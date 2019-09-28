«Спартак» по буллитам обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Встреча в Балашихе завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу «Спартака». Заброшенными шайбами в составе победителей в основное время отметились Александр Хохлачев (8-я минута), Каспарс Даугавиньш (46-я) и Патрик Херсли (51-я), а решающий послематчевый бросок реализовал Робин Ганзл. У «Авангарда» отличились Максим Чудинов (26-я), Роб Клинкхаммер (39-я) и Вячеслав Войнов (45-я).