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20:23 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» впервые с 2016 года одержало победу над «Сочи» в матче КХЛ

ТАСС, 29 сентября. Нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1 обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Дамир Жафяров (19-я минута), Михаил Орлов (31), Чарльз Геноуэй (38) и Андрей Белевич (39). У проигравших отличился Дмитрий Лугин (9).

«Торпедо» впервые с октября 2016 года одержало победу над «Сочи», до этого нижегородский клуб потерпел семь поражений подряд от сочинцев. Подопечные Дэвида Немировски одержали четвертую победу подряд, «Сочи» потерпел поражение в третьем матче кряду.

«Торпедо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 16 очков после 13 матчей. «Сочи» идет на девятой строчке, имея в активе 10 очков после 11 встреч.

В следующем матче «Торпедо» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Сочи» в гостях встретится с минским «Динамо». Обе встречи пройдут 1 октября.

В другом матче игрового дня челябинский «Трактор» дома обыграл ярославский «Локомотив» (2:1).

Торпедо
4:1
1:1, 3:0, 0:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 529.09.2019, 17:30 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5450 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиСергей Зубов
Вратари
Андерс ЛиндбекДмитрий Шикин
1-й период
02:55Юрий Александров
08:46Дмитрий Лугин(Алексей Петров, Олег Погоришный)
18:31Командный штраф
18:57Дамир Жафяров
2-й период
28:06Степан Старков
30:45Михаил Орлов(Кирилл Ураков, Данил Веряев)
31:51Чарльз Геноуэй
31:51Андрей Алтыбармакян
33:45Сергей Зборовский
33:45Дмитрий Лугин
37:02Чарльз Геноуэй(Михаил Варнаков, Дамир Жафяров)
38:20Андрей Белевич
3-й период
40:20Мальте Стремвалль
48:17Денис Баранцев
48:26Артем Аляев
50:55Илья Крикунов
52:37Станислав Бочаров
Статистика
10Штрафное время14
5Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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