шестую победу подряд в очных матчах с «Динамо», в последний раз москвичи побеждали в январе 2018 года (3:2 ОТ). СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков после 12 матчей. «Динамо» идет пятым на Западе, имея в активе 13 очков после 11 встреч.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с рижским «Динамо», а подопечные Владимира Крикунова на домашней площадке примут хельсинкский «Йокерит». Обе встречи пройдут 30 сентября.

В другом матче казанский «Ак Барс» дома разгромил пекинский «Куньлунь» (5:0). Одну из шайб забросил форвард Данис Зарипов, установив клубный рекорд по набранным очкам в КХЛ. В активе 38-летнего хоккеиста теперь 326 (147 шайб + 179 передач) очков в 391 матче за «Ак Барс».

В других матчах игрового дня «Йокерит» дома обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (4:2), а хабаровский «Амур» дома победил новосибирскую «Сибирь» (3:0).

СКА
4:1
1:0, 1:1, 2:0
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 528.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12197 зрителей
Главные тренеры
Алексей КудашовВладимир Крикунов
Вратари
Алексей МельничукГеоргий Кузнецов
1-й период
05:07Михал Чайковски
09:05Алексей Бывальцев
09:05Дмитрий Яшкин
14:20Йори Лехтеря(Владимир Ткачев, Сергей Плотников)
16:47Иван Муранов
2-й период
21:29Дмитрий Кагарлицкий
22:23Евгений Кетов(Илья Каблуков)
23:43Алексей Бывальцев
26:20Михал Чайковски
31:31Йори Лехтеря
33:32Андре Петерссон(Вадим Шипачев, Юусо Хиетанен)
39:58Сергей Плотников
39:58Андрей Миронов
3-й период
46:27Кирилл Лямин
46:39Вадим Шипачев
48:23Сергей Плотников(Наиль Якупов, Владимир Ткачев)
51:41Дмитрий Моисеев
56:07Йори Лехтеря(Сергей Плотников, Владимир Ткачев)
Статистика
13Штрафное время19
6Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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