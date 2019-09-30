«Барыс» проиграл в первом матче после возвращения в Нур-Султан и прервал серию побед в КХЛ

Игра проходила сегодня, 30 сентября, на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:5.

Первый период остался за «Куньлунем». Китайский клуб вышел вперед на 17-й минуте в большинстве, причем шайба Спенсера Фу была засчитана после долгого видеопросмотра.

В начале второго периода «Барыс» всего за 85 секунд смог не только отыграться, но и выйти вперед: на 22-й минуте большинство реализовал финский форвард Ииро Пакаринен, а на 23-й забил нападающий Роман Старченко. Однако «Куньлунь» на 24-й минуте усилиями Брэндона Ипа сравнял счет.

В третьем же периоде китайский клуб и вовсе довел дело до победы: на 45-й минуте забил Олли Палопа, на 52-й — Тревор Мерфи, а на 56-й — Лукас Локхарт.

Это поражение прервало четырехматчевую победную серию «Барыса». C 14 очками казахстанский клуб пока идет вторым в Восточной конференции и возглавляет дивизион Чернышева, но сегодня его может обойти «Авангард», который в 22:30 по времени Нур-Султана начнет игру с «Металлургом»,

Для «Барыса» этот матч стал первым в Нур-Султане c 5 сентября — арена оказалась заполнена лишь наполовину. Предыдущие две домашние встречи клуб провел при аншлаге в Алматы.