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20:40 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Барыса» Даррен Диц объяснил поражение от «Куньлуня» в КХЛ

Капитана «Барыса» Даррен Диц в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал поражение в домашнем матче против китайского «Куньлуня» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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Казахстанский клуб вел со счетом 2:1, но упустил преимущество и проиграл со счетом 2:5, прервав серию из четырех побед.

— При счете 2:1, возможно, стоило подраться? Как считаете?

— Я считаю, что нет. Они сегодня хотели победить больше, чем мы. Они сыграли лучше, чем мы. Поэтому они и выиграли, — сказал Диц.

— Даже у вас был эпизод, когда зацепились с игроком — что там случилось?

— Это борьба была. Это хоккей, такое бывает.

— Ведет команда 2:1, но упустила преимущество. Есть ли этому объяснение?

— Они хотели выиграть и работали больше, чем мы. Выполнили тяжелую работу, отсюда и результат.

Барыс
2:5
0:1, 2:1, 0:3
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 630.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5170 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаКурт Фрэйзер
Вратари
Эдвард ПаскуалеШимон Грубец
1-й период
02:08Микаэль Там
05:58Брэндон Йип
14:47Батырлан Муратов
16:41Спенсер Фу(Адам Крэкнелл)
2-й период
20:37Виктор Бартли
21:05Ииро Пакаринен
22:27Роман Старченко(Кирилл Полохов)
23:33Брэндон Йип(Спенсер Фу, Джейсон Фрэм)
30:43Леонид Метальников
31:18Дмитрий Шевченко
3-й период
44:42Олли Палола(Жильбер Брюле)
49:06Тайлер Вонг
49:34Даррен Дитц
51:38Тревор Мерфи(Эндрю Миллер, Брэндон Йип)
55:01Лукас Локхарт(Виктор Бартли, Джейк Челиос)
59:31Джесси Блэкер
59:31Итан Уэрек
Статистика
10Штрафное время10
4Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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