Скабелка объявил об уходе канадского форварда из «Барыса»
Канадский форвард Адам Хелука покинет «Барыс», передает корреспондент Vesti.kz. Об этом сообщил главный тренер команды Андрей Скабелка.
Канадский форвард Адам Хелука покинет «Барыс», передает корреспондент Vesti.kz. Об этом сообщил главный тренер команды Андрей Скабелка.
О своем решении Скабелка объявил после домашнего поражения от «Куньлуня» — 2:5. В предыдущей игре с «Трактором» в гостях (2:1) Хелука не попал в заявку.
— Андрей Владимирович, как оцените игру Хелуки сегодня?
— Очень слабо. Думаю, его в команде больше не будет, — сказал Скабелка на послематчевой
Состав «Барыса» Хелука пополнил в межсезонье. В КХЛ 24-летний форвард набрал три (1+2) очка в семи матчах.
Контракт Хелуки с «Барысом» рассчитан до 30 апреля 2020 года и носит односторонний характер, то есть его нельзя спустить в
|Андрей Скабелка
|Курт Фрэйзер
|Эдвард Паскуале
|Шимон Грубец
|02:08
|Микаэль Там
|05:58
|Брэндон Йип
|14:47
|Батырлан Муратов
|16:41
|Спенсер Фу(Адам Крэкнелл)
|20:37
|Виктор Бартли
|21:05
|Ииро Пакаринен
|22:27
|Роман Старченко(Кирилл Полохов)
|23:33
|Брэндон Йип(Спенсер Фу, Джейсон Фрэм)
|30:43
|Леонид Метальников
|31:18
|Дмитрий Шевченко
|44:42
|Олли Палола(Жильбер Брюле)
|49:06
|Тайлер Вонг
|49:34
|Даррен Дитц
|51:38
|Тревор Мерфи(Эндрю Миллер, Брэндон Йип)
|55:01
|Лукас Локхарт(Виктор Бартли, Джейк Челиос)
|59:31
|Джесси Блэкер
|59:31
|Итан Уэрек
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)