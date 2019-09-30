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19:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл в первом матче после возвращения в Нур-Султан и прервал серию побед в КХЛ

Хоккеисты «Барыса» проиграли китайскому «Куньлунь Ред Стару» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 30 сентября, на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:5.

Первый период остался за «Куньлунем». Китайский клуб вышел вперед на 17-й минуте в большинстве, причем шайба Спенсера Фу была засчитана после долгого видеопросмотра.

В начале второго периода «Барыс» всего за 85 секунд смог не только отыграться, но и выйти вперед: на 22-й минуте большинство реализовал финский форвард Ииро Пакаринен, а на 23-й забил нападающий Роман Старченко. Однако «Куньлунь» на 24-й минуте усилиями Брэндона Ипа сравнял счет.

В третьем же периоде китайский клуб и вовсе довел дело до победы: на 45-й минуте забил Олли Палопа, на 52-й — Тревор Мерфи, а на 56-й — Лукас Локхарт.

Это поражение прервало четырехматчевую победную серию «Барыса». C 14 очками казахстанский клуб пока идет вторым в Восточной конференции и возглавляет дивизион Чернышева, но сегодня его может обойти «Авангард», который в 22:30 по времени Нур-Султана начнет игру с «Металлургом»,

Для «Барыса» этот матч стал первым в Нур-Султане c 5 сентября — арена оказалась заполнена лишь наполовину. Предыдущие две домашние встречи клуб провел при аншлаге в Алматы.

В следующей игре «Барыс» 3 октября дома примет нижегородское «Торпедо». Игра начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

Барыс
2:5
0:1, 2:1, 0:3
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 630.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5170 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаКурт Фрэйзер
Вратари
Эдвард ПаскуалеШимон Грубец
1-й период
02:08Микаэль Там
05:58Брэндон Йип
14:47Батырлан Муратов
16:41Спенсер Фу(Адам Крэкнелл)
2-й период
20:37Виктор Бартли
21:05Ииро Пакаринен
22:27Роман Старченко(Кирилл Полохов)
23:33Брэндон Йип(Спенсер Фу, Джейсон Фрэм)
30:43Леонид Метальников
31:18Дмитрий Шевченко
3-й период
44:42Олли Палола(Жильбер Брюле)
49:06Тайлер Вонг
49:34Даррен Дитц
51:38Тревор Мерфи(Эндрю Миллер, Брэндон Йип)
55:01Лукас Локхарт(Виктор Бартли, Джейк Челиос)
59:31Джесси Блэкер
59:31Итан Уэрек
Статистика
10Штрафное время10
4Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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