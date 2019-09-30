Скабелка объявил об уходе канадского форварда из «Барыса»

О своем решении Скабелка объявил после домашнего поражения от «Куньлуня» — 2:5. В предыдущей игре с «Трактором» в гостях (2:1) Хелука не попал в заявку.

— Андрей Владимирович, как оцените игру Хелуки сегодня?

— Очень слабо. Думаю, его в команде больше не будет, — сказал Скабелка на послематчевой пресс-конференции.

Состав «Барыса» Хелука пополнил в межсезонье. В КХЛ 24-летний форвард набрал три (1+2) очка в семи матчах.