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28 сентября, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» на заключительной минуте встречи уступило «Нефтехимику» по буллитам в поединке чемпионата КХЛ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» не смогли победить «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ, второй матч подряд уступив по буллитам, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Instagram

«Динамо» активно прессинговало в зоне соперника, постоянно проверяя на прочность вратаря «Нефтехимика» бросками из различных поражений. Нижнекамская команда, впрочем, также старалась не отсиживаться в обороне. По броскам, выигранным единоборствам и вбрасываниям «зубры» очевидно опережали оппонентов.

Счет был открыт после того, как Дрю Шор, использовав Шэйна Принса, поразил ворота хозяев.

Игру перевернули два удаления минчан, которые привели к двум взятиям ворот с полутораминутным интервалом. В рядах «Нефтехимика» отличились Дамир Шарипзянов и Павел Порядин.

Во втором периоде на второй минуте свое веское слово сказал Марк Андре Граньяни броском со свободного льда, после того, как минчане выстояли очередное меньшинство. Воодушевленные «зубры» пошли вперед, заработали большинство. Но в итоге, не сумев его реализовать, получили третью шайбу в свои ворота от Мэтта Уайта.

Вели в счете хозяева лишь две минуты. Игорь Мартынов заложил вираж и забросил шайбу в ворота Александра Шарыченкова.

После этого «Нефтехимик» начал осаждать ворота гостей, но до поры до времени Энрот был на высоте, пока Александр Авцин не использовал ошибку «зубров» при выходе из зоны — 4:3 в пользу хозяев.

Третий период начался с опасных моментов у ворот гостей. Но сначала дважды при выходе 3 в 2 спас Энрот, а затем шайба попала в штангу. В дальнейшем «Нефтехимик» закрылся. Начался вязкий хоккей, выгодный для гостей. За четыре минуты до финальной сирены минчане получили возможность сыграть в большинстве, по-хозяйски расположились в зоне, однако «Нефтехимик» отбился. Играя в равных составах, хозяева могли снять все вопросы, но Радель Фазлеев угодил в перекладину. За полторы минуты до конца встречи минчане оказались в большинстве, Вудкрофт рискнул и снял вратаря. В итоге за 13 секунд до финальной сирены счет сравнял Андрей Костицын.

В овертайме пошла обоюдострая игра, обе команды имели много моментов для того, чтобы огорчить соперников. Однако вновь не обошлось без буллитов, в которых более точными были хозяева. Решающий гол забил Зак Митчелл.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очередную встречу в КХЛ «зубры» проведут 1 октября на льду «Минск-Арены» с «Сочи».

Нефтехимик
5:4Б
2:1, 2:2, 0:1, 0:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 528.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Нефтехим-Арена", 3206 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав БуцаевКрэйг Вудкрофт
Вратари
Александр ШарыченковЮнас Энрот(Юнас Энрот)
1-й период
05:11Дрю Шор(Шейн Принс, Теему Пулккинен)
14:40Роман Дюков
15:27Дамир Шарипзянов(Степан Захарчук, Александр Черников)
16:16Кирилл Готовец
16:57Павел Порядин(Мэтт Уайт, Евгений Рясенский)
19:17Теему Пулккинен
2-й период
21:26Марк-Андре Граньяни(Шейн Принс)
24:15Александр Черников
26:17Мэтт Уайт
28:38Игорь Мартынов(Артем Демков, Андрей Степанов)
34:15Александр Авцин
3-й период
52:52Райан Мерфи
55:47Павел Порядин
59:00Зак Митчелл
59:45Андрей Костицын(Дрю Шор, Франсис Паре)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Зак Митчелл(Нефтехимик)
Статистика
8Штрафное время6
3Игра в большинстве4
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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