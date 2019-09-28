«Спартак» по буллитам обыграл «Авангард» в матче КХЛ
БАЛАШИХА, 28 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» в серии послематчевых бросков одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
БАЛАШИХА, 28 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» в серии послематчевых бросков одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Балашихе завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу «Спартака». Заброшенными шайбами в составе победителей в основное время отметились Александр Хохлачев (8-я минута), Каспарс Даугавиньш (46-я) и Патрик Херсли (51-я), а решающий послематчевый бросок реализовал Робин Ганзл. У «Авангарда» отличились Максим Чудинов (26-я), Роб Клинкхаммер (39-я) и Вячеслав Войнов (45-я).
«Авангард» следующий матч домашней серии проведет 30 сентября с магнитогорским «Металлургом». «Спартак» 1 октября примет московский ЦСКА.
|Боб Хартли
|Олег Знарок
|Александр Судницин
|Юлиус Гудачек
|00:59
|Андрей Стась
|06:21
|Максим Чудинов
|07:10
|Александр Хохлачев(Дмитрий Вишневский, Артем Федоров)
|17:22
|Аким Тришин
|23:32
|Максим Гончаров
|25:11
|Максим Чудинов(Свен Андригетто)
|31:07
|Командный штраф
|37:18
|Евгений Кулик
|37:18
|Командный штраф
|38:20
|Роб Клинкхаммер(Свен Андригетто, Тэйлор Бек)
|44:18
|Робин Ганзл
|44:48
|Вячеслав Войнов(Тэйлор Бек, Кирилл Семенов)
|45:56
|Каспарс Даугавиньш(Мартиньш Карсумс, Евгений Кулик)
|49:10
|Патрик Херсли(Робин Ганзл, Артем Федоров)
|55:30
|Игорь Макаров
|64:41
|Александр Хохлачев
|победный бросок: Робин Ганзл(Спартак)
|8
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|3
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)