Капитан «Барыса» Даррен Диц объяснил поражение от «Куньлуня» в КХЛ

Казахстанский клуб вел со счетом 2:1, но упустил преимущество и проиграл со счетом 2:5, прервав серию из четырех побед.

— При счете 2:1, возможно, стоило подраться? Как считаете?

— Я считаю, что нет. Они сегодня хотели победить больше, чем мы. Они сыграли лучше, чем мы. Поэтому они и выиграли, — сказал Диц.

— Даже у вас был эпизод, когда зацепились с игроком — что там случилось?

— Это борьба была. Это хоккей, такое бывает.

— Ведет команда 2:1, но упустила преимущество. Есть ли этому объяснение?