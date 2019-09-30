«Барыс» проиграл в первом матче после возвращения в Нур-Султан и прервал серию побед в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» проиграли китайскому «Куньлунь Ред Стару» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» проиграли китайскому «Куньлунь Ред Стару» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 30 сентября, на «Барыс-Арене» в
Первый период остался за «Куньлунем». Китайский клуб вышел вперед на 17-й минуте в большинстве, причем шайба Спенсера Фу была засчитана после долгого видеопросмотра.
В начале второго периода «Барыс» всего за 85 секунд смог не только отыграться, но и выйти вперед: на 22-й минуте большинство реализовал финский форвард Ииро Пакаринен, а на 23-й забил нападающий Роман Старченко. Однако «Куньлунь» на 24-й минуте усилиями Брэндона Ипа сравнял счет.
В третьем же периоде китайский клуб и вовсе довел дело до победы: на 45-й минуте забил Олли Палопа, на 52-й — Тревор Мерфи, а на 56-й — Лукас Локхарт.
Это поражение прервало четырехматчевую победную серию «Барыса». C 14 очками казахстанский клуб пока идет вторым в Восточной конференции и возглавляет дивизион Чернышева, но сегодня его может обойти «Авангард», который в 22:30 по времени
Для «Барыса» этот матч стал первым в
В следующей игре «Барыс» 3 октября дома примет нижегородское «Торпедо». Игра начнется в 19:30 по времени
|Андрей Скабелка
|Курт Фрэйзер
|Эдвард Паскуале
|Шимон Грубец
|02:08
|Микаэль Там
|05:58
|Брэндон Йип
|14:47
|Батырлан Муратов
|16:41
|Спенсер Фу(Адам Крэкнелл)
|20:37
|Виктор Бартли
|21:05
|Ииро Пакаринен
|22:27
|Роман Старченко(Кирилл Полохов)
|23:33
|Брэндон Йип(Спенсер Фу, Джейсон Фрэм)
|30:43
|Леонид Метальников
|31:18
|Дмитрий Шевченко
|44:42
|Олли Палола(Жильбер Брюле)
|49:06
|Тайлер Вонг
|49:34
|Даррен Дитц
|51:38
|Тревор Мерфи(Эндрю Миллер, Брэндон Йип)
|55:01
|Лукас Локхарт(Виктор Бартли, Джейк Челиос)
|59:31
|Джесси Блэкер
|59:31
|Итан Уэрек
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)