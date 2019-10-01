Защитник «Барыса» объяснил поражение в матче КХЛ с пятью пропущенными шайбами

«Сегодня мы сыграли из ряда вон плохо, больше этот матчи никак не охарактеризуешь. Мы выложились не до конца, нам следует серьезнее настраиваться на матч. Надеюсь, это сигнал, чтобы проснуться. После того, как счет стал 2:2, мы как будто сдались и перестали придерживаться плана, перестали играть в свою игру. Всегда неприятно проигрывать, думаю, уже завтра мы разберем все ошибки и будем лучше в следующей игре», — сказал Блэкер после игры, слова которого приводит официальный сайт КХЛ.