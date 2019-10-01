«Магнитка» — на последнем месте в КХЛ. Кто виноват в этом кошмаре?
«Металлург» проиграл «Авангарду» (2:3).
«Металлург» проиграл «Авангарду» (2:3).
«Металлург» опять проиграл. Ничего нового, и в соперниках не «Амур» далеко, хотя даже хабаровчане расположились в таблице выше «Магнитки», пока отстающей от прошлогоднего графика «Сент-Луиса». «Блюз» в первых 12 матчах набрали 11 очков. Так себе результат, но дальше было хуже. И ведь отставка Майка Йео ничуть не помогла. Уже под руководством Крэйга Беруби действующие обладатели Кубка Стэнли к 3 января обнаружили себя на последнем месте в НХЛ. Это потом в составе появился Биннингтон. Ну, а дальнейшая история вам и так известна.
Кризис в «Сент-Луисе», естественно, был. Связанный в том числе с системой игры Йео, серьезно ограничивавшей атакующий потенциал команды. Аллен не тащил абсолютно, Джонсон играл и того хуже. Положиться на вратарей «Блюзмены» попросту не могли. Как и слезть с рельсов засхематизированного хоккея. Но при этом им хватило небольшого ряда корректив, и все пошло как надо.
«Магнитке» же не небольшой ряд корректив нужен. А очень такой солидный. Начнем с того, что в начале сезона и на предсезонке сразу у 12 человек обнаружились проблемы с пахом. Привет тренеру по физпогдготовке Сергею Киприянову, который
Если уж даже большинство у «Металлурга» просто кошмарное при очень приличных исполнителях в составе; если по ходу матча приходится полностью менять спецбригады; если Галузин ведет розыгрыш, если доходит до того, что в начале третьего периода после удаления Бондарева первая из новых спецбригад меняется на лету, а вместо нее выходят три человека, и только через секунд 7 вылезает Матушкин, и уже затем — Мозякин, то сами понимаете, какого уровня разброд.
При всем при этом «Магнитка» едва не зацепила как минимум очко. Навалившись, перемешав все сочетания и выпустив
Не очень понятно, как скоро Воробьеву удастся хотя бы частично все выправить. И удастся ли вообще, а то Геннадий Величкин скор на расправу. Хотя
Даже с таким ужасным началом «Магнитка» запросто может выйти в
|Боб Хартли
|Илья Воробьев
|Игорь Бобков
|Станислав Галимов(Василий Кошечкин, Василий Кошечкин)
|00:49
|Кирилл Семенов
|03:07
|Андрей Локтионов
|04:13
|Евгений Бирюков
|11:23
|Владимир Галузин
|12:28
|Тэйлор Бек(Сергей Шумаков, Кирилл Семенов)
|14:07
|Андрей Стась
|18:00
|Никита Щербак
|25:32
|Брэндон Козун
|26:36
|Сергей Шумаков(Вячеслав Войнов, Тэйлор Бек)
|31:28
|Сергей Шумаков(Свен Андригетто)
|41:23
|Алексей Бондарев
|48:43
|Владимир Галузин(Егор Яковлев)
|50:59
|Владимир Галузин
|56:56
|Алексей Бондарев
|59:15
|Эрик О`Делл(Сергей Мозякин, Брэндон Козун)
|10
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)