«Адмирал» отыгрался с 0:2 и победил «Сибирь»
Во Владивостоке местный «Адмирал» оказался сильнее новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2 Б.
Во Владивостоке местный «Адмирал» оказался сильнее новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2 Б.
Для подопечных Николая Заварухина поражение стало третьим в последних пяти встречах.
Счёт в матче был открыт в концовке первого периода удачным броском отметился нападающий «Сибири» Александр Шаров. На 30-й минуте подопечные Николая Заварухина упрочили преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе форварда Юусо Пустинена. «Адмирал» сумел отыграться только в концовке основного времени, голы на свой счёт записали защитники Шон Лалонд и Адам Альмквист.
Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В буллитной серии сильнее оказались хозяева, решающий буллит выполнил Адам Альмквист.
|Сергей Светлов
|Николай Заварухин
|Юсси Олкинуора(Юсси Олкинуора)
|Харри Сятери
|18:17
|Александр Шаров(Ярослав Хабаров, Харри Сятери)
|23:14
|Ярослав Хабаров
|28:59
|Юрий Петров
|29:27
|Юусо Пуустинен(Юрки Йокипакка, Микаэль Руохомаа)
|38:26
|Шон Лалонд
|38:26
|Константин Алексеев
|39:14
|Олег Пиганович
|42:09
|Иван Лисин
|44:19
|Олег Пиганович
|54:39
|Никита Бобряшов
|57:07
|Максим Казаков
|57:34
|Шон Лалонд(Маркус Юнг)
|58:39
|Адам Альмквист(Мартин Бакош, Маркус Юнг)
|победный бросок: Адам Альмквист(Адмирал)
|13
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)