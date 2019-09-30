Мельничук, Васильев и Плотников признаны лучшими игроками четвертой недели в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Плотников вместе с командой одержал две победы в трех матчах, набрав шесть очков (две шайбы + четыре результативные передачи). Форвард завершил все матчи недели с положительным показателем полезности при общем показателе +5.

Вторую неделю подряд лучшим голкипером признан Алексей Мельничук (СКА), который в трех матчах одержал две домашние победы. Голкипер отразил 94,37 процентов бросков по воротам и показал коэффициент полезности на неделе 1,30. Он же признан новичком недели.