«Торпедо» впервые с 2016 года одержало победу над «Сочи» в матче КХЛ
ТАСС, 29 сентября. Нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1 обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
ТАСС, 29 сентября. Нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1 обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
В составе победителей шайбы забросили Дамир Жафяров (19-я минута), Михаил Орлов (31), Чарльз Геноуэй (38) и Андрей Белевич (39). У проигравших отличился Дмитрий Лугин (9).
«Торпедо» впервые с октября 2016 года одержало победу над «Сочи», до этого нижегородский клуб потерпел семь поражений подряд от сочинцев. Подопечные Дэвида Немировски одержали четвертую победу подряд, «Сочи» потерпел поражение в третьем матче кряду.
«Торпедо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 16 очков после 13 матчей. «Сочи» идет на девятой строчке, имея в активе 10 очков после 11 встреч.
В следующем матче «Торпедо» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Сочи» в гостях встретится с минским «Динамо». Обе встречи пройдут 1 октября.
В другом матче игрового дня челябинский «Трактор» дома обыграл ярославский «Локомотив» (2:1).
|Дэвид Немировски
|Сергей Зубов
|Андерс Линдбек
|Дмитрий Шикин
|02:55
|Юрий Александров
|08:46
|Дмитрий Лугин(Алексей Петров, Олег Погоришный)
|18:31
|Командный штраф
|18:57
|Дамир Жафяров
|28:06
|Степан Старков
|30:45
|Михаил Орлов(Кирилл Ураков, Данил Веряев)
|31:51
|Чарльз Геноуэй
|31:51
|Андрей Алтыбармакян
|33:45
|Сергей Зборовский
|33:45
|Дмитрий Лугин
|37:02
|Чарльз Геноуэй(Михаил Варнаков, Дамир Жафяров)
|38:20
|Андрей Белевич
|40:20
|Мальте Стремвалль
|48:17
|Денис Баранцев
|48:26
|Артем Аляев
|50:55
|Илья Крикунов
|52:37
|Станислав Бочаров
|10
|Штрафное время
|14
|5
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)