Защитник «Барыса» объяснил поражение в матче КХЛ с пятью пропущенными шайбами
Защитник казахстанского «Барыса» Джесси Блэкер прокомментировал поражение от китайского «Куньлунь Ред Стара» (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Защитник казахстанского «Барыса» Джесси Блэкер прокомментировал поражение от китайского «Куньлунь Ред Стара» (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Сегодня мы сыграли из ряда вон плохо, больше этот матчи никак не охарактеризуешь. Мы выложились не до конца, нам следует серьезнее настраиваться на матч. Надеюсь, это сигнал, чтобы проснуться. После того, как счет стал 2:2, мы как будто сдались и перестали придерживаться плана, перестали играть в свою игру. Всегда неприятно проигрывать, думаю, уже завтра мы разберем все ошибки и будем лучше в следующей игре», — сказал Блэкер после игры, слова которого приводит официальный сайт КХЛ.
Это поражение прервало четырехматчевую победную серию «Барыса». C 14 очками казахстанский клуб опустился на четвертое в Восточной конференции и лишился лидерства в дивизионе Чернышева.
В следующем матче «Барыс» 3 октября дома примет нижегородское «Торпедо». Игра начнется в 19:30 по времени
|Андрей Скабелка
|Курт Фрэйзер
|Эдвард Паскуале
|Шимон Грубец
|02:08
|Микаэль Там
|05:58
|Брэндон Йип
|14:47
|Батырлан Муратов
|16:41
|Спенсер Фу(Адам Крэкнелл)
|20:37
|Виктор Бартли
|21:05
|Ииро Пакаринен
|22:27
|Роман Старченко(Кирилл Полохов)
|23:33
|Брэндон Йип(Спенсер Фу, Джейсон Фрэм)
|30:43
|Леонид Метальников
|31:18
|Дмитрий Шевченко
|44:42
|Олли Палола(Жильбер Брюле)
|49:06
|Тайлер Вонг
|49:34
|Даррен Дитц
|51:38
|Тревор Мерфи(Эндрю Миллер, Брэндон Йип)
|55:01
|Лукас Локхарт(Виктор Бартли, Джейк Челиос)
|59:31
|Джесси Блэкер
|59:31
|Итан Уэрек
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)