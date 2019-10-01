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09:07 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Барыса» объяснил поражение в матче КХЛ с пятью пропущенными шайбами

Защитник казахстанского «Барыса» Джесси Блэкер прокомментировал поражение от китайского «Куньлунь Ред Стара» (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Сегодня мы сыграли из ряда вон плохо, больше этот матчи никак не охарактеризуешь. Мы выложились не до конца, нам следует серьезнее настраиваться на матч. Надеюсь, это сигнал, чтобы проснуться. После того, как счет стал 2:2, мы как будто сдались и перестали придерживаться плана, перестали играть в свою игру. Всегда неприятно проигрывать, думаю, уже завтра мы разберем все ошибки и будем лучше в следующей игре», — сказал Блэкер после игры, слова которого приводит официальный сайт КХЛ.

Это поражение прервало четырехматчевую победную серию «Барыса». C 14 очками казахстанский клуб опустился на четвертое в Восточной конференции и лишился лидерства в дивизионе Чернышева.

В следующем матче «Барыс» 3 октября дома примет нижегородское «Торпедо». Игра начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

Барыс
2:5
0:1, 2:1, 0:3
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 630.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5170 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаКурт Фрэйзер
Вратари
Эдвард ПаскуалеШимон Грубец
1-й период
02:08Микаэль Там
05:58Брэндон Йип
14:47Батырлан Муратов
16:41Спенсер Фу(Адам Крэкнелл)
2-й период
20:37Виктор Бартли
21:05Ииро Пакаринен
22:27Роман Старченко(Кирилл Полохов)
23:33Брэндон Йип(Спенсер Фу, Джейсон Фрэм)
30:43Леонид Метальников
31:18Дмитрий Шевченко
3-й период
44:42Олли Палола(Жильбер Брюле)
49:06Тайлер Вонг
49:34Даррен Дитц
51:38Тревор Мерфи(Эндрю Миллер, Брэндон Йип)
55:01Лукас Локхарт(Виктор Бартли, Джейк Челиос)
59:31Джесси Блэкер
59:31Итан Уэрек
Статистика
10Штрафное время10
4Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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