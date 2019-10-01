«Магнитка» — на последнем месте в КХЛ. Кто виноват в этом кошмаре?

«Металлург» опять проиграл. Ничего нового, и в соперниках не «Амур» далеко, хотя даже хабаровчане расположились в таблице выше «Магнитки», пока отстающей от прошлогоднего графика «Сент-Луиса». «Блюз» в первых 12 матчах набрали 11 очков. Так себе результат, но дальше было хуже. И ведь отставка Майка Йео ничуть не помогла. Уже под руководством Крэйга Беруби действующие обладатели Кубка Стэнли к 3 января обнаружили себя на последнем месте в НХЛ. Это потом в составе появился Биннингтон. Ну, а дальнейшая история вам и так известна.

Кризис в «Сент-Луисе», естественно, был. Связанный в том числе с системой игры Йео, серьезно ограничивавшей атакующий потенциал команды. Аллен не тащил абсолютно, Джонсон играл и того хуже. Положиться на вратарей «Блюзмены» попросту не могли. Как и слезть с рельсов засхематизированного хоккея. Но при этом им хватило небольшого ряда корректив, и все пошло как надо.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_97d3a462537b9d82e9f0ece2b23e37b5_hd/q625277/41ef16127667bdbebda381d7658a8d76/4725584104?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Магнитке» же не небольшой ряд корректив нужен. А очень такой солидный. Начнем с того, что в начале сезона и на предсезонке сразу у 12 человек обнаружились проблемы с пахом. Привет тренеру по физпогдготовке Сергею Киприянову, который по-прежнему в тренерском штабе. Как и привезенный Йозефом Яндачем помощник Иржи Калоус. И Виктор Козлов, с которым у Воробьева ранее были серьезные разногласия. Веселый такой тренерский штаб. В духе кто в лес, кто по дрова.

Если уж даже большинство у «Металлурга» просто кошмарное при очень приличных исполнителях в составе; если по ходу матча приходится полностью менять спецбригады; если Галузин ведет розыгрыш, если доходит до того, что в начале третьего периода после удаления Бондарева первая из новых спецбригад меняется на лету, а вместо нее выходят три человека, и только через секунд 7 вылезает Матушкин, и уже затем — Мозякин, то сами понимаете, какого уровня разброд.

При всем при этом «Магнитка» едва не зацепила как минимум очко. Навалившись, перемешав все сочетания и выпустив наконец-то Дорофеева, между прочим, делившего перед матчем первое место в списке лучших бомбардиров «Металлурга» с четырьмя очками. Четырьмя!

Характер-то есть. «Физики» — нет. И по взаимопониманию в тренерском штабе тоже одни вопросы. Что ничуть не помогает и без того очень хрупкой команде, которая плывет после малейших неудач. Что легко просматривалось в последних матчах. Дикие порой решения хоккеистов на льду — прямое следствие.

Не очень понятно, как скоро Воробьеву удастся хотя бы частично все выправить. И удастся ли вообще, а то Геннадий Величкин скор на расправу. Хотя виноват-то в происходящем в первую очередь именно он. И поэтому расправой он все лишь усугубит. Тут понадобится немалое терпение. И совместный с главным тренером поиск решений, если, конечно, не уберут самого Величкина. Что тоже нельзя исключать, хотя подобный вопрос совершенно не стоит.