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20:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» по буллитам обыграл «Авангард» в матче КХЛ

БАЛАШИХА, 28 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» в серии послематчевых бросков одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Балашихе завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу «Спартака». Заброшенными шайбами в составе победителей в основное время отметились Александр Хохлачев (8-я минута), Каспарс Даугавиньш (46-я) и Патрик Херсли (51-я), а решающий послематчевый бросок реализовал Робин Ганзл. У «Авангарда» отличились Максим Чудинов (26-я), Роб Клинкхаммер (39-я) и Вячеслав Войнов (45-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Авангард» следующий матч домашней серии проведет 30 сентября с магнитогорским «Металлургом». «Спартак» 1 октября примет московский ЦСКА.

Авангард
3:4Б
0:1, 2:0, 1:2, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 528.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 4519 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиОлег Знарок
Вратари
Александр СудницинЮлиус Гудачек
1-й период
00:59Андрей Стась
06:21Максим Чудинов
07:10Александр Хохлачев(Дмитрий Вишневский, Артем Федоров)
17:22Аким Тришин
2-й период
23:32Максим Гончаров
25:11Максим Чудинов(Свен Андригетто)
31:07Командный штраф
37:18Евгений Кулик
37:18Командный штраф
38:20Роб Клинкхаммер(Свен Андригетто, Тэйлор Бек)
3-й период
44:18Робин Ганзл
44:48Вячеслав Войнов(Тэйлор Бек, Кирилл Семенов)
45:56Каспарс Даугавиньш(Мартиньш Карсумс, Евгений Кулик)
49:10Патрик Херсли(Робин Ганзл, Артем Федоров)
55:30Игорь Макаров
Овертайм
64:41Александр Хохлачев
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Робин Ганзл(Спартак)
Статистика
8Штрафное время12
6Игра в большинстве4
3Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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