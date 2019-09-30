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15:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» отыгрался с 0:2 и победил «Сибирь»

Во Владивостоке местный «Адмирал» оказался сильнее новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2 Б.

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Источник: РИА "Новости"

Для подопечных Николая Заварухина поражение стало третьим в последних пяти встречах.
Счёт в матче был открыт в концовке первого периода удачным броском отметился нападающий «Сибири» Александр Шаров. На 30-й минуте подопечные Николая Заварухина упрочили преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе форварда Юусо Пустинена. «Адмирал» сумел отыграться только в концовке основного времени, голы на свой счёт записали защитники Шон Лалонд и Адам Альмквист.

Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В буллитной серии сильнее оказались хозяева, решающий буллит выполнил Адам Альмквист.

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Адмирал
3:2Б
0:1, 0:1, 2:0, 0:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 630.09.2019, 12:30 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей СветловНиколай Заварухин
Вратари
Юсси Олкинуора(Юсси Олкинуора)Харри Сятери
1-й период
18:17Александр Шаров(Ярослав Хабаров, Харри Сятери)
2-й период
23:14Ярослав Хабаров
28:59Юрий Петров
29:27Юусо Пуустинен(Юрки Йокипакка, Микаэль Руохомаа)
38:26Шон Лалонд
38:26Константин Алексеев
39:14Олег Пиганович
3-й период
42:09Иван Лисин
44:19Олег Пиганович
54:39Никита Бобряшов
57:07Максим Казаков
57:34Шон Лалонд(Маркус Юнг)
58:39Адам Альмквист(Мартин Бакош, Маркус Юнг)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Адам Альмквист(Адмирал)
Статистика
13Штрафное время13
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
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