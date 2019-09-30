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30 сентября, источник: ТАСС

«Металлург» продлил серию из поражений в КХЛ до четырех матчей, уступив «Авангарду»

БАЛАШИХА /Московская область/, 30 сентября. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 3:2 победил магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дублем отметился Сергей Шумаков (27-я и 32-я минуты), еще одну шайбу на свой счет записал Тейлор Бек (13), у гостей отличились Владимир Галузин (49) и Эрик О'Делл (60). «Авангард» прервал серию из восьми подряд домашних поражений «Металлургу», в предыдущий раз омский клуб побеждал дома в противостоянии с магнитогорцами 14 ноября 2012 года (3:2 ОТ). «Металлург» не может выиграть четвертый матч подряд в КХЛ, в последний раз клуб из Магнитогорска одерживал победу 19 сентября в домашнем матче против московского «Спартака» (4:3).

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 6, 30.09.2019, 19:30

ХК Динамо1Йокерит2ОТ

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» поднялся на второе место, набрав 16 очков после 11 матчей, «Металлург» занимает последнее, 12-е место, в активе клуба из Магнитогорска 6 очков в 12 играх. В следующем матче «Авангард» в гостях сыграет с рижским «Динамо» 2 октября, «Металлург» днем позднее примет на своей арене ярославский «Локомотив».

В другом матче игрового дня столичное «Динамо» дома в овертайме уступило хельсинкскому «Йокериту» со счетом 1:2. В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» идет на пятом месте, набрав после 12 встреч 14 очков, «Йокерит» занимает седьмую строчку, команда после 11 матчей имеет в активе 11 очков.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирск) — 3:2 (по буллитам — 3:1);.
  • «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Куньлунь» (Пекин, Китай) — 2:5;.
  • «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2;.
  • «Динамо» (Рига) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:3.
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Авангард
3:2
1:0, 2:0, 0:2
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 630.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 3891 зритель
Главные тренеры
Боб ХартлиИлья Воробьев
Вратари
Игорь БобковСтанислав Галимов(Василий Кошечкин, Василий Кошечкин)
1-й период
00:49Кирилл Семенов
03:07Андрей Локтионов
04:13Евгений Бирюков
11:23Владимир Галузин
12:28Тэйлор Бек(Сергей Шумаков, Кирилл Семенов)
14:07Андрей Стась
18:00Никита Щербак
2-й период
25:32Брэндон Козун
26:36Сергей Шумаков(Вячеслав Войнов, Тэйлор Бек)
31:28Сергей Шумаков(Свен Андригетто)
3-й период
41:23Алексей Бондарев
48:43Владимир Галузин(Егор Яковлев)
50:59Владимир Галузин
56:56Алексей Бондарев
59:15Эрик О`Делл(Сергей Мозякин, Брэндон Козун)
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяДмитрий Беляев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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