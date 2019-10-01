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09:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Магнитка» — на последнем месте в КХЛ. Кто виноват в этом кошмаре?

«Металлург» проиграл «Авангарду» (2:3).

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«Металлург» опять проиграл. Ничего нового, и в соперниках не «Амур» далеко, хотя даже хабаровчане расположились в таблице выше «Магнитки», пока отстающей от прошлогоднего графика «Сент-Луиса». «Блюз» в первых 12 матчах набрали 11 очков. Так себе результат, но дальше было хуже. И ведь отставка Майка Йео ничуть не помогла. Уже под руководством Крэйга Беруби действующие обладатели Кубка Стэнли к 3 января обнаружили себя на последнем месте в НХЛ. Это потом в составе появился Биннингтон. Ну, а дальнейшая история вам и так известна.

Кризис в «Сент-Луисе», естественно, был. Связанный в том числе с системой игры Йео, серьезно ограничивавшей атакующий потенциал команды. Аллен не тащил абсолютно, Джонсон играл и того хуже. Положиться на вратарей «Блюзмены» попросту не могли. Как и слезть с рельсов засхематизированного хоккея. Но при этом им хватило небольшого ряда корректив, и все пошло как надо.

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«Магнитке» же не небольшой ряд корректив нужен. А очень такой солидный. Начнем с того, что в начале сезона и на предсезонке сразу у 12 человек обнаружились проблемы с пахом. Привет тренеру по физпогдготовке Сергею Киприянову, который по-прежнему в тренерском штабе. Как и привезенный Йозефом Яндачем помощник Иржи Калоус. И Виктор Козлов, с которым у Воробьева ранее были серьезные разногласия. Веселый такой тренерский штаб. В духе кто в лес, кто по дрова.

Если уж даже большинство у «Металлурга» просто кошмарное при очень приличных исполнителях в составе; если по ходу матча приходится полностью менять спецбригады; если Галузин ведет розыгрыш, если доходит до того, что в начале третьего периода после удаления Бондарева первая из новых спецбригад меняется на лету, а вместо нее выходят три человека, и только через секунд 7 вылезает Матушкин, и уже затем — Мозякин, то сами понимаете, какого уровня разброд.

При всем при этом «Магнитка» едва не зацепила как минимум очко. Навалившись, перемешав все сочетания и выпустив наконец-то Дорофеева, между прочим, делившего перед матчем первое место в списке лучших бомбардиров «Металлурга» с четырьмя очками. Четырьмя!

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Характер-то есть. «Физики» — нет. И по взаимопониманию в тренерском штабе тоже одни вопросы. Что ничуть не помогает и без того очень хрупкой команде, которая плывет после малейших неудач. Что легко просматривалось в последних матчах. Дикие порой решения хоккеистов на льду — прямое следствие.

Не очень понятно, как скоро Воробьеву удастся хотя бы частично все выправить. И удастся ли вообще, а то Геннадий Величкин скор на расправу. Хотя виноват-то в происходящем в первую очередь именно он. И поэтому расправой он все лишь усугубит. Тут понадобится немалое терпение. И совместный с главным тренером поиск решений, если, конечно, не уберут самого Величкина. Что тоже нельзя исключать, хотя подобный вопрос совершенно не стоит.

Даже с таким ужасным началом «Магнитка» запросто может выйти в плей-офф. И с неплохого места. Если придет к большей структурности в игре, обретет химию не только в четвертом звене и наладит функциональное состояние. Внезапно — в команде перебор «игровичков», по большей части — малогабаритных. И некому выигрывать единоборства. Особенно на фоне проблемной физики. Повсеместное уменьшение площадок высветило такой вот минус. Но и он поправим. А пока — вот так.

Кто виноват в кошмаре «Магнитки»? Что сказал Величкин после 10-го поражения
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03:12 (мск)© Ньюстюб
Авангард
3:2
1:0, 2:0, 0:2
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 630.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 3891 зритель
Главные тренеры
Боб ХартлиИлья Воробьев
Вратари
Игорь БобковСтанислав Галимов(Василий Кошечкин, Василий Кошечкин)
1-й период
00:49Кирилл Семенов
03:07Андрей Локтионов
04:13Евгений Бирюков
11:23Владимир Галузин
12:28Тэйлор Бек(Сергей Шумаков, Кирилл Семенов)
14:07Андрей Стась
18:00Никита Щербак
2-й период
25:32Брэндон Козун
26:36Сергей Шумаков(Вячеслав Войнов, Тэйлор Бек)
31:28Сергей Шумаков(Свен Андригетто)
3-й период
41:23Алексей Бондарев
48:43Владимир Галузин(Егор Яковлев)
50:59Владимир Галузин
56:56Алексей Бондарев
59:15Эрик О`Делл(Сергей Мозякин, Брэндон Козун)
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
КХЛ
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