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21:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Магнитка» опустилась на дно. Такого КХЛ еще не видела

Магнитогорский «Металлург» — худший клуб лиги прямо сейчас. Вы можете в это поверить?

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Источник: РИА "Новости"

Кризис «Металлурга»

Состояние, в котором «Металлург» подошёл к нынешнему сезону, кроме как ужасным никак не назовёшь. Проблемы были видны ещё на предсезонных сборах, когда у команды совершенно не было игры, начались травмы у игроков и была заметна какая-то вялость на льду.

Многие говорили, что «Магнитка» находится под нагрузками и нужно просто подождать, однако результат так и не приходил. Стало понятно, что Йозеф Яндач просто не справился со своей работой, поэтому время перемен в уральском клубе назревало. В итоге Яндач был отправлен в отставку, а на роль пожарного и спасителя пригласили Илью Воробьёва, которого когда-то сам Геннадий Величкин и увольнял из клуба.

Воробьёв вызов принял, но сразу вывести команду из пике не смог бы ни один тренер в мире. Уж больно в глубокую яму угодил магнитогорский коллектив. «Действительно, у нас мощная линия защиты, но в большей степени она атакующая. Не так много обороняющихся ребят. Надо смотреть, как правильно распределить силы и наладить баланс», — рассказал Воробьёв об одной из проблем «Металлурга».

К слову, защитников-домоседов в команде так и не появилось. Денег на селекцию в межсезонье было потрачено столько, что теперь президент клуба Виктор Рашников тысячу раз подумает, прежде чем выделять финансы на очередного хоккеиста. Видимо, Воробьёву придётся обходиться теми, кто есть.

Мозякину пора на покой

Но одним только худшим стартом «Магнитки» в истории КХЛ и проблемами в обороне дело не ограничилось. Дело в том, что команду перестал тащить её лидер и капитан — Сергей Мозякин. Сильный спад Мозякина был заметен ещё в прошлом сезоне, а в плей-офф «Салават Юлаев» моментально раскусил главного рекордсмена КХЛ, не дав Мозякину создать ровным счётом ничего.
Кто-то предполагал, что Сергей сделает выводы из сложившейся ситуации и к новому сезону подойдёт во всеоружии. Болельщики хотят видеть прежнего, так ими любимого Мозякина, но ведь организм и природу не обманешь.

Мозякину уже 38 лет, Коваржа и Зарипова в «Металлурге» больше нет, былой прыти и свежести тоже.

«Не видно Мозякина. Сейчас он уже не первое звено и не играет в “Магнитке” той роли, которую играл даже в прошлом сезоне, не говоря уже о лучших годах Магнитогорска. Нет первого звена, нет ведущего игрока, пришёл новый главный тренер. Посмотрите, сколько всего. Надо ждать и терпеть, хотя в Магнитогорске не любят ждать», — сказал «Чемпионату» олимпийский чемпион Александр Пашков.

Тут и добавить нечего. Сейчас у Мозякина совершенно нет результативности, к которой все привыкли. 3 (1+2) очка и «-4» показатель полезности — разве этого ждали от звёздного форварда? Конечно, нет. Нельзя сказать, что Сергей отбывает номер на льду. Силы Мозякина постепенно начинают заканчиваться, хоккею отдано очень много времени. После окончания сезона у Мозякина закончится контракт с «Металлургом». В новом соглашении смысла уже нет, Сергею пора на покой.

Рекорд «Витязя» не сорван

«Скриньте!» — с такого слова начинался просмотр турнирной таблицы регулярного чемпионата КХЛ в субботу утром по московскому времени. Дело в том, что магнитогорский «Металлург» опустился на последнее место в Континентальной хоккейной лиге. Это произошло после того, как «Амур» обыграл в Хабаровске «Сибирь» со счётом 3:0 и обошёл команду Ильи Воробьёва.

На голове у Геннадия Величкина и так сплошные седые волосы, но такими темпами можно остаться даже без них. Клуб с огромным бюджетом создаёт сенсации со знаком «минус», от которых впору бить в набат. Происходит что-то нехорошее.

После домашних поражений от «Ак Барса» и «Барыса» команде Илье Воробьёва предстояло начать гостевую серию матчем с «Витязем», который в нынешней «регулярке» необычайно хорош. В преддверии встречи с «Металлургом» у подмосковной команды было восемь побед подряд. До клубного рекорда — девяти побед кряду — не хватало буквально одного матча.

Хоккеисты Михаила Кравеца были намерены добиться столь желанной победы сразу по двум причинам: закрепить своё нахождение в верхней части турнирной таблицы КХЛ и установить новый рекорд. Перед «Металлургом» стояли задачи совершенно иного плана. Магнитогорску кровь из носу нужны очки, а добывать их надо любым способом, не оглядываясь на чужие рекорды.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате очко «Магнитка» всё же набрала, но не более того. В буллитной серии сильнее оказался «Витязь», который занимает первое место в лиге. Кроме того, подольчане установили новый клубный рекорд по количеству побед. «Металлург» — на зеркальной последней позиции. В это сложно поверить, но это так.

Витязь
3:2Б
1:1, 0:1, 1:0, 0:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 528.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Витязь", 5500 зрителей
Главные тренеры
Михаил КравецИлья Воробьев
Вратари
Илья ЕжовСтанислав Галимов
1-й период
04:33Евгений Монс(Якуб Ержабек, Павел Чернов)
10:01Богдан Потехин(Григорий Дронов, Егор Яковлев)
11:56Евгений Бирюков
16:50Егор Воронков
2-й период
26:46Денис Паршин(Григорий Дронов)
26:46Евгений Катичев
32:23Максим Матушкин
33:23Александр Семин
3-й период
45:45Алексей Макеев
49:09Миро Аалтонен
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Иван Ларичев(Витязь)
Статистика
16Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
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