«Адмирал» отыгрался с 0:2 и победил «Сибирь»

Для подопечных Николая Заварухина поражение стало третьим в последних пяти встречах.

Счёт в матче был открыт в концовке первого периода удачным броском отметился нападающий «Сибири» Александр Шаров. На 30-й минуте подопечные Николая Заварухина упрочили преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе форварда Юусо Пустинена. «Адмирал» сумел отыграться только в концовке основного времени, голы на свой счёт записали защитники Шон Лалонд и Адам Альмквист.