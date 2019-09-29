«Торпедо» впервые с 2016 года одержало победу над «Сочи» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Дамир Жафяров (19-я минута), Михаил Орлов (31), Чарльз Геноуэй (38) и Андрей Белевич (39). У проигравших отличился Дмитрий Лугин (9).

«Торпедо» впервые с октября 2016 года одержало победу над «Сочи», до этого нижегородский клуб потерпел семь поражений подряд от сочинцев. Подопечные Дэвида Немировски одержали четвертую победу подряд, «Сочи» потерпел поражение в третьем матче кряду.

«Торпедо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 16 очков после 13 матчей. «Сочи» идет на девятой строчке, имея в активе 10 очков после 11 встреч.

В следующем матче «Торпедо» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Сочи» в гостях встретится с минским «Динамо». Обе встречи пройдут 1 октября.