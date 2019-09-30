«Металлург» продлил серию из поражений в КХЛ до четырех матчей, уступив «Авангарду»

В составе победителей дублем отметился Сергей Шумаков (27-я и 32-я минуты), еще одну шайбу на свой счет записал Тейлор Бек (13), у гостей отличились Владимир Галузин (49) и Эрик О'Делл (60). «Авангард» прервал серию из восьми подряд домашних поражений «Металлургу», в предыдущий раз омский клуб побеждал дома в противостоянии с магнитогорцами 14 ноября 2012 года (3:2 ОТ). «Металлург» не может выиграть четвертый матч подряд в КХЛ, в последний раз клуб из Магнитогорска одерживал победу 19 сентября в домашнем матче против московского «Спартака» (4:3).