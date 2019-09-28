«Магнитка» опустилась на дно. Такого КХЛ еще не видела
Магнитогорский «Металлург» — худший клуб лиги прямо сейчас. Вы можете в это поверить?
Магнитогорский «Металлург» — худший клуб лиги прямо сейчас. Вы можете в это поверить?
Состояние, в котором «Металлург» подошёл к нынешнему сезону, кроме как ужасным никак не назовёшь. Проблемы были видны ещё на предсезонных сборах, когда у команды совершенно не было игры, начались травмы у игроков и была заметна
Многие говорили, что «Магнитка» находится под нагрузками и нужно просто подождать, однако результат так и не приходил. Стало понятно, что Йозеф Яндач просто не справился со своей работой, поэтому время перемен в уральском клубе назревало. В итоге Яндач был отправлен в отставку, а на роль пожарного и спасителя пригласили Илью Воробьёва, которого
Воробьёв вызов принял, но сразу вывести команду из пике не смог бы ни один тренер в мире. Уж больно в глубокую яму угодил магнитогорский коллектив. «Действительно, у нас мощная линия защиты, но в большей степени она атакующая. Не так много обороняющихся ребят. Надо смотреть, как правильно распределить силы и наладить баланс», — рассказал Воробьёв об одной из проблем «Металлурга».
К слову,
Но одним только худшим стартом «Магнитки» в истории КХЛ и проблемами в обороне дело не ограничилось. Дело в том, что команду перестал тащить её лидер и капитан — Сергей Мозякин. Сильный спад Мозякина был заметен ещё в прошлом сезоне, а в
Мозякину уже 38 лет, Коваржа и Зарипова в «Металлурге» больше нет, былой прыти и свежести тоже.
«Не видно Мозякина. Сейчас он уже не первое звено и не играет в “Магнитке” той роли, которую играл даже в прошлом сезоне, не говоря уже о лучших годах Магнитогорска. Нет первого звена, нет ведущего игрока, пришёл новый главный тренер. Посмотрите, сколько всего. Надо ждать и терпеть, хотя в Магнитогорске не любят ждать», — сказал «Чемпионату» олимпийский чемпион Александр Пашков.
Тут и добавить нечего. Сейчас у Мозякина совершенно нет результативности, к которой все привыкли. 3 (1+2) очка и «-4» показатель полезности — разве этого ждали от звёздного форварда? Конечно, нет. Нельзя сказать, что Сергей отбывает номер на льду. Силы Мозякина постепенно начинают заканчиваться, хоккею отдано очень много времени. После окончания сезона у Мозякина закончится контракт с «Металлургом». В новом соглашении смысла уже нет, Сергею пора на покой.
«Скриньте!» — с такого слова начинался просмотр турнирной таблицы регулярного чемпионата КХЛ в субботу утром по московскому времени. Дело в том, что магнитогорский «Металлург» опустился на последнее место в Континентальной хоккейной лиге. Это произошло после того, как «Амур» обыграл в Хабаровске «Сибирь» со счётом 3:0 и обошёл команду Ильи Воробьёва.
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После домашних поражений от «Ак Барса» и «Барыса» команде Илье Воробьёва предстояло начать гостевую серию матчем с «Витязем», который в нынешней «регулярке» необычайно хорош. В преддверии встречи с «Металлургом» у подмосковной команды было восемь побед подряд. До клубного рекорда — девяти побед кряду — не хватало буквально одного матча.
Хоккеисты Михаила Кравеца были намерены добиться столь желанной победы сразу по двум причинам: закрепить своё нахождение в верхней части турнирной таблицы КХЛ и установить новый рекорд. Перед «Металлургом» стояли задачи совершенно иного плана. Магнитогорску кровь из носу нужны очки, а добывать их надо любым способом, не оглядываясь на чужие рекорды.
В результате очко «Магнитка» всё же набрала, но не более того. В буллитной серии сильнее оказался «Витязь», который занимает первое место в лиге. Кроме того, подольчане установили новый клубный рекорд по количеству побед. «Металлург» — на зеркальной последней позиции. В это сложно поверить, но это так.
|Михаил Кравец
|Илья Воробьев
|Илья Ежов
|Станислав Галимов
|04:33
|Евгений Монс(Якуб Ержабек, Павел Чернов)
|10:01
|Богдан Потехин(Григорий Дронов, Егор Яковлев)
|11:56
|Евгений Бирюков
|16:50
|Егор Воронков
|26:46
|Денис Паршин(Григорий Дронов)
|26:46
|Евгений Катичев
|32:23
|Максим Матушкин
|33:23
|Александр Семин
|45:45
|Алексей Макеев
|49:09
|Миро Аалтонен
|победный бросок: Иван Ларичев(Витязь)
|16
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)