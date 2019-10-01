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12:50 (мск), источник: ТАСС

Мельничук, Викстранд и Жафяров стали лучшими игроками сентября в КХЛ

ТАСС, 1 октября. Алексей Мельничук из петербургского СКА признан лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам матчей сентября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В восьми матчах Мельничук одержал шесть побед, из них в трех матчах он сумел отстоять «на ноль», что стало лучшим показателем среди всех голкиперов в месяце. Голкипер СКА отразил 96,08% бросков, показав безголевой отрезок в 149 минут и 41 секунду.

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Лучшим защитником по итогам месяца стал швед Микаэль Викстранд из казанского «Ак Барса». Вместе с командой он одержал девять побед в 11 матчах, набрав 10 (3 шайбы + 7 голевых передач) очков. Викстранд не завершил ни один из матчей месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе +7.

Лучшим нападающим признан Дамир Жафяров из нижегородского «Торпедо», одержавший вместе с командой восемь побед в 13 матчах и набрав в них 13 (6+7) очков. Жафяров набирал очки в 10 из 13 матчей месяца.

Лучшим новичком признан 19-летний защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев. Журавлев завершил один из 10 матчей месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе +5, что является лучшим результатом по итогам месяца среди дебютантов КХЛ.

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