Капитан «Барыса» Даррен Диц объяснил поражение от «Куньлуня» в КХЛ
Капитана «Барыса» Даррен Диц в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал поражение в домашнем матче против китайского «Куньлуня» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Капитана «Барыса» Даррен Диц в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал поражение в домашнем матче против китайского «Куньлуня» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Казахстанский клуб вел со счетом 2:1, но упустил преимущество и проиграл со счетом 2:5, прервав серию из четырех побед.
— При счете 2:1, возможно, стоило подраться? Как считаете?
— Я считаю, что нет. Они сегодня хотели победить больше, чем мы. Они сыграли лучше, чем мы. Поэтому они и выиграли, — сказал Диц.
— Даже у вас был эпизод, когда зацепились с игроком — что там случилось?
— Это борьба была. Это хоккей, такое бывает.
— Ведет команда 2:1, но упустила преимущество. Есть ли этому объяснение?
— Они хотели выиграть и работали больше, чем мы. Выполнили тяжелую работу, отсюда и результат.
|Андрей Скабелка
|Курт Фрэйзер
|Эдвард Паскуале
|Шимон Грубец
|02:08
|Микаэль Там
|05:58
|Брэндон Йип
|14:47
|Батырлан Муратов
|16:41
|Спенсер Фу(Адам Крэкнелл)
|20:37
|Виктор Бартли
|21:05
|Ииро Пакаринен
|22:27
|Роман Старченко(Кирилл Полохов)
|23:33
|Брэндон Йип(Спенсер Фу, Джейсон Фрэм)
|30:43
|Леонид Метальников
|31:18
|Дмитрий Шевченко
|44:42
|Олли Палола(Жильбер Брюле)
|49:06
|Тайлер Вонг
|49:34
|Даррен Дитц
|51:38
|Тревор Мерфи(Эндрю Миллер, Брэндон Йип)
|55:01
|Лукас Локхарт(Виктор Бартли, Джейк Челиос)
|59:31
|Джесси Блэкер
|59:31
|Итан Уэрек
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)